Сборная США на ЧМ-30: в команде были не только британцы, но и потомок выходцев из Российской империи

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31 августа 2024, 20:50

В заявке сборной США на первый чемпионат мира в 1930 г. в Уругвае, в Монтевидео, было всего 16 футболистов. Плюс 4 человека в составе делегации — главный тренер Роберт (Боб) Миллар, тренер по физподготовке Джон Колл, генеральный менеджер Уилфред Каммингс и вице-президент ассоциации Элмер Шрёдер. На общих фото эти люди почти всегда будут присутствовать.

Среди 16 футболистов 6 родились в Великобритании — Джордж Мурхаус был родом из Ливерпуля; остальные пятеро были выходцами из Шотландии (Эндрю Олд, Джеймс Браун, Джимми Галахер, Барт МакГи и Алекс Вуд). Как видим, с истинно шотландской фамилией был только правый инсайд МакГи.

Среди тех 10 игроков, которые и родились на территории США , у многих либо родители были эмигрантами, или бабушки-дедушки. Ничего удивительного — США страна эмигрантов.

Как уже говорилось ранее в статье о Берте Патеноде — у него и родители, и бабушки-дедушки по обоим линиям были франко-канадцы.

Уильям (Билли) Гонсалвес имел португальские корни. У многих были ирландские предки.

Весьма интересный «набор» предков достался нападающему Джеймсу Джентлу — отец его был шотландец, а мама испанкой. Сына родители назвали в честь отца. А отец был коммерсантом. И надо же так совпало, что на первый мундиаль вместе со сборной США в плавание на пароходе «Мунарго» отправился и Джеймс Джентл старший.

Так что на некоторых фото сын и отец будут вместе, в подписях обязательно будет уточняться какой Джеймс Джентл — старший (Sn. от слова senior, старший) или младший (Jnr. от junior).

Кстати говоря, оба Джентла прекрасно говорили по-испански, поэтому были заодно и переводчиками во время плавания.

А ведь в многодневное плавание до Монтевидео из Нью-Йорка сборная США отправилась вместе с мексиканской делегацией. Вот тут и пригодился испанский.

Вот фото того с того совместного плавания на корабле «Мунарго»:

На этом фото 4 человека из мексиканской делегации. А вот поговорить по-испански могли и все 6, так как на этом фото отец и сын Джентлы присутствуют.

Причём, рядом — отец, Джеймс Джентл старший, сидит крайний справа, а сын, Джеймс Джентл младший, стоит как раз над ним.

Остальные испаноговорящие собрались на левом фланге фото.

С фуражкой в руке стоит будущий самый молодой лайнсмен на ЧМ -30 Гаспар Вальехо. Он бегал с флажком на турнире в матче Бразилия — Боливия на групповом этапе и — на секундочку — в полуфинале Аргентина — США . Ну, тогда даже в плей-офф в судейскую бригаду мог входить арбитр из той же конфедерации, что и одна из команд. Гаспару Вальехо во время турнира было 27 полных лет. Кстати, в матче Бразилия — Боливия вторым лайнсменом был уругваец Франсиско Матеучи, которому также было лишь 27 лет. Так что это была самая молодая пара лайнсменов в истории мундиалей, моложе не было и, наверное, и не будет.

Под фуражкой Гаспара Вальехо присел центр-хав сборной Мексики Альфредо Санчес по прозвищу Эль Вьехо (сыграл во всех 3 матчах на мундиале). Справа (по фото) от Вальехо устроился резервный защитник Франсиско Гарса Гутьеррес. Он сыграл на ЧМ -30 только в матче против Аргентины, зато в паре со своим легендарным старшим братом Рафаэлем Гарса Гутьерресом, капитаном команды, с легендарным же прозвищем Рекорд.

В самом углу, где сходятся ограждения, стоит главный тренер сборной Мексики испанец Хуан Луке де Серралонге. Приобнял он, кстати, тренера по физподготовке сборной США Джона Колла.

