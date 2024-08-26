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На матче «Фейеноорда» и «Аякса» не будет работать полиция

вчера, 15:50
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс01.09.2024 в 15:30 Не начался

На ближайшем матче между «Фейеноордом» и «Аяксом» в чемпионате Нидерландов не будут работать сотрудники полиции. Встреча пройдёт 1 сентября в Роттердаме.

Полицейские уже несколько месяцев проводят забастовки, чтобы добиться улучшения схемы досрочного выхода на пенсию. Эти действия продолжаются, так как, по данным национального центра действий полиции, правительство не подаёт никаких сигналов о том, что работает над улучшением ситуации.

На предстоящей игре также не будет болельщиков гостевой команды, как уже происходит на протяжении многих лет в играх между этими клубами.

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Все комментарии
dnhm9n8c7uvg
dnhm9n8c7uvg
вчера в 17:55
Для кого они играют?
adekvat
adekvat
вчера в 16:53
Хорошо хоть игроки обеих команд будут присутствовать на поле.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:33
Пускай "выписывают" наших копов - заодно узнают значение фразы - " Мордой в пол - работает ОМОН"...)))
112910415
112910415
вчера в 16:19
потенциально опасная ситуация
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:56
И это происходит в Европе...
Впрочем они уже не смогут удивить никого.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:54
Надо подключит полицейских андроидов)))
kfbe8yfs4ztn
kfbe8yfs4ztn
вчера в 15:52
Лучше стадион обойти стороной, не искать приключений.
jnrdk7q8stbq
jnrdk7q8stbq
вчера в 15:51
О такой лафе фаты могли только мечтать
Гость
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