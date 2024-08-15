Первые хет-трики на ЧМ-30: Берт Патенод был признан первым только через 76 лет после окончания турнира. Гильермо Стабиле все эти долгие годы считался первым. Кто-нибудь помнит о хет-трике Педро Сеа?

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История вообще предмет непредсказуемый. В 90-х ходила шутка — у России непредсказуемое прошлое. То один факт всплывёт, то второй — и всё из прошлого, и эти факты замалчивалось, не вписывались в идеологию государства. А потом все попривыкли, любые «открытия» из прошлого перестали быть шокирующими. Переписывание истории задним числом стало делом обычным.

С первыми хет-триками на первом чемпионате мира почти такая же история. Ровно 76 лет и 114 дней весь мир считал, что аргентинец Гильермо СтАбиле (именно с таким ударением следует читать его фамилию) первым в истории оформил хет-трик в матчах на Кубок мира.

Произошло это в субботу 19 июля 1930 года на стадионе Сентенарио в присутствии 42 тысяч зрителей в матче Аргентина — Мексика. Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу аргентинцев — это был самый результативный матч ЧМ -30.

Этот матч судил тренер сборной Боливии Улисес Сауседо. В аргентинской газете Critica весьма саркастично отозвались о его судействе. Много чего боливиец там начудил, я вам дам только заголовок заметки о нём:

Тут и языка знать не надо, чтобы понять суть. В общем — шапито!

Но это тема отдельного разговора. Нас пока интересуют забитые голы. В первом тайме Стабиле забил два гола (на 8 и 17 минутах), а в конце матча поставил точку, забив на 80-й минуте. Это был первый матч за сборную у Гильермо Стабиле.

В те годы никакого ажиотажа по поводу хет-триков вообще никто не устраивал. Даже термина такого в южноамериканской прессе не наблюдалось. Ну, забил и забил, забил бы 4 — тоже обошлось бы, я думаю, без фейерверков.

27 июля в полуфинале Уругвай — Югославия Педро Сеа также забил 3 гола (18, 67 и 72 минуты). В той же Critica в заметке об авторе хет-трика читаем: «Сеа реализовал в первом тайме… Во втором отличился ещё дважды». Всё, сами суммируйте, сами сей факт называйте как хотите, хоть трюком со шляпой, хоть как.

И эти два хет-трика 76 с лишним лет так и числились первыми двумя в истории Кубка мира.

Но всё изменилось 10 ноября 2006 года. Первым двум хет-трикам пришлось спуститься с пьедестала на одну ступеньку ниже, каждому. Потому как на своём специальном заседании ФИФА официально признала первым хет-триком в истории Кубка мира голы американца Берта Патенода (Bert Patenaude) в матче против Парагвая 17 июля 1930 года (забил на 10, 15 и 50 минутах). То есть за два дня до голов Стабиле в ворота Мексики.

И в принципе понятно, почему понадобилось столько времени для установления истины. Об этом и будем говорить дальше.

В 1931 году AUF (Ассоциация футбола Уругвая) выпустила официальный отчёт о первом чемпионате мира с описанием каждого матча, со статистикой, множеством фото и прочим. Книжка была в мягком переплёте, формат 31,5х24 см, 124 стр., тираж 3000 экз., каждый экземпляр имеет свой номер (от 1 до 3000). Наверняка, были переиздания, так как разные исследователи указывают разные страницы про один и тот же матч.

Довольно раритетное издание. Некоторые страницы (начальные разделы о зарождении турнира, о регламенте и т.п.) написаны на двух языках — испанском и французском. А вот описания каждого матча только на испанском.

У меня есть сканы разворотов этой книги (в среднем качестве), но не всех страниц. У зарубежных коллег есть даже сама книга, обещали поделиться качественными сканами. Как оказалось — есть даже две книги, во второй собрана дополнительная информация (билеты, медали, автографы и т.п.). И во второй части есть описания всех матчей на английском языке (просто перевод текстов из первой части).