Известно, что сборная США установила один из уникальных рекордов на ЧМ -30: все свои матчи на турнире (три) команда провела одним составом.

А это значит, что 5 из 16 футболистов так и не сыграли на мундиале. Так вот на представленном выше фото с борта «Мунарго» присутствуют 4 из 5 резервистов.

Приобнимает Джентла младшего Арни Оливер. На самом переднем крае, рядом с Джентлом старшим, сидит Майк Буки. Сам Джентл младший также пребывал в резерве весь турнир. Наконец, по центру фото, между Франсиско Гарса Гутьерресом и испанским тренером мы видим Филипа Слоуна, или Фила Слоуна (американцы любят всё сокращать, лень выговаривать длинные фамилии и имена).

Насчёт сокращения фамилий. Скорее всего у Фила Слоуна (Phil Slone) в паспорте так и было написано. Потому что в списке пассажиров «Мунарго» он значится как Philip Slone.

Вот список пассажиров этого судна, рейс скорее всего можно назвать чартерным, так как обычно судно ходило из Нью-Йорка до Багам и Кубы. А тут аж до Монтевидео. Всего 42 пассажира, по 20 человек в делегациях Мексики и США , плюс 2 дипломата.

Если точнее, то в число 20 у американцев входит и Джентл старший, но он не был членом делегации. Отсутствует 32-летний функционер Элмер Шрёдер, он прибудет в Монтевидео уже после старта турнира 14 июля.

Итак, под №35 в этом списке Филип Слоун 23 лет.

А вот не менее официальный документ от апреля 1930, когда в США проводилась перепись населения.

Это город Нью-Йорк (в США ), район Бронкс, Фултон авеню, строение 1723. Красными линиями выделена запись о семействе Слонимских.

Глава семейства Joseph Slonimsky 46 лет, рождённый в Российской империи, прибыл в США в 1905 году. Есть другой документ от 1905 года, в котором указано, что он прибыл из города Гродно. Семья еврейская. Мать Молли Слонимски (урождённая Kalish) на 2 года моложе отца. Язык, на котором разговаривали родители до приезда в США — еврейский (скорее, по переводу — иудейский).

В апреле 1930 Филип был холост, жил с родителями, как и его двое младших братьев и две младшие сестры. Жильё у них было в собственности, стоимость его составляла 16 тыс $, в доме было радио. Все в семье умели читать и писать по-английски.

Отец владел неким заведением общепита, может и не одним. Филип, согласно записям чуть правее на этом листе переписи, работал Circulation manager — менеджер по распространению тиражей какого-то издания(ий). Сестра Мариам была бухгалтером в магазине готового платья. 17-летний брат Макс уже работал клерком в адвокатской конторе.

В середине 30-х годов Макс и Филип основали специализированный журнал для баров, в котором аккумулировали информацию от производителей алкоголя, о спец мебели и прочих сопутствующих товарах. Издание было уникальным и чуть ли не единственным в этой нише бизнеса.

Как видим, по переписи фамилия Филипа вполне могла писаться и Слонимский. Но её уменьшили (так и хочется сказать — до слона!).

Адрес проживания семьи Слонимски — Fulton Ave 1723 — встречается как минимум дважды в документах о поездках отца и Фила.

В списках пассажиров парохода SS Southern Cross (Южный крест), на котором делегация США возвращалась в Нью-Йорк из Южной Америки, есть колонки не только с именами и возрастом, но и даты рождения и адрес в США . Там и фигурирует дом №1723 на Фултон авеню у Филипа Слоуна.

Ровно за год до ЧМ -30, летом 1929 года его отец Joseph Slonimsky возвращался из французского Шербура (или Шербурга, как ещё пишут) в Нью-Йорк. Документ хорошо читается и в нём есть ещё одна подробность:

В строке под №7 вписан пассажир Слонимски Йозеф 44 лет. И в одной из колонок мы читаем, что полноправным гражданином США отец стал 15 июля 1912 года по решению Верховного суда Нью-Йорка, вероятно, штата Нью-Йорк, а не города. Т.е. отец семейства натурализовался через 7 лет после прибытия в Штаты.

