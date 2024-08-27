«Челси» выгоняет игрока, который привёл Палмера. Отдали его номер Нету, заставляют тренироваться дома

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27 августа 2024, 14:26

Срочно нужно уходить.

История с Нету – прозрачный намёк, что Рахиму не рады

В межсезонье уже никто не удивлялся очередной закупке «Челси» – логику в их действиях на рынке перестали искать давно, это больше напоминает карусель из игроков. Только теперь страдать от этого начинают сами футболисты. «Аристократы» оставили на рынке 241 миллион евро – 60 из них отдали «Вулверхэмптону» за Педру Нету.

В футболисте «Вулвз» не было острой необходимости – в составе и так были Михаил Мудрик и Рахим Стерлинг. Приобретение оказалось посланием для последнего – на него в команде не рассчитывают. Из-за подписания португальца англичанин начал искать себе другую команду.

Проблема в том, что лондонцы не захотели ждать разрешения ситуации – дошло до того, что седьмой игровой номер в клубе самостоятельно передали новичку. Вдобавок сообщается, что Рахим даже не приезжает на базу команды – тренировки проводит дома. Это тоже инициатива клуба.

Ошибка менеджмента, назревшая распродажа

Происходящее со Стерлингом – даже не борьба с последствиями, а порочный круг. «Аристократы» устраивали массовые закупки, столкнулись с переизбытком игроком… И снова вышли на рынок. Стерлинг становится жертвой менеджмента.

Проблема ещё и в том, что ситуацию не смогли отработать грамотно. Изначально понятно, что тренер не может эффективно работать с раздутым составом – и Мареска так объяснял причины неучастия Стерлинга в матче первого тура АПЛ с «Ман Сити»:

Я хочу видеть в команде всех 30 игроков, но для всех нет места, поэтому некоторые должны уйти.

Да и сам клуб настроен продавать – что-то надо сделать с Ромелу Лукаку, Трево Чалобой, Армандо Бройей и другими. Нужно налаживать дела с финансовым фэйр-плей. Претензия в том, что об этом не позаботились заранее. Когда с вингером вели переговоры о продлении контракта, не было ни намёка на желание расстаться. После прихода Марески у игрока и тренера сложились хорошие рабочие отношения, Энцо называл англичанина важным игроком, активно задействовал в товарищеских матчах. А за пару дней до матча против «Сити» менеджер сказал футболисту искать себе другую команду.

Все последующие события – 7-й номер у Нету, домашние тренировки Стерлинга – по сути, следствие несвоевременных действий лондонцев. Представители игрока требуют объяснений:

Рахим Стерлинг заключил контракт с «Челси» на следующие три года. Он вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы заниматься индивидуально, и провел хорошую предсезонную подготовку под руководством нового тренера [Энцо Марески], с которым у него сложились хорошие рабочие отношения. Учитывая его попадание в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет участвовать в матче в каком-либо качестве. Мы всегда хорошо коммуницировали с «Челси» и получали заверения от клуба относительно будущего Рахима в команде, поэтому мы с нетерпением ждем прояснения ситуации.

Заработки в Саудовской Аравии или экономия ради топ-чемпионата

Рахиму остаётся только заниматься поиском новой команды. Вингер предпочитает остаться в Английской Премьер-Лиге и хочет полноценный трансфер, а не аренду. Вариант с переездом в Саудовскую Аравию футболист не желает рассматривать. Но в таком случае всплывает финансовый вопрос. Стерлинг в «Челси» зарабатывает 325 тысяч фунтов в неделю и вряд ли согласится ужаться в аппетитах.

При этом европейские клубы платить столько не готовы – англичанин стагнирует и уже давно не является игроком, который делает разницу. Так, «аристократы» предлагали услуги вингера «Баварии», но те отказались от исполнителя из-за его возраста и высокого оклада. Также был вариант с «Ювентусом», который хочет пристроить Кьезу – здесь договориться не удалось по той же причине. Теперь «синие» пытаются договориться с «Юнайтед» на обмен – лондонцев заинтересовал Джейдон Санчо. Рахим готов рассмотреть переход, несмотря на длительный период карьеры в «Сити». Но у «красных дьяволов» новый менеджмент – и если здравый смысл возобладает, они тоже откажутся от футболиста со слишком большой зарплатой.

Получается, что Стерлинг оказался перед выбором – заработки на Ближнем Востоке или место в топ-клубе, но на более скромных условиях.

Кейсы с Лукаку, Галлахером и Стерлингом убивают имидж клуба

«Челси» же закапывается ещё глубже. Почти сразу после прихода новых владельцев за клубом закрепился имидж толстосумов. Теперь к этому добавляется безграмотный менеджмент и наплевательское отношение к воспитанникам.

Лукаку подписывали ещё при Абрамовиче – но тут проблема в том, что «аристократы» требуют денег, которых футболист не стоит. Поэтому история до сих пор не разрешилась.

Куда больше печалит история с Конором Галлахером. Любой клуб счастлив, когда лидером основной команды становится воспитанник. И хавбек был из таких – несмотря на хаос в клубе, Конор на пару с Коулом Палмером был проводником идей Почеттино, тем, кто этот хаос упорядочивает. Но боссы продолжали тратиться на молодых игроков – и чтобы вписаться в ФФП , Галлахера поставили на продажу. Как ни иронично, лидер «Челси» обошёлся «Атлетико» дешевле, чем «аристократам» – футболист «матрасников», который слоняется по арендам.

«Челси» – клуб с именем и историей (пусть даже небольшой). Это позволяет переманивать к себе игроков. Но всё отчетливее футболисты понимают, что сейчас в лондонском коллективе нет перспектив.