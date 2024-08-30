«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» – «Атлетико», который состоится 31 августа 2024 года
«Атлетик»
После двух не очень удачных стартовых туров, команда все же добилась победы в третьем туре, и теперь имеет в активе четыре балла. Команде предстоит домашний матч с «Атлетико», который точно не будет простым. Клуб из Бильбао будет стараться не отдавать инициативу сопернику из Мадрида, однако не факт, что это выйдет в полном объеме. Поединок называют одним из центральных в туре, и он имеет повышенный интерес среди болельщиков.
28 августа «Атлетик» выиграл у «Валенсии» на своем поле (1:0), а 24 числа уступил на выезде «Барселоне» (1:2).
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне набрали пять очков в трех турах, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда отстает уже на четыре пункта от лидера и не хочет делать отрыв еще больше. В Бильбао гости вряд ли могут гарантировать себе победу, ведь ее придется добывать. Ничейный результат не станет большим разочарованием для гостей, но отразится на турнирной таблице.
28 августа «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0), а ранее крупно обыграл «Жирону» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» – 2.95
- Ничья – 3.3
- Победит «Атлетико» – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей –2.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Атлетик» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах
- Мадридский клуб выиграл семь из десяти последних выездных поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а зрители увидят минимум три забитых мяча в исполнении коллективов.