«Челси» выгоняет игрока, который привёл Палмера. Отдали его номер Нету, заставляют тренироваться дома

Срочно нужно уходить.
История с Нету – прозрачный намёк, что Рахиму не рады
В межсезонье уже никто не удивлялся очередной закупке «Челси» – логику в их действиях на рынке перестали искать давно, это больше напоминает карусель из игроков. Только теперь страдать от этого начинают сами футболисты. «Аристократы» оставили на рынке 241 миллион евро – 60 из них отдали «Вулверхэмптону» за Педру Нету.
В футболисте «Вулвз» не было острой необходимости – в составе и так были Михаил Мудрик и Рахим Стерлинг. Приобретение оказалось посланием для последнего – на него в команде не рассчитывают. Из-за подписания португальца англичанин начал искать себе другую команду.
Проблема в том, что лондонцы не захотели ждать разрешения ситуации – дошло до того, что седьмой игровой номер в клубе самостоятельно передали новичку. Вдобавок сообщается, что Рахим даже не приезжает на базу команды – тренировки проводит дома. Это тоже инициатива клуба.
Ошибка менеджмента, назревшая распродажа
Происходящее со Стерлингом – даже не борьба с последствиями, а порочный круг. «Аристократы» устраивали массовые закупки, столкнулись с переизбытком игроком… И снова вышли на рынок. Стерлинг становится жертвой менеджмента.
Проблема ещё и в том, что ситуацию не смогли отработать грамотно. Изначально понятно, что тренер не может эффективно работать с раздутым составом – и Мареска так объяснял причины неучастия Стерлинга в матче первого тура АПЛ с «Ман Сити»:
Я хочу видеть в команде всех 30 игроков, но для всех нет места, поэтому некоторые должны уйти.
Да и сам клуб настроен продавать – что-то надо сделать с Ромелу Лукаку, Трево Чалобой, Армандо Бройей и другими. Нужно налаживать дела с финансовым фэйр-плей. Претензия в том, что об этом не позаботились заранее. Когда с вингером вели переговоры о продлении контракта, не было ни намёка на желание расстаться. После прихода Марески у игрока и тренера сложились хорошие рабочие отношения, Энцо называл англичанина важным игроком, активно задействовал в товарищеских матчах. А за пару дней до матча против «Сити» менеджер сказал футболисту искать себе другую команду.
Все последующие события – 7-й номер у Нету, домашние тренировки Стерлинга – по сути, следствие несвоевременных действий лондонцев. Представители игрока требуют объяснений:
Рахим Стерлинг заключил контракт с «Челси» на следующие три года. Он вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы заниматься индивидуально, и провел хорошую предсезонную подготовку под руководством нового тренера [Энцо Марески], с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.
Учитывая его попадание в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет участвовать в матче в каком-либо качестве. Мы всегда хорошо коммуницировали с «Челси» и получали заверения от клуба относительно будущего Рахима в команде, поэтому мы с нетерпением ждем прояснения ситуации.
Заработки в Саудовской Аравии или экономия ради топ-чемпионата
Рахиму остаётся только заниматься поиском новой команды. Вингер предпочитает остаться в Английской Премьер-Лиге и хочет полноценный трансфер, а не аренду. Вариант с переездом в Саудовскую Аравию футболист не желает рассматривать. Но в таком случае всплывает финансовый вопрос. Стерлинг в «Челси» зарабатывает 325 тысяч фунтов в неделю и вряд ли согласится ужаться в аппетитах.
При этом европейские клубы платить столько не готовы – англичанин стагнирует и уже давно не является игроком, который делает разницу. Так, «аристократы» предлагали услуги вингера «Баварии», но те отказались от исполнителя из-за его возраста и высокого оклада. Также был вариант с «Ювентусом», который хочет пристроить Кьезу – здесь договориться не удалось по той же причине. Теперь «синие» пытаются договориться с «Юнайтед» на обмен – лондонцев заинтересовал Джейдон Санчо. Рахим готов рассмотреть переход, несмотря на длительный период карьеры в «Сити». Но у «красных дьяволов» новый менеджмент – и если здравый смысл возобладает, они тоже откажутся от футболиста со слишком большой зарплатой.
Получается, что Стерлинг оказался перед выбором – заработки на Ближнем Востоке или место в топ-клубе, но на более скромных условиях.
Кейсы с Лукаку, Галлахером и Стерлингом убивают имидж клуба
«Челси» же закапывается ещё глубже. Почти сразу после прихода новых владельцев за клубом закрепился имидж толстосумов. Теперь к этому добавляется безграмотный менеджмент и наплевательское отношение к воспитанникам.
Лукаку подписывали ещё при Абрамовиче – но тут проблема в том, что «аристократы» требуют денег, которых футболист не стоит. Поэтому история до сих пор не разрешилась.
Куда больше печалит история с Конором Галлахером. Любой клуб счастлив, когда лидером основной команды становится воспитанник. И хавбек был из таких – несмотря на хаос в клубе, Конор на пару с Коулом Палмером был проводником идей Почеттино, тем, кто этот хаос упорядочивает. Но боссы продолжали тратиться на молодых игроков – и чтобы вписаться в ФФП, Галлахера поставили на продажу. Как ни иронично, лидер «Челси» обошёлся «Атлетико» дешевле, чем «аристократам» – футболист «матрасников», который слоняется по арендам.
«Челси» – клуб с именем и историей (пусть даже небольшой). Это позволяет переманивать к себе игроков. Но всё отчетливее футболисты понимают, что сейчас в лондонском коллективе нет перспектив.
Есть хоть какой-то план развития на год,3 года,5 лет?
Все действия владельцев Челси похожи на действия солевого или любого другого наркомана.
Я за челси болею в времен Виалли и Гуллита, такого пи.,,,а как сейчас в команде никогда не было,имея возможность создать добротный клуб,новые владельцы начали работать по принципу строчек интернационала:
Весь мир Абрамовича мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим.
Окей с такими ресурсами, сколотить добротный коллектив на бумаге вполне возможно,а найдя грамотного тренера иикоманда может получиться, но нет,недают не тренеру поработать (зачеммуволили почетта ведь в конце прошлого сезона Челси стал игратььвполне не плохо) так и ещё набрали 3 состава черт пойми кого ,приэтом выгнав лидеров которые были душой и телом за Челси до последнего вздоха.
Боэли реально болен головой, и при нём нечего хорошего Челси не ждёт.
Есть хоть какой-то план развития на год,3 года,5 лет?
Все действия владельцев Челси похожи на действия солевого или любого другого наркомана.
Я за челси болею в времен Виалли и Гуллита, такого пи.,,,а как сейчас в команде никогда не было,имея возможность создать добротный клуб,новые владельцы начали работать по принципу строчек интернационала:
Весь мир Абрамовича мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим.
Окей с такими ресурсами, сколотить добротный коллектив на бумаге вполне возможно,а найдя грамотного тренера иикоманда может получиться, но нет,недают не тренеру поработать (зачеммуволили почетта ведь в конце прошлого сезона Челси стал игратььвполне не плохо) так и ещё набрали 3 состава черт пойми кого ,приэтом выгнав лидеров которые были душой и телом за Челси до последнего вздоха.
Боэли реально болен головой, и при нём нечего хорошего Челси не ждёт.
Челси может бесплатно отдавать их в свой испанский фарм-клуб, а Барселона получать постоянный хайп)
Два клуба стоят друг друга
Челси может бесплатно отдавать их в свой испанский фарм-клуб, а Барселона получать постоянный хайп)
Два клуба стоят друг друга