Вот так выглядят обе книги:

Как видите — обе называются Album (альбом). Но вторая книжка в названии содержит слово Catalogo, поэтому вторую часть я буду просто называть Каталог, а первую Альбом, для краткости.

В начале 2000-х годов было переиздание первой части и напечатана вторая. Именно эти репринты и находятся у некоторых моих коллег в коллекции. Через неделю мне пообещали отсканировать обе книги в отличном качестве. Новые переиздания сделаны на белой мелованной бумаге. Оригинальные экземпляры уже пожелтели от времени. Но вполне читаемы.

Так как по времени издания Альбом был самым свежим изданием, тем более позиционировался как официальный отчёт о турнире, то и сведения из этой книги считались проверенными и раз и навсегда закреплёнными в истории.

Итак, матч Аргентина — Мексика 19 июля. На страницах с описанием этого матча сказано, что Стабиле забил только 2 гола. В следующем матче против Чили он также отличился дважды. А вот на итоговой странице после группового этапа в списке бомбардиров Стабиле был в лидерах с 5 мячами. И таких нестыковок в этом официальном отчёте хватает.

В аргентинских газетах насчёт 3 голов Стабиле никто не сомневался. Да и потом на сайтах и ФИФА , и rsssf (основные источники, остальные вторичные) авторство 3 голов Стабиле никто не оспаривал.

Также и в 3 голах Педро Сеа никто не сомневался. Правда, в Альбоме о полуфинале Уругвай — Югославия вновь нестыковка: 3 гола записали на счёт Ансельмо, а у Сеа «всего лишь» дубль. Но в итоговом списке бомбардиров по окончанию турнира у Сеа всё-таки 5 голов — он забил румынам 1 гол, и 1 гол в финале Аргентине, плюс хет-трик югославам, всего 5.

Как видите, отчёт хоть и называется официальным, но нужно знать на какую страницу заглянуть для достоверной информации.

Теперь давайте заглянем на страницы с описанием матча США — Парагвай 17 июля.

Во-первых, давайте я вам представлю игроков сборной США . Нет, сначала я представлю вратаря сборной Парагвая, которого звали Модесто Денис. Это достаточно возрастной игрок для того времени, ему было 32 года. О нём я уже подробно рассказывал в ранних своих статьях.

* Чемпионат мира 1930: как выглядел вратарь, пропустивший первый хет-трик мундиалей

* Игроки сборной Парагвая на ЧМ -30: Модесто Денис, вратарь

* Модесто Денис: вратарь, который остался один на поле

Как видно по названиям статей, темы первого хет-трика я уже касался. Первого — это уже с точки зрения знаний 21 века.

А мы пока ворошим источники 20 века.

Сборная США все свои матчи на ЧМ -30 (всего 3 матча) сыграла в одном составе. Поэтому фото предлагаю самое качественное, с именами, но, вполне вероятно, что он сделано и не перед матчем против Парагвая, а против Бельгии. Американцы во всех матчах играли в форме белого цвета.

Давайте, что называется на берегу, договоримся о написании на русском языке фамилии главного бомбардира сборной США на том турнире.

Как только по-русски не писали — Пэтнод, Пэтноуд, Пейтноуд и т.д. Носители языка вообще произносят его фамилию не по школьным правилам, чаще всего вы услышите Патэнод, без звука У после О, вместо беглого Э могут говорить и беглое И — Патинод. Ударение всегда на первый слог, на А. Предлагаю остановится на варианте Патенод, с ударением на А, и к написанию в оригинале ближе. Но ТЕ произносится всё-таки твёрдо, ТЭ. Сочетание английских букв AU чаще всего читается как долгое русское О (вcпомним слово autumn (Отэм), осень).

В Альбоме описаны все голы и некоторые опасные моменты каждого матча. Вот что написано об интересующем нас матче:

Текст на испанском, фамилии и минуты голов я выделил.