Сборная США после окончания ЧМ -30, уже в августе, провела 6 матчей в Южной Америке. 2 и 3 августа состоялись два матча в Монтевидео.

На поле Парк Сентраль американцы сыграли с клубом Насьональ. Проиграли 1:2. В воротах у уругвайского клуба стоял чемпион мира Энрике Баллестреро. В нападении играл ещё один новоиспечённый чемпион мира Педро Петроне, он двукратный олимпийский чемпион.

На следующий день на стадионе Поситос сборная США ещё более крупно проиграла и второму гранду уругвайского футбола Пеньяролю со счётом 1:4. В этом уругвайском клубе в составе также играли первые чемпионы мира Альваро Хестидо и Лоренцо Фернандес. В тех матчах принимали участие и те уругвайские сборники, кто так и не сыграл на ЧМ -30 ни одной минуты.

В составе сборной США вместо травмированных Рафаэля Трейси и Барта МакГи сыграли Майк Буки и Арни Оливер.

До сих пор спорят — играл ли Джеймс Джентл во втором матче. В отчёте ген.менеджера мистера Каммингса сказано, что Джентл забил единственный гол Пеньяролю. Однако другие источники не упоминают этого футболиста даже в составе, а гол записан за Патенодом.

Джеймс Джентл младший вообще не сыграл ни в 3 матчах на ЧМ -30, ни в одном из 6 игр после турнира. Но переводчик был отменный. Кстати, его отец в списках пассажиров на обратном рейсе не указан, остался делать дела.

Остальные 4 матча сборная США провела в Бразилии. Сначала они прибыли в город Сантус, где на стадионе Villa Belmiro 9 и 10 августа сыграли против клубов Сантос и Сан-Паулу. Во всех товарищеских матчах у сборной США было ещё 3 игрока (запасные) всегда в полной футбольной амуниции, фотографировались вместе с командой.

В одном из отчётов (матч против Сан-Паулу) указано, что в стартовом составе был правй защитник Вуд, потом его заменил Вон, кстати, это резервный вратарь. А вот левого защитника Мурхауса заменил… Вуд. Среди резервистов в форме на фото видим и Фила Слоуна.

Он сыграл в двух матчах, но в Рио-де-Жанейро, куда сборная США переехала на поезде. Там 17 и 19 августа состоялись матчи против сборной Бразилии (официальный матч) и против клуба Ботафого.

Вот фото Филипа Слоуна поближе:

Полулёжа он запечатлён на палубе судна «Южный крест» на обратном пути в США .

А вот фото в издании IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики):

Это та же палуба. И как всегда, в этом издании практически для всех групповых фото есть ошибки в идентификации игроков.

На представленном фото слева направо стоят Барт МакГи, Фил Слоун, Джеймс Джентл, Рафаэль Трейси и запасной вратарь Франк Вон. Кстати, по-английски фамилия вратаря пишется намного длиннее. Ещё длиннее она становится, когда добавляют букву А в конце перед N: Vaughan. Так он числился и в судовых документах на проезд. Но сегодня его пишут покороче Vaughn.

В матче против Сантоса Вон вышел защитником в основе. И на всех групповых фото с ЧМ -30 он в обычной форме, как и все полевые игроки.

Как видим, IFFHS перепутали Джентла с Алексом Вудом.

На той же странице 12 журнала №25/26 IFFHS от третьего квартала 1994 года есть и второе фото на палубе того же судна:

На этом фото как раз Алекс Вуд в купальном костюме, а в подписи фигурирует младший Джентл. Билли Гонсалвес и Арнольд Оливер с удовольствием фотографируются.

Вот фото всей американской делегации, сделанное в Рио — уж не знаю, в конце июня по дороге в Монтевидео, или на обратном пути в августе:

Запасной вратарь Вон, как я и говорил выше, в обычной футболке, никак не выделяясь. Есть урезанные по горизонтали варианты этого снимка, есть без подписи внизу Rio. Но есть и совсем полный вариант, намного выше по вертикали, там весь особняк с крышей, но очень размыто, потому что это фото было в руках ветерана на другом фото.

