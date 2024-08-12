Голкипер «Зенита» остановил «Динамо», а у «Краснодара» первая победа. Символическая сборная 4-го тура РПЛ

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сегодня, 08:59

Разрушители успевали атаковать.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит») – самоуверенность тура

Латышонок отразил пенальти от Нгамалё из «Динамо», сохранил свою «сухую» серию из четырех матчей в РПЛ в воротах нового клуба. Голкипер «Зенита» заявил, что знал, куда пробьет камерунец, получил правильную подсказку от тренерского штаба. Самоуверенность выручает Латышонка, у которого хватало работы, невзирая на статус его команды. Голкипер не допустил ни одной ошибки.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург») – боец недели

«Арон» вышел вперед в Оренбурге, пришлось отыгрываться. Малых включился во всех смыслах. Снял весь верх в обороне, агрессивно вступал в отбор, чтобы у Марина по правому флангу была свобода в атаке. Малых сам ходил вперед, бил по воротам и создавал моменты. Одна из его передач оказалась спасительной, ведь «Акрон» забил потом второй мяч. Яркая ничья вместо поражения.

Евгений Морозов («Локомотив») – хладнокровие тура

В домашней игре против «Динамо» из Махачкалы оборона «Локомотива» позволила сопернику слишком много моментов. Голкипер Лантратов частенько орал на защитников. Но ошибался далеко не всегда Морозов. Зато Евгений помог фавориту получить комфортное преимущество в два мяча на 64-й минуте поединка. Его удачная игра в чужой штрафной напоминает о тренде сезона – голах защитников.

Витор Тормена («Краснодар») – спаситель выходных

Бразилец поддержал порыв Дивеева, который забил очередной мяч в РПЛ в новом сезоне. Но если Игорь сыграл как заправский форвард, реагируя по ходу многоуровневой атаки, то Витор пришел на стандарт в добавленное к матчу время и испортил ЦСКА настроение. Тормена идеально занял позицию, остался без опеки и пробил со второго этажа. Койта пытался выцарапать мяч, но тщетно.

Мирослав Богосавац («Ахмат») – универсал недели

Матч «Спартака» и «Ахмата» не получился увлекательным. Нули на табло, всего пять ударов в створ на две команды. Богосавац стал автором единственного выстрела «Ахмата». Левый латераль гостей удачно ходил в чужую штрафную, дважды мог отличиться. Не получилось, но заставил Максименко работать. В обороне против Бонгонда ему было непросто, но тоже справился.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив») – выносливость тура

Капитан «Локомотива» завелся после серии не самых удачных для него поединков. Баринов почти не терял мяч, активно включался в атаке – бил по воротам, придумывал моменты для напарников. В центре поля успевал помогать Карпукасу, а также удачно боролся на разной высоте. Баринов забил мяч внизу, активно включался на втором этаже. Крепкий матч от полузащитника.

Данил Глебов («Ростов») – уникум выходных

Глебов пошутил, что на тренировках даже не ходит в чужую штрафную площадь. А любители статистики уверяют, что опорный хавбек «Ростова» впервые пробил по чужим воротам головой в РПЛ именно в поединке против «Рубина». Не можем ручаться, что это правда. Но Глебов точно не большой любитель бить с близкого расстояния. Зато перекрыл голом послевкусие разгрома от «Зенита».

Фернандо Костанса («Крылья Советов») – джокер тура

Бразильца не хватало в опорной зоне «Крыльев Советов». Фернандо пропускал матчи из-за простуды. Теперь в порядке, вышел на замену против «Факела» и помог вымучить победу. Удачно сыграл головой, огорчил Беленова и принес самарцам первую победу в чемпионате. Понятно, что в оптимальном составе с Гарре и Костансой команда Осинькина могла выдать другой старт.

Нападающие

Илья Самошников («Локомотив») – меткость тура

Самошников начал сезон на правом фланге атаки, ведь «Локомотив» неожиданно потерял Глушенкова и Миранчука. Тренер Галактионов говорит, что не ожидал, что Максим и Антон уйдут. Приходится искать выход. Илья любит атаковать, теперь у него появилась возможность. Самошников четко пробил в самый угол ворот «Динамо» из Махачкалы низом. Гол помог «Локомотиву» развить успех.

Максим Глушенков («Зенит») – эгоист недели

Глушенков отказывается создавать моменты для напарников, хотя в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ в составе «Локомотива». В «Зените» задачи совсем другие. Максим эгоистично искал ударные позиции. Имел четыре выстрела по чужим воротам. Дважды попал в створ, а самое главное – сумел огорчить опытного Лунёва. Глушенков хорош, снова выручил Семака.

Жоау Батчи («Краснодар») – техничность тура

«Краснодар» и ЦСКА выдали плохой футбол. Много несвежих передач, много брака, особенно у «армейцев». Но был один человек, который шал в дриблинг, бил по воротам и старался закрывать свою зону по правому флангу без мяча. Батчи стал автором первого из двух голов в ворота Акинфеева. Ангольский португалец не отличается стабильностью и результативностью, но здесь помог.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – терпение тура

По качеству игры тур уступает предыдущим футбольным неделям. Хорошо смотрелись две команды – «Краснодар» и «Локомотив». Но у «горожан» в соперниках был ЦСКА , а не новичок лиги. Подопечные Мусаева предложили «армейцам» борьбу. Он не всегда получалась чистой и слаженной, но тренеру после серии ничьих непросто настроить коллектив на три очка в сложном матче. У Мусаева получилось.

Юбилей тура. 300 матчей в РПЛ у Безбородова

У этого арбитра была ужасная репутация после невразумительных матчей в юности. Потом был шикарный отрезок, когда опытный Безбородов выделялся на фоне коллег. Затем случился в прошлом сезоне матч «Ахмата» и ЦСКА , но после этого 51-летний рефери пришел в форму. Вчера в матче «Спартак» и «Ахмата» Владислав отработал грамотно и потушил все пожары, которые пытались зажечь эмоциональные игроки, вроде Бабича со Швецом.

Извинение тура. Эдуард Сперцян («Краснодар»)