Первый гол на 10-й мин действительно забил Патенод с передачи МакГи.

Второй гол записан на счёт Гонсалвеса на 15-й минуте.

Третий на 50-й минуте головой вновь забил Патенод. Но обратите внимание на список забивших — 2 гола вопреки тексту отдали МакГи, а один капитану команды Флори.

Это вот и есть те нестыковки, о которых я говорил выше. В первом матче в ворота Бельгии американцы также забили 3 гола. Они на счету МакГи, Флори и Патенода.

Смотрим итоговую статистику бомбардиров после группового этапа в Альбоме:

Находим в этом списке и МакГи (McGhee), и Флори (Florie) — у каждого по одному голу. А вот у Патенода — 4.

А это значит, что Патенод в ворота парагвайца Дениса положил все 3 гола. И известно это было в том же 1930 году.

Откуда тогда взялись 2 гола у МакГи и 1 у Флори в описании матча в Альбоме?

Давайте ещё раз взглянем на сохранившийся документ — протокол матча США — Парагвай на ЧМ -30:

Капитаны команд — Томас Флори и Луис Варгас Пенья внесли своей рукой каждый в протокол имена всех 11 игроков своих команд, расписались под этим списком. У американцев расписался даже глава делегации Уилфред Каммингс (Wilfred Cummings) и поставил свой именной оттиск (он был казначеем ассоциации и имел таковой).

Полагаю, что эту часть протокола заполняли до матча. Поэтому и логично предположить, что мистер Каммингс или капитан Флори понятия не имели, кого арбитр матча аргентинец Хосе Бартоломе Масиас вписал в прямоугольник как авторов голов.

Вот, кстати, редкое фото капитанов и всех трёх арбитров того матча, фото газетное. Чаще всего в сети находят фото капитанов и арбитров матча США — Бельгия. А вот с игры против Парагвая практически нет таких фото. Тем более, что на фото запечатлён уругвайский лайнсмен Мартин Афестеги (в пиджаке с оторочкой), которого вы не найдёте больше на других фото с матчей турнира. Вторым лайнсменом был также уругваец Доминго Ломбарди, судивший самый первый матч турнира Франция — Мексика.

Итак, фото капитанов и арбитров перед матчем США — Парагвай на ЧМ -30:

Крайний справа на этом фото как раз мистер Каммингс, чью подпись и печать вы уже видели. Ну, а слева самым крайним оказался тренер сборной США Боб Миллар, вы его на более чётком фото тоже уже видели ранее.

Только капитаны Варгас Пенья и Флори, плюс реф аргентинец Масиас:

Как видим, в протокол Хосе (или как его называли аргентинцы — Бартоло) Масиас вписал Ghee, Florie и снова Ghee (т.е. сокращенно от McGhee).

Цвет чернил собственной подписи арбитра, вписанных в протокол результата и авторов голов не оставляют сомнений, что сделал это сам рефери, да и почерк похож.

Хорошо, арбитр что-то напутал, вместо Патенода записал МакГи. Со своими брутальными подбородками эти двое и впрямь весьма похожи.

Но на стадионе были и репортёры. И каждый видел всё по-своему, и также путались в брутальных подбородках или идентичных причёсках?

Вот вся линия нападения поближе, не все же пятеро похожи друг на друга! Между прочим, Гонсалвес играл некоторое время в том матче в белой то ли шапочке, то ли повязке. Однако и это не помогало для идентификации. Но об этом далее.

Детальный обзор тогдашней прессы южноамериканской, испанской и других сделал в 21 веке блоггер Дин Локьер. Вот ссылка на его статью, там масса других ссылок и рассказ о первом хет-трике на мундиалях.

https://worldcup1930project.blogspot.com/search?q=Patenaude

По данной ссылке вы узнаете, в каких газетах кого называли авторами всех 3 голов у сборной США .