Даже во время матчей ЧМ -30 команда США фотографировалась с 3 резервными футболистами, хотя на турнире замен не было в принципе. «Резервисты» стояли одетые в пальто и береты, вместе с тренерским штабом и игроками.

Я не случайно чуть ранее упомянул, что один из товарищеских матчей против уругвайских клубов сборная США провела на стадионе Поситос в Монтевидео.

На самом ЧМ -30 американцы сыграли два матча на Парк Сентраль, а в полуфинале на главной арене Сентенарио. К слову, о рекордах. Сборная США все 3 матча сыграла на ЧМ -30 одним составом. Это уникальный случай. Их компаньоны по поездке на турнир сборная Мексики также пополнила список уникальных событий на турнире. Все 3 матча сборная Мексики провела на разных стадионах — а их и было задействовано всего 3. Никакая другая команда не сыграла на всех 3 стадионах на ЧМ -30.

Поэтому фото с участием мексиканцев полегче соотнести к каждому их матчу, у них не только игроки менялись, но и вид трибун был разный.

Сборная США вот сыграла на Поситос только после ЧМ . А первые два матча Кубка мира они играли на Парк Сентраль. Там есть некая «сторожевая вышка», для узнавания на фото.

Понять когда именно было сделано очередное фото игроков США перед каким из двух матчей сложно — башенка видна каждый раз. В архиве аргентинской ассоциации есть фото 14 футболистов (11 игроков и 3 резервиста в штатском) и 4 члена штаба сборной. В подписи к тому фото было написано, что это перед матчем с Бельгией 13 июля 1930 года.

Всё бы ничего, но крайним слева на фото стоит вице-президент футбольной ассоциации США Эльмер Шрёдер 32 лет.

Уже упоминали, что этого функционера не было в списках пассажиров парохода «Мунарго», на котором делегации Мексики и США прибыли в Монтевидео. Этот господин приехал один, уже после старта турнира. В документе о прибытии парохода напечатана дата 14 июля, а от руки написана и вовсе 15 июля. Так что он никак не мог присутствовать и фотографироваться перед матчем с Бельгией 13 числа.

Значит, фото сделано перед матчем против Парагвая 17 июля, но на том же стадионе Парк Сентраль:

Фил Слоун и младший Джеймс Джентл одеты в пальто, на голове берет (Арнольд Оливер в плаще и без головного убора). Эта же троица резервистов фигурировала и на фото перед полуфиналом на Сентенарио, в той же одежде.

Как видим, потомок выходцев из Российской империи запечатлен в полуфинале первого чемпионата мира 1930 года. А то только и разговоров — в составе сборной США были сплошь британцы.

Но ведь в заявке сборной США был настоящий славянин. Его родители родом из современной Словакии, из горной деревеньки Вернар. Отца его звали Juraj, а фамилия была Knižka, что по-русски и значит книжка, книга.

Отец впервые появился в США в 1891 году, давно обосновался. Майкл родился 12 сентября 1904 в Пенсильвании. К сожалению, так и не нашёл никаких документов о переезде главы семейства из Европы. Фамилию Slonimsky в пароходных документах писали шиворот-навыворот (Slominski и как-то ещё, но похоже). Как могли в рукописных документах написать Книжка по-английски — трудно и представить. Поэтому, вероятно, по фамилии документы и найти трудно. А может и не сохранились, тоже может быть, всё-таки 19 век.

Понятно, что коренную фамилию пришлось американизировать. Так «на свет» появился Mike Bookie. Ведь по-английски book — это книга. Между прочим, bookie — такое слово есть в словаре, это букмекер. Поэтому не удивляйтесь, если включите автоматический перевод текста с английского с фамилией Bookie, то вероятнее всего будет по-русски не Буки (как это звучит в оригинале), а будет написано странное слово Букмеки — этакий винегрет.

