Дивеев наравне с Роналдо и сенсационная оборона «Спартака». Десять сюрпризов на старте РПЛ

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04 сентября 2024, 23:08

Рядом подвиги и разочарования.

Дивеев среди лучших снайперов

Центральный защитник ЦСКА забил 4 гола в РПЛ . Делит третье место с вингером «Ростова» Роналдо, одним из самых результативных игроков текущего года, а также форвардами «Спартака» и ЦСКА . Обляков тоже в списке, но Иван всегда был достаточно активным в атаке. А вот четыре гола Дивеева после 7 туров это сюрприз. Даже латералей в первой десятке по голам не найдете. А теперь Игорь передал эстафету коллеге Мойзесу, у бразильца 2 гола за 2 тура.

«Ахмат» без единой победы в РПЛ

Даже новички лиги – «Акрон», «Динамо» из Махачкалы и «Химки», выигрывали. А у «Ахмата» единственный ноль в графе «победы» в РПЛ . Адиев покинул свой пост, хотя пришел работать в клуб родного города. «Ахмат» вернул опытного Ташуева, но потерял из-за травм двух ветеранов – Беришу и Богосаваца. Будет непросто собраться, хотя по составу даже без Конате и Тимофеева команда выше многих середняков и аутсайдеров РПЛ . Но удача от них отвернулась.

«Сухая серия» обороны «Спартака»

Последний раз у «красно-белых» не было пропущенных мячей в пяти подряд турах чемпионата при Романцеве в прошлом тысячелетии. Станкович ногами Бабича и руками Максименко настроил оборону «Спартака» на правильную тональность. Повезло с некоторыми соперниками, атаковали слабо. Но в серии есть поединки против «Зенита» и «Рубина». «Спартак» удивил успешностью в обороне. Для «красно-белых» 3 пропущенных мяча в семи турах – новый и неизведанный опыт.

Невероятные действия Латышонка

Лантратов и Сафонов выделялись в последних сезонах среди вратарей. Матвей теперь живет в Париже, тренируется с Доннаруммой. А вот Илья допускал обидные и непривычные ошибки, хотя спасал «Локомотив» раньше. Куда стабильнее играет голкипер «Зенита» Латышонок. Новый страж ворот чемпионов лишь раз достал мяч из сетки в РПЛ после гола огромного центрального защитника «Химок» Фариньи. В шести турах Евгений не пропускал, отразил пенальти от Нгамалё из «Динамо» и собрал серию ярких сейвов. Не ожидали, что будет настолько хорош.

«Краснодар» идёт без поражений

По версии Сперцяна и Олусегуна, за их клуб болеет половина россиян. Социологи из них так себе, зато не проиграли ЦСКА , «Динамо» и «Локомотиву». Потеряли очки против «Факела» и «Динамо» из Махачкалы, при этом не уступают в семи турах подряд. Плохо лишь, что сохранили привычку промахиваться – привет форварду Кордобе, и умеют глупо сыграть вничью, когда надо уверенно переиграть аутсайдера в одни ворота. Но даже когда Кастаньо, Черников, Сперцян и вингеры, кроме Виктора Са, в неважной для себя форме, «Краснодар» идет без поражений. Мусаев закипал на бровке, но упрямо не уступает в РПЛ .

Худший старт в истории чемпионата

Хотя клуб из Самары двумя победами улучшил свое положение, у «Крыльев Советов» после трех туров было три неудачи и разница мячей 1:10. Так плохо никто в истории РПЛ не стартовал. Удивительный результат, поскольку «Крылья Советов» вместе с «Рубином» и «Ростовом» в списке самых толковых середняков РПЛ . Тренер Осинькин прекрасно знает команду. Не все лидеры могли выйти на поле, но проигрывали не только «Зениту» и «Спартаку». Осинькин уступил даже «Динамо» из Махачкалы, неоднозначный старт от самарцев.

Игра диспетчеров Барко и Батракова

Среди новичков лучше всех стартовал Барко из «Спартака». Также отметим юного Батракова из «Локомотива» с 5 ассистами. Проверим Алексея на стабильность. А вот Барко, который старше на шесть лет, после паузы на игры сборных должен остаться главным диспетчером «Спартака». Не все удачные передачи аргентинца его напарники реализовали. Зато Эсекьель мгновенно стал человеком, которому доверяют мяч так, как Промесу. Барко влился в новый состав, а Батраков успешно перешел ближе к атаке после ухода Глушенкова.

«Второй номер» от многих фаворитов

«Динамо» любило отдавать мяч и продолжает это делать, хотя в привычках тренера Лички атакующий футбол. Но вот отказ «Зенита» от мяча точно стал тактическим сюрпризом старта сезона. Причем не всегда Семак контролировал эти действия, как в концовке поединка со «Спартаком». Также часто без мяча «Локомотив», что не всегда помогает команде. Некоторые аутсайдеры не могут играть иначе, но у московских клубов или «Рубина» такой подход был сознательным. Выманивают на себя, чтобы контратаковать.

Боевитый клуб «Динамо» Махачкала

Из новичков они теперь выше всех, ведь одержали две победы и сыграли два раза вничью против «Краснодара» и «Химок» в первых турах. Речь о невероятно скромной команде. Зато с характером. Клуб из Махачкалы дважды в сезоне обыграл «Крылья Советов», в кубковом поединке и в чемпионате. Также огорчили «Ахмат» в РПЛ и «Спартак» в кубковом бою. У голкипера Давида Волка, который не любил в школе химию, впереди сложные элементы – «Спартак», «Ростов» и «Динамо» в РПЛ . Надо продолжать отбиваться и ждать единственной победной атаки.

Царский дебют Глушенкова в «Зените»