Разнобой ещё тот, рефери Масиас тут явно ни при чём. Упоминается аргентинская газета La Prensa, в которой были даны даже три схемы всех трёх голов, и в каждой схеме последним мяча касался Патенод:

В электронном виде, кажется, нет доступа к газете La Prensa. В сети ходит скан страницы этой газеты с этими схемами и фото американских игроков. Скан очень нечёткий и грязноватый. Спасибо, что хоть схемы кто-то подчистил от грязного фона.

Также ссылаются на бразильскую газету O Estadio do Sao Paolo, в которой также все 3 гола отдали Патеноду. Это издание отсутствует в списке доступных на сайте национальной библиотеки Бразилии.

В основном на эти два источника ссылался Колин Хосе. Этот человек, историк и журналист, и инициировал в конце 20 века разбирательство по поводу авторства первого хет-трика в истории чемпионатов мира. Он жил в Англии, переехал в Канаду, потом вновь вернулся, и вновь обосновался в Канаде. Входит во всевозможные футбольные залы славы Канады. Его именем названа престижная премия Зала славы футбола США для представителей СМИ , внёсших значительный вклад в исследования спортивной истории страны.

Собрав информацию, Колин Хосе в 1995 году направил письмо в ФИФА с результатами своего исследования. Он опирался также на свидетельства трёх живших тогда игроков той сборной США — Арни Оливера, Билли Гонсалвеса и Джеймса Брауна.

Между прочим, проблема-то состояла только в авторстве второго гола в ворота Парагвая. Разные источники (в том числе и сайт rsssf в свое время) указывали, что второй гол был вообще автоголом. Упоминалось имя форварда сборной Парагвая Аурелио Гонсалеса в связи с этим. Где форвард, и где гол в свои ворота?! Хотя, чего только на поле не происходит.

Второй альтернативой был всё тот же Флори — считалось ( ФИФА так считала), что именно Флори забил второй гол. Но трое живших к тому времени футболистов в один голос заявляли Колину Хосе, что тот гол забил Патенод.

Но разнобой с авторами голов того матча в прессе был шикарный. Предлагаю для образца рассмотреть несколько отчётов из бразильских газет.

Газета Critica из Рио-де-Жанейро:

Первый гол — Гонсалвес. Второй 5 минут спустя — Галлахер. Третий — кто-то из американцев, не разглядели.

Газета Batalha, тоже из Рио:

Патенод забил и первый, и второй гол. Третий как-то проглядели кто.

Но были и те, кто третьего всё-таки рассмотрели:

Газета O Estado из города Флорианополиса, штат Санта-Катарина:

Гонсалвес и Галлахер — такой вариант уже встречался. Третьим, оказывается, был МакГи (немного исковеркали ему фамилию в отчёте).

Более детально каждый эпизод описывала газета O Paiz из Рио, с указанием парагвайских полевых игроков, которых обыгрывали американцы.

Первый гол:

Гонсалвес был расторопнее защитника Ольмедо и забил первый гол.

Далее:

От того же Китерио Ольмедо мяч отскочил к Галлахеру и тот был точен.

Наконец, во втором тайме слово взял Флори:

Из пяти нападающих сборной США только правого крайнего Джеймса Брауна «не сватали» в авторы голов в том матче.

Хотя на фото самого первого гола американцев в кадр попал именно Джордж Браун:

Чуть приближенно это фото было в одной из статей о вратаре Денисе ранее.

Как видим, в бразильской прессе было много вариантов авторов голов в матче США — Парагвай. Совсем недавно аргентинский коллега поделился прямой ссылкой на архив газеты Critica из Буэнос-Айреса. 1930 год в том архиве пока последний из доступных. Посему информация есть.

Так вот, Critica из Буэнос-Айреса, в отличие от Critica из Рио, единодушна — все 3 гола забивал Патенод. В общем, аргентинские репортёры были наиболее внимательными.

Привожу фрагменты отчёта от аргентинской Critica:

Вы помните, что канадский историк Колин Хосе в 1995 году сделал официальный запрос в ФИФА по поводу авторства второго гола американцев в матче против Парагвая.

