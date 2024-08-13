Похоже, в 4-м туре РПЛ умерла чемпионская интрига. Также разочаровали футболисты «Спартака» и ЦСКА

Антисборная со знакомыми именами.
Вратарь
Сергей Волков («Акрон»)
Опытный голкипер пропустил после удара головой, когда мяч пролетел над вратарем. Винил защитников, что позволили подать с фланга, но Сергей тоже мог сыграть намного лучше. Второй мяч «Оренбурга» также был забит после удара головой. Здесь Волкова можно обвинить в неправильно выбранной позиции на линии. Вратарь даже не успел прыгнуть в угол.
Защитники
Эли Даса («Динамо»)
Израильский правый защитник пошел за Клаудиньо, оставив за спиной Педро. Непонятное действие смутило защиту «Динамо», где на старте сезона вечно перестановки. Даса подарил «Зениту» гол Глушенкова в соавторстве с напарниками. Также слабо выступил в атаке, лишь дважды удалось включиться у чужих ворот. «Динамо» проиграло ключевой поединок лета.
Игорь Вуячич («Рубин»)
Хавбек «Ростова» Глебов впервые в жизни ударил по воротам головой в РПЛ. И сразу забил гол, поскольку крайний защитник «Рубина» упустил Роналдо, а центральный оборонец Вуячич остался за спиной у самого Глебова. Грубая ошибка игрока казанцев в итоге стоила им победы. Забили ответный гол, но лишь отыгрались. «Ростову» дали нанести 16 ударов.
Сергей Божин («Факел»)
Божин – лидер обороны «Факела», но клуб из Воронежа можно смело занести в список нестабильных. Они снова уволили тренера, выгнали Черевченко. Наставник пострадал после поражения в Самаре. Футболистам «Крыльев Советов» позволили забить два мяча. Божин упустил Костансу, остался у соперника за спиной, и потерял позицию при второй голевой атаке.
Милан Гайич (ЦСКА)
Серб играл справа и слева. Оба раза неудачно. Латераль «армейцев» допускал ошибки в борьбе с Батчи. Против Са тоже сыграл неважно, хотя встречались они реже. Для структуры игры ЦСКА важно, чтобы латерали были активными, а у Гайича мало работы с мячом в позиционных атаках в Краснодаре. Не бил по воротам, не создавал моменты, помог соперникам.
Полузащитники
Наиль Умяров («Спартак»)
Умяров отдает пасы поперек поля с точностью в 83 %. И на этом всё. Наиль, хотя «Спартак» постоянно контролировал мяч против «Ахмата», не создал напарникам ни одного момента. Не бьет по воротам. У хавбека из опорной зоны ни одного единоборства. Понятно, почему «Ахмат» создал моменты после контратак. И понятно, почему «Спартак» ищет замену Умярову в опорной зоне.
Иван Башич («Оренбург»)
Одна из причин частых пропущенных мячей – работа «Оренбурга» в центре поля. Башич может активно включиться в фазе выхода из обороны, но без мяча молодой босниец играет неважно. Даже новичок РПЛ «Акрон» сумел дважды забить в ворота «Оренбурга». Повезло, что отыгрались, но так будет не всегда. Башичу надо набираться опыта в центре поля в обороне.
Луис Чавес («Динамо»)
Мексиканец приехал в РПЛ, чтобы получить хорошую репутацию и отправиться в элитную лигу. Пока не получается. У хавбека «Динамо» есть поставленный удар, но Латышонка не переиграл. А вот в обороне Чавес выступает плохо. Именно он не успел перестроиться и закрыть включение Глушенкова, который забил в той атаке победный мяч. Чавес провел слабый поединок против «Зенита».
Нападающие
Манфред Угальде («Спартак»)
Неужели началась новая «сухая» серия? Угальде долго не мог забить первый мяч в РПЛ. Отличился против «Химок» и «Крыльев Советов», но затем четырежды пробил мимо ворот против «Ахмата». Соперник не мешал «Спартаку» атаковать, но Мани, как его зовут в команде, не создал победный мяч. Угальде талантливый футболист, но огорчает тренерский штаб нестабильностью.
Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
Один неточный удар по воротам «Краснодара», всего девять точных передач на напарников за весь поединок. Мусаев проиграл Тормене и Косте борьбу, защитники «горожан» закрыли молодого нападающего. После ухода Чалова растет роль Мусаева, ведь его некем особо заменить. Файзуллаев и Койта попробуют в будущем создавать ему моменты, но пока Тамерлан играет через раз.
Рифат Жемалетдинов (ЦСКА)
Пока у опытного новичка «армейцев» мало что получается в атаке. Файзуллаев на позиции левого атакующего хавбека смотрится намного лучше. Жемалетдинов не помог Мусаеву и Облякову в важном поединке в Краснодаре. Его заменили на 56-й минуте. Бывшего игрока «Локомотива» прекрасно знает тренер Николич, но с таким футболом он окажется в запасе ЦСКА.
Главный тренер
Деян Станкович («Спартак»)
Пока сербский тренер ровно такой, как его команда. Показал себя против «Крыльев Советов». А теперь словно забыл спланировать игру под соперника. «Ахмат» имеет ряд особенностей, которые позволяют одному из аутсайдеров старта сезона терпеть атаки фаворитов. Так было против «Краснодара», сыграли 1:1, так случилось против «Спартака». Станкович не сумел заставить своих подопечных поменять количество ударов на их качество.
Судейская ошибка. Сперцян без карточки
Полузащитник «Краснодара» разбил в кровь ногу защитника ЦСКА Роши. Эдуард пошел с прямой ногой, Виллиану наложили швы. Повторы позволяли судьям выписать Сперцяну даже красную карточку из-за риска сложной травмы. Арбитры промолчали, а Эдуард позже подал мяч на Тормену, когда «Краснодар» вырвал у ЦСКА победу. Сперцян после матча извинился и признал, что мог увидеть красный цвет.
Огорчение недели. Слабый футбол от фаворитов
Хотя вывески были шикарными – «Ростов» против «Рубина», «Зенит» против «Динамо», а ЦСКА в гостях у «Краснодара», команды показали неважный футбол. Подопечные Карпина и Рахимова немного побегали. А вот в центральных поединках было много осторожности и брака. Ни один из ведущих клубов РПЛ, кроме «Локомотива», не показал в этом туре футбол, который соответствует их возможностям. Причем судим по прошлым неделям, где названные команды смотрелись намного лучше.
Промах тура. Нгамалё против Латышонка
Дерзкий Латышонок – ищите его в сборной тура, заявил, что знал, куда будет бить камерунец Нгамалё с пенальти. А форвард «Динамо» Тюкавин добавил, что изначально пенальти должен был исполнять другой футболист. Ошибка, которая может стоить всем зрителям РПЛ чемпионской интриги. В «Динамо» верят, что гонка не завершена, но легче верить с гостевой ничьей вместо поражения.