Похоже, в 4-м туре РПЛ умерла чемпионская интрига. Также разочаровали футболисты «Спартака» и ЦСКА

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сегодня, 00:33

Антисборная со знакомыми именами.

Вратарь

Сергей Волков («Акрон»)

Опытный голкипер пропустил после удара головой, когда мяч пролетел над вратарем. Винил защитников, что позволили подать с фланга, но Сергей тоже мог сыграть намного лучше. Второй мяч «Оренбурга» также был забит после удара головой. Здесь Волкова можно обвинить в неправильно выбранной позиции на линии. Вратарь даже не успел прыгнуть в угол.

Защитники

Эли Даса («Динамо»)

Израильский правый защитник пошел за Клаудиньо, оставив за спиной Педро. Непонятное действие смутило защиту «Динамо», где на старте сезона вечно перестановки. Даса подарил «Зениту» гол Глушенкова в соавторстве с напарниками. Также слабо выступил в атаке, лишь дважды удалось включиться у чужих ворот. «Динамо» проиграло ключевой поединок лета.

Игорь Вуячич («Рубин»)

Хавбек «Ростова» Глебов впервые в жизни ударил по воротам головой в РПЛ . И сразу забил гол, поскольку крайний защитник «Рубина» упустил Роналдо, а центральный оборонец Вуячич остался за спиной у самого Глебова. Грубая ошибка игрока казанцев в итоге стоила им победы. Забили ответный гол, но лишь отыгрались. «Ростову» дали нанести 16 ударов.

Сергей Божин («Факел»)

Божин – лидер обороны «Факела», но клуб из Воронежа можно смело занести в список нестабильных. Они снова уволили тренера, выгнали Черевченко. Наставник пострадал после поражения в Самаре. Футболистам «Крыльев Советов» позволили забить два мяча. Божин упустил Костансу, остался у соперника за спиной, и потерял позицию при второй голевой атаке.

Милан Гайич ( ЦСКА )

Серб играл справа и слева. Оба раза неудачно. Латераль «армейцев» допускал ошибки в борьбе с Батчи. Против Са тоже сыграл неважно, хотя встречались они реже. Для структуры игры ЦСКА важно, чтобы латерали были активными, а у Гайича мало работы с мячом в позиционных атаках в Краснодаре. Не бил по воротам, не создавал моменты, помог соперникам.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак»)

Умяров отдает пасы поперек поля с точностью в 83 %. И на этом всё. Наиль, хотя «Спартак» постоянно контролировал мяч против «Ахмата», не создал напарникам ни одного момента. Не бьет по воротам. У хавбека из опорной зоны ни одного единоборства. Понятно, почему «Ахмат» создал моменты после контратак. И понятно, почему «Спартак» ищет замену Умярову в опорной зоне.

Иван Башич («Оренбург»)

Одна из причин частых пропущенных мячей – работа «Оренбурга» в центре поля. Башич может активно включиться в фазе выхода из обороны, но без мяча молодой босниец играет неважно. Даже новичок РПЛ «Акрон» сумел дважды забить в ворота «Оренбурга». Повезло, что отыгрались, но так будет не всегда. Башичу надо набираться опыта в центре поля в обороне.

Луис Чавес («Динамо»)

Мексиканец приехал в РПЛ , чтобы получить хорошую репутацию и отправиться в элитную лигу. Пока не получается. У хавбека «Динамо» есть поставленный удар, но Латышонка не переиграл. А вот в обороне Чавес выступает плохо. Именно он не успел перестроиться и закрыть включение Глушенкова, который забил в той атаке победный мяч. Чавес провел слабый поединок против «Зенита».

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак»)

Неужели началась новая «сухая» серия? Угальде долго не мог забить первый мяч в РПЛ . Отличился против «Химок» и «Крыльев Советов», но затем четырежды пробил мимо ворот против «Ахмата». Соперник не мешал «Спартаку» атаковать, но Мани, как его зовут в команде, не создал победный мяч. Угальде талантливый футболист, но огорчает тренерский штаб нестабильностью.

Тамерлан Мусаев ( ЦСКА )

Один неточный удар по воротам «Краснодара», всего девять точных передач на напарников за весь поединок. Мусаев проиграл Тормене и Косте борьбу, защитники «горожан» закрыли молодого нападающего. После ухода Чалова растет роль Мусаева, ведь его некем особо заменить. Файзуллаев и Койта попробуют в будущем создавать ему моменты, но пока Тамерлан играет через раз.

Рифат Жемалетдинов ( ЦСКА )

Пока у опытного новичка «армейцев» мало что получается в атаке. Файзуллаев на позиции левого атакующего хавбека смотрится намного лучше. Жемалетдинов не помог Мусаеву и Облякову в важном поединке в Краснодаре. Его заменили на 56-й минуте. Бывшего игрока «Локомотива» прекрасно знает тренер Николич, но с таким футболом он окажется в запасе ЦСКА .

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Пока сербский тренер ровно такой, как его команда. Показал себя против «Крыльев Советов». А теперь словно забыл спланировать игру под соперника. «Ахмат» имеет ряд особенностей, которые позволяют одному из аутсайдеров старта сезона терпеть атаки фаворитов. Так было против «Краснодара», сыграли 1:1, так случилось против «Спартака». Станкович не сумел заставить своих подопечных поменять количество ударов на их качество.

Судейская ошибка. Сперцян без карточки

Полузащитник «Краснодара» разбил в кровь ногу защитника ЦСКА Роши. Эдуард пошел с прямой ногой, Виллиану наложили швы. Повторы позволяли судьям выписать Сперцяну даже красную карточку из-за риска сложной травмы. Арбитры промолчали, а Эдуард позже подал мяч на Тормену, когда «Краснодар» вырвал у ЦСКА победу. Сперцян после матча извинился и признал, что мог увидеть красный цвет.

Огорчение недели. Слабый футбол от фаворитов

Хотя вывески были шикарными – «Ростов» против «Рубина», «Зенит» против «Динамо», а ЦСКА в гостях у «Краснодара», команды показали неважный футбол. Подопечные Карпина и Рахимова немного побегали. А вот в центральных поединках было много осторожности и брака. Ни один из ведущих клубов РПЛ , кроме «Локомотива», не показал в этом туре футбол, который соответствует их возможностям. Причем судим по прошлым неделям, где названные команды смотрелись намного лучше.

Промах тура. Нгамалё против Латышонка