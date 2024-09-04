Остались проблемы без Соболева. 7 футболистов, с которыми «Спартаку» сложно будет стать чемпионом РПЛ

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04 сентября 2024, 20:15

Станкович настаивает на трансферах.

Форвард Соболев, отлученный тренером «Спартака» от первого состава, в итоге ушел в «Зенит». Одной проблемой меньше. В Санкт-Петербурге нападающий готов играть даже справа в защите. За «Спартак» рубиться не хотел, с прошлого года просил об уходе. Капризный Соболев стал проблемой «Зенита». Но поскольку Станкович вряд ли получит всех новичков до завтрашнего закрытия трансферного окна, то возникает вопрос готовности и качества футбола от тех, кто остается в заявке. У «Спартака», который в трёх пунктах от первого места, хватает слабых звеньев и неоднозначных персон.

Роман Зобнин, хавбек

Не будем включать в список тех, кому Станкович уже не доверяет, вроде плеймейкера Михаила Игнатова. Вряд ли у него будет столько практики, как при Абаскале в прошлом сезоне. Но вот Роман Зобнин – капитан «Спартака». И человек, который может потащить на дно, оторвав «Спартак» от долгожданных чемпионских амбиций. Роману всего 30 лет, но во многих матчах играет как ветеран, который ближе к 35 годам. Раньше славился выносливостью, а теперь не успевает за соперниками и нарушает правила. С «Рубином» заработал красную карточку, стал хуже читать игру.

Хесус Медина, вингер

Странный трансфер из недавнего прошлого. Заплатили много денег за парагвайца из ЦСКА . Ни в составе «армейцев», ни в «Спартаке» Хесус не заявил о себе как о стабильном мастере. Поэтому Станкович столько сил потратил на поиски новых футболистов на фланги в атаку. Маркиньос давно приехал, серб его прекрасно знает. Кажется средним игроком. Но «Спартак» нашел новую молодую цель – турецкого вингера «Бешикташа». Но Медина останется и продолжит играть отрезками. Сегодня случайно заработает пенальти в чужие ворота, а завтра «привезет» гол в свои. Хесус не из тех, на кого можно положиться.

Наиль Умяров, хавбек

Для Станковича опорник с пасом это центральная фигура во всей схеме, как «десятка» чуть выше. Но Умяров слишком слаб, чтобы закрывать опорную зону в одиночку. Поэтому появлялся рядом Пруцев. Это хавбек полетел на матчи сборной, а вот его коллега Наиль не убедил Карпина. Понятно, что у Умярова, когда «Спартак» постоянно с мячом, неплохая статистика. Но посмотрите внимательнее на игру. Наиль это 0 голов, 0 ассистов за семь туров, то есть за четвертую часть пути в РПЛ . Умяров бесполезен в дни плохих матчей, а в обороне далеко не Барриос. Боссам «Спартака» стоило найти профильного опорника с пасом.

Даниил Денисов, фулбек

Настолько невзрачно работает во всех фазах игры, что штаб Станковича принял решение рискнуть. В некоторых поединках Денисова заменяет Хлусевич, который куда хуже обороняется, но заметно лучше атакует. Проблема Даниила – ему нечего предложить, если говорим о чемпионских амбициях «Спартака». Старина Ещенко, основной правый латераль «золотой» основы Карреры, был намного интереснее, чем прилежный и средний Денисов. Ни как центральный хавбек, ни как правый латераль не выделяется. И это плохо, ведь «Спартаку» нужны чемпионские игроки.

Антон Зиньковский, вингер

Из-за высокой конкуренции мог покинуть «Спартак». Вряд ли поступит правильно, если останется. Даже после того, как Промес застрял в ОАЭ и собрался выступать там во второй лиге, Зиньковский не стал ближе к основе «красно-белых». Приехали другие футболисты. У Станковича свой вкус на вингеров. Антон неплохой футболист, но его уровень не назвать чемпионским и лидерским. У «Спартака» ведь нет в центре и слева Вендела, Барриоса и Сантоса, чтобы можно было поставить слева крепкого, но среднего российского футболиста в надежде за «золото».

Кристофер Мартинс, хавбек

Непонятно, что полузащитник забыл в заявке «Спартака» после смены тренера. Мартинсу нечего дать команде. Представитель сборной Люксембурга давно не прогрессирует. Кристоферу 27 лет. У него нет подходящей для Станковича позиции. Это не новый Бускетс по отсеканию соперников от мяча. Не второй Яя Туре по работе у чужих ворот. Мартинса давно стоило отдать в другой клуб. Но «Спартак» плох в ремесле продаж. Свежим летом долго отдавали Соболева в «Зенит». Не нашли новый клуб бесполезному форварду Шамару Николсону. Вот и Мартинс 4 сентября в заявке «Спартака», хотя его давно стоило отправить в другую лигу и команду.

Даниил Хлусевич, латераль

Будет выходить на поле справа и слева. И продолжит ошибаться без мяча. Станкович часто обращается именно к Хлусевичу, отдавая жесткие и громкие подсказки с бровки. Деяну точно нравится атакующая природа Даниила, это не самый безнадежный игрок для атакующей фазы игры. Но опыт разных футболистов этого амплуа в РПЛ показывает, что для чемпионства нужны люди более высокого класса. У Даниила есть удачные матчи. Но в целом он, как все в списке, недотягивает до «золотых» стандартов даже после падения уровня РПЛ . Надо не просто показать личный максимум, а опередить целый «Зенит».