Лицо этого футболиста вы уже видели пару раз на фото, что были выше.

Вот и поближе сам Майл Буки:

К сожалению, на словацком ресурсе статья об истории превращения Книжки в Буки ограничена в бесплатном доступе. Узнать все подробности о нём и о его семье пока не удалось.

Майк Буки трагически погиб во время Второй мировой войны. Он был сержантом на авиабазе во Флориде. Попал под шальную пулемётную очередь, совсем не в ходе боевых действий.

Кстати, Джеймс Джентле также был ветераном Второй мировой. Служил в Италии, потом в Германии. Был одним из распорядителей в американской зоне. Это интересная история связана с алкоголем.

В советской зоне (как оказалось) были расположены все разливочные производства. А сырье было в американской зоне. Неделю-другую без привычных напитков — и обе стороны пошли на компромисс. В этих договорённостях и участвовал как раз Джентле. Бутилированная готовая продукция стала поступать и в западный сектор, изготовленная из их сырья.

Помните, в разговоре о Филипе Слоуне я говорил, что он с младшим братом издавали в середине 30-х годов спец журнал по питейному делу. А это же было как раз после отмены «сухого закона», очень востребованный был бизнес.

Такие вот коллизии.

Майк Буки сыграл во всех 6 матчах сборной США после ЧМ -30. Один из матчей, как помним — официальный, против Бразилии. Один гол в тех 6 матчах Буки забил, в ворота Сан-Паулу.

Есть ещё одно интересное фото сборной США . На фото все 16 игроков, и даже больше.

У меня сначала появились два варианта этого фото — газетный и журнальный, качество снимков не позволяло разглядеть досконально лица. И только сегодня случайно наткнулся на вполне чёткое фото.

Весь сыр-бор связан с тем, что на этом фото не 16 человек в спортивной форме, а 18. Ну, ладно, главного тренера Боба Миллера вычислить не составляло труда — он в возрасте и седой.

Вот Боб Миллар, Уилфред Каммингс (ген. менеджер сборной) и тренер по физподготовке Джон Колл сняты во время тренировки в Монтевидео:

А вот 17 человек в спортивной форме, не считая Боба Миллара:

Как подсказал Джеймс Браун, полный тёзка своего деда, которого на этом снимке обрезали наполовину слева, — так вот на травке лежит некий эмигрант из США , который был рад встрече с бывшими соотечественниками. Как видим, в такой же форме (в длинных спортивных штанах) был Джордж Мурхаус и Джимми Галлахер. Тренер Миллар стоит крайний справа. Вратарь Фрэнк Вон стоит рядом с тренером, вновь в форме как и у большинства полевых игроков. Основной кипер Джеймс Дуглас (или Даглас, как произносят американцы) тоже ничем не выделяется, он стоит в центре, справа по фото от мистера Каммингса (тот в шляпе).

Вот и менее чёткий вариант, но тут Браун целиком и присутствует Джон Колл с бабочкой:

Не зная факта об эмигранте, можно было бы долго гадать, кто «лишний» игрок на этом снимке. Теперь всё встало на место.

О каждом из футболистов и чиновников той сборной США есть интересные факты в биографии.

Есть обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 1932 года по хоккею на траве. Игры проводились в США , в Лос-Анджелесе. Он же участвовал в том же виде и на летней Олимпиаде 1936 в Берлине. Пригодилось ли ему тогда прекрасное знание испанского — не известно.

32-летний чиновник через 2 года стал первым президентом футбольной ассоциации, который родился на территории США (его родители — эмигранты, немцы). Он же был ген. менеджером футбольной сборной на следующем чемпионате мира в 1934. А его изуверское убийство в собственной квартире через два десятка лет не сходило с газетных полос и на протяжении десятилетий появлялись всё новые подозреваемые.

И так далее.

Если откроются новые источники об игроках, чьи предки жили в Восточной Европе — обязательно поделюсь.