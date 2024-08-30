«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» – «Атлетико», который состоится 31 августа 2024 года

«Атлетик»

После двух не очень удачных стартовых туров, команда все же добилась победы в третьем туре, и теперь имеет в активе четыре балла. Команде предстоит домашний матч с «Атлетико», который точно не будет простым. Клуб из Бильбао будет стараться не отдавать инициативу сопернику из Мадрида, однако не факт, что это выйдет в полном объеме. Поединок называют одним из центральных в туре, и он имеет повышенный интерес среди болельщиков.

28 августа «Атлетик» выиграл у «Валенсии» на своем поле (1:0), а 24 числа уступил на выезде «Барселоне» (1:2).

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне набрали пять очков в трех турах, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда отстает уже на четыре пункта от лидера и не хочет делать отрыв еще больше. В Бильбао гости вряд ли могут гарантировать себе победу, ведь ее придется добывать. Ничейный результат не станет большим разочарованием для гостей, но отразится на турнирной таблице.

28 августа «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0), а ранее крупно обыграл «Жирону» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 2.95

Ничья – 3.3

Победит «Атлетико» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей –2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Атлетик» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

Мадридский клуб выиграл семь из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а зрители увидят минимум три забитых мяча в исполнении коллективов.