Только через десятилетие, в 2006 году ФИФА приняла доводы американцев (и канадца), и на специальном заседании 10 ноября официально утвердила Берта Патенода автором всех трёх голов в том матче. И значит, автором первого хет-трика в истории Кубка мира.

Между прочим, на том же заседании количество хет-триков на мундиалях увеличилось и ещё на один. Форвард сборной Чехословакии Олдржих Нейедлы также чиновничьим решением был утверждён автором 3 забитых мячей в полуфинале ЧМ -34 против Германии, а не 2 как фигурировало в протоколах ранее.

Гильермо Стабиле умер в конце декабря 1966 года в возрасте 60 лет. Педро Сеа ушёл в сентябре 1970 года в возрасте 70 лет. При жизни они официально значились как авторы первого и второго хет-трика в истории Кубка мира. И только через несколько десятилетий после их смерти будет официально утверждён в качестве «первопроходца» американец Берт Патенод. Но это произойдёт через 32 года после его смерти. Патенод родился и умер в одну и ту же дату — 4 ноября. Родился в 1909, умер в 1974. Они при жизни никакой пальмы первенства не делили. Они просто играли в футбол. Но для американцев признание Патенода автором первого хет-трика было значимым национальным событием. Потомки и любители истории и статистики в США ликовали.

До сих пор Берт Патенод остаётся единственным футболистом сборной США , забившим более 2 голов в матче Кубка мира. Сборные команды, игроки которых оформили по хет-трику, в итоговой табели о рангах по итогам ЧМ -30 расположились в такой последовательности — Уругвай, Аргентина, США . Зато в хронологической последовательности хет-трики оформляли игроки тех же сборных, но в обратном порядке — США , Аргентина, Уругвай. У США и в соккере есть мировой приоритет по значимому показателю.

Кстати, Берт Патенод — сын канадо-французских эмигрантов. Так что активное участие канадского историка Колина Хосе в «легализации» хет-трика вполне закономерно. Его непрестанные обращения в ФИФА в течение десятилетия на рубеже тысячелетий принесли свои плоды.

В заключении хотел бы затронуть ещё одну тему, параллельную. Не все аргентинские газеты, перечисленные в исследованиях разных авторов, можно посмотреть с экрана компьютера, только в библиотеках. Про уругвайские газеты я вообще молчу, практически ничего из 30-х годов не оцифровано, только журналы.

В старых номерах аргентинской газеты Critica открылся забавный факт. Редакторы катастрофически путали всех игроков сборной США в подписях к фотографиям. В матче против Бельгии первый гол в истории сборной США забил капитан Томас Флори, 30 лет. Но редакторы дают фото 20-летнего бельгийца Воорхофа, и в подписи к фото утверждают, что это и есть Флори, автор первого гола на мундиалях для сборной США .

А в номере от 24 июля, перед полуфиналами, Critica дала 11 фото стартового состава сборной США , каждый игрок на отдельном фото в полный рост. 8 фото поместились на всю ширину полосы, трое ниже. Возглавлял строй почему-то Алекс Вуд (в подписи), вроде как капитан по расположению фото, но на фото Патенод (а не Флори). Вторым был вратарь Дуглас — единственный, с кем они не ошиблись в подписи, он ведь в другой форме был, выделялся. Остальные фото все перепутаны, даны даже фото трёх футболистов, не сыгравших ни разу на турнире, но подписи под их фото утверждают, что это игроки основы.

С другой стороны — по текстам отчётов в этой газете всё вроде корректно. И Патенод отмечен у них трижды как автор голов в матче против Парагвая. У репортёров всё было точно. Но вот у редакторов с идентификацией американцев (и не только) по фото у них были огромные сложности.

Корректировка давних событий — вещь необходимая. Но 76 лет ожиданий — случай редкий. Последние ли это были корректировки событий почти вековой давности в истории мундиалей? Да кто ж знает наперёд…