На матче «Фейеноорда» и «Аякса» не будет работать полиция

1724676614

вчера, 15:50

На ближайшем матче между «Фейеноордом» и «Аяксом» в чемпионате Нидерландов не будут работать сотрудники полиции. Встреча пройдёт 1 сентября в Роттердаме.

Полицейские уже несколько месяцев проводят забастовки, чтобы добиться улучшения схемы досрочного выхода на пенсию. Эти действия продолжаются, так как, по данным национального центра действий полиции, правительство не подаёт никаких сигналов о том, что работает над улучшением ситуации.

На предстоящей игре также не будет болельщиков гостевой команды, как уже происходит на протяжении многих лет в играх между этими клубами.