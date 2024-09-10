Немцы в огне, а у Нидерландов проблемы. В равном противостоянии – очевидный фаворит

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10 сентября 2024, 14:03

«Оранжевые» могут помешать сами себе.

Немцами снова довольны

Весь предыдущий клубный сезон для сборной Германии был феноменально напряжённым. Статус хозяев турнира лишал возможности на ошибку – на это наслаивались неудачи предыдущих больших турниров. Плюс команда не проходила отбор и могла отслеживать своё состояние разве что по товарищеским играм.

Само Евро проходило под таким же давлением – но и при пропорциональной поддержке. Трибуны буквально гнали Бундестим вперёд. И Германия стало одной из самых стильных сборных на этом Евро. Немцев наравне с испанцами считали самой узнаваемой командой на турнире – поэтому, когда эти сборные столкнулись в четвертьфинале, матч стал украшением форума.

Да, немецкая машина не добилась триумфа на домашнем континентальном первенстве и даже за медали не зацепилась. С другой стороны, сборная ожила и стала снова показывать привлекательный футбол, а вылетела в поединке с более чем достойным соперником – будущим чемпионом Европы. Настроения переменились, Бундестим реабилитировалась хотя бы частично.

Нидерланды отходят от Евро

С «оранжевыми» история диаметрально противоположная. Они тоже не относились к пулу унылых команд и играли довольно интересно. Не самый звёздный состав лишал сборную претензий на чемпионство, но аппетит приходит во время еды – и к полуфинальной стадии Нидерланды стали надеяться на чудо. До этого им уже повезло попасть на Румынию и Турцию вместо Бельгии и Австрии. Теперь же в соперниках оказалась Англия. Саутгейт привёз на турнир разбалансированный коллектив, результат которого полностью зависит от вспышек отдельных игроков. Чудо, что каждый раз такому перфомансу находилось время и место.

Когда попадается такой соперник, надеешься, что его везение закончится на тебе – на деле закончился фарт как раз у Нидерландов. Бронзу Евро голландцы всё же забрали – только вот коллектив всё ещё не отошёл от пощёчины.

В сборной начались конфликты – Куман обвиняет Бергвейна в отсутствии спортивных амбиций из-за переезда в Саудовскую Аравию, тот даёт острые ответы. Тем временем на тренировке конфликтуют Вегхорст и Тимбер, а ван Дейк почему-то не замечает Джошуа Зиркзее (хотя позднее капитан опроверг слухи о конфликте). Очагов назревающего пожара немало – и пора бы его потушить.

Нагельсманну доверяют

Ещё один тревожный пунктик для Германии – пост главного тренера. С Йоахимом Лёвом ушла эпоха – а другой личности аналогичного масштаба просто не нашлось. Флика успели полюбить, но в стабильность при нём не верили. Потом – история со спонтанным увольнением за год с небольшим до домашнего Евро, назначение Нагельсманна.

И Юлиан тоже выглядел ненадёжно. Ещё весной-2024 он активно анализировал, куда двинуть свою карьеру после континентального первенства. Об этом разговаривали публично – и это с учетом, что Бундестим не нужны были лишние источники беспокойства. Команда должна была сохранить единство, чтобы подойти в лучшей форме.

И для всех лучше, что этот вопрос снялся. Юлиан решил остаться – и больше его не сватают в различные европейские гранды. Менеджер мыслями и телом со сборной – это позволяет сохранять здоровую атмосферу.

За Бундестим – количество топ-исполнителей

Это безусловно топ-вывеска – но в плане персоналий преимущество за немецкой машиной. У Бундестим элементарно больше топ-исполнителей. Те же Джамал Мусиала и Флориан Вирц – лидеры в группе атаки. Хаверц отлично чувствует себя, когда на острие выпускают более подходящего для этой позиции Фюллькруга – между этими исполнителями есть взаимопонимание. Плюс после ухода Нойера первым номером стал давно созревший для этого тер Штеген.

У «оранжевых» нет настолько же зарекомендовавшего себя голкипера, ван Дейк – икона, но уже не образец надёжности. Гакпо, Зиркзее, Рейндерс – никто из них не дотягивает до полноценного топ-статуса, Хави Симонс только подрастает и начинает показывать стабильность. Во всех линиях у голландцев есть добротные исполнители – но каждый немного уступает визави из Бундестим.

Тяжёлое соперничество

И всё-таки сборной Германии с голландцами исторически непросто. В последних 20 матчей команды обменялись шестью победами, ещё восемь поединков завершились вничью. Предельное равенство сохраняется даже в последние годы. В марте немцы в товарищеском матче забрали победу – но до этого команды не выявили победителя, а ещё раньше сильнее оказались оранжевые. Предшествующие этому три матча прошли по аналогичному сценарию.

Против немцев Нидерландам помогала организация. В этот раз «оранжевые» не так надёжны – тот же де Лигт признаёт, что с боснийцами сыграл не лучшим образом:

Мы выиграли, но есть индивидуальная часть. Я должен был лучше действовать при втором голе. Не знаю, что произошло. Я должен был выбить мяч, но у меня были сомнения во время матча. Это просто провал.

Но раз на раз не приходится – да и статистика последних встреч благосклонна.

Прогноз Soccer.ru: немцы, как и голландцы, оформили крупную победу в предыдущем матче – группа атаки что у тех, что у других в форме. В этот раз команды играют на территории голландцев. Дома они громили Бундестим 3:0 в октябре 2018 года и играли вничью пару лет назад, навязывали серьёзнейшее сопротивление в квалификации Евро-2020 (отыгрались с 0:2, уступили 2:3). Но разница в психологическом состоянии выйдет на первый план – и банда Нагельсманна возьмёт три очка.