Бельгийцы готовы уволить экс-тренера «Спартака». Сегодня у Тедеско решающий матч против Франции

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09 сентября 2024, 14:17

Нельзя вылетать в низший дивизион Лиги наций.

Бельгийцы разочарованы игрой на Евро-2024

Дело даже не в результате. Хотя унылое поражение от несобранной Франции после автогола Вертонгена в плей-офф тоже ранило красные дьявольские сердца фанатов команды Бельгии. Беда скрыта глубже. Команда Тедеско страдала, а не играла в футбол. Нулевая ничья против сборной Украины – один из худших результатов сильной по именам команды за десятилетие. Они трусливо ждали финального свистка. Нулевой счет позволял выйти из группы. За подлый результат – сговор без сговора, в итоге были наказаны и словаки, и румыны.

А Тедеско в группе проиграл скромной Словакии. Бельгия провела один из четырех неплохих поединков на Евро-2024, когда обыграли Румынию. Соперник слишком сильно праздновал неожиданную победу над украинцами в первом туре. При этом румыны создали моменты у ворот фаворита, игра не была в одни ворота. Но поскольку ни один сильный тренер не возьмется сейчас за Бельгию, ведь команда на этапе масштабной перестройки, а «золотое поколение» осталось без трофеев, то оставили эмоционального Доменико Тедеско.

Вот только присутствие такого человека сильно напоминает времена, когда Роберто Мартинесу дали слишком много времени у руля команды. Надеялись, что бывший наставник «Эвертона» превратит Бельгию в титулованную машину. Оказалось, что Азар и Компани останутся даже без победы в Лиге наций. Именно в этом турнире сейчас выступает Тедеско. Бельгия переиграла Израиль, хотя пропустила дома один мяч. Но сегодня у них поединок против Франции, разозленной домашним поражением от Италии. Матч-реванш после Евро-2024.

У Бельгии сложная группа. Крепкий Израиль не всегда будет совершать много ошибок в защите. Франция с Италией – участники финалов ЧМ -2022 и Евро-2020, там много чемпионов в заявке. Бельгия осталась командой без трофея. Сейчас третье место в группе не гарантирует, что сборная останется в Лиге А. Изменили регламент осеннего турнира. Тедеско может вылететь во второй дивизион в стыках. Если это случится, то могут подумать о смене тренера. С другой стороны, если опередит Францию или Италию, то попадет в плей-офф Лиги наций.

К итальянскому немцу набралось претензий

Болельщикам, которые смотрят РПЛ , не нужно представлять Доменико Тедеско. Все знают о темпераменте итальянца, взращенного на немецкой земле. Доменико старается держать себя в руках, ведет себя часто лучше, чем в Москве, где не особо ценил возможность работать на «Спартак». На Бельгию хочет работать, ведь речь о команде с высоким рейтингом ФИФА и нормальным составом. Имена скромнее, чем были, но опорный хавбек «Астон Виллы» Онана или левый вингер «Манчестер Сити» Доку – люди с большим будущим.

Бельгийская футбольная система, построенная на ранней передаче талантов в топ-5, работает. Де Кетеларе не стал вторым Де Брюйне, но после «Милана» нашел себя в «Аталанте», где выиграл у «Байера» в финале Лиги Европы. Вот только у Тедеско не всегда получается интегрировать самых талантливых молодых ребят в структуру игры сборной. Также у Тедеско нет навыков опытного психолога, ведь Доменико всего 38 лет, он на несколько лет старше, чем самые возрастные футболисты в составе «красных дьяволов». Опыта не хватило.

Ромелу Лукаку промахивался на Евро-2024 и забивал из офсайдов. Великолепный голкипер «Реала» Тибо Куртуа сначала отказался ехать на Евро-2024, хотя сыграл перед этим в финале Лиги чемпионов. А недавно друг всех жирафов заявил, что отказывается играть за сборную, пока не уволили Тедеско. Куртуа говорил с Доменико, но после общения укрепился во мнении, что этот тренер не добьется с Бельгией большого успеха. Поэтому Тибо заявил, что если будет приезжать в команду, то испортит атмосферу. Глупо потеряли крутого вратаря.

Команда играет как середняк, а не как фаворит

Когда были на пике формы лучшие футболисты поколения, Бельгии приходилось терпеть удары судьбы и соперников, как было против Бразилии на ЧМ . А когда получили компактную команду с молодыми ребятами в схеме «4-2-3-1», то приходится несладко против соперников самого разного уровня. У Израиля были опасные затяжные атаки. Хотя Тилеманс и Онана старались правильно выбирать позиции в центре поля, а Де Брюйне помогал в отборе, «красные дьяволы» показали слабую сторону – класс игроков обороны.

Центральный защитник Артур Тете играет за «Айнтрахт». Его кучерявый коллега Фаэс представляет оборону «Лестера». Надежда на молодого Де Куйпера слева. Но ему, как и вингерам Бакайоко из ПСВ и Люкебакио из «Севильи», не хватает опыта для правильной работы без мяча. Тедеско не скрывает свой план – вертикальный футбол и высокий прессинг. Получается не всегда. С Израилем были удачные отборы мяча, но позволили сопернику сравнять счет, а затем пропустили из офсайда. Много сумбурных действий и нет лидера.

С такой работой в обороне против злой Франции будет сложно. Особенно с учетом того, что Де Брюйне и Тилеманс не самые выносливые футболисты мира. Тедеско повезет, только если Дешам готов ещё хуже. У Франции ротация, не сыграет в старте Мбаппе. Похоже, «Реал» по своим каналам смог убедить французов дать отдых звезде, у которой скомканный дебют в Мадриде. Французы проиграли Италии, поэтому если хотят первое место в группе, то должны сегодня победить Бельгию. У Тедеско, разумеется, перспективная команда.

Есть люди, которые могут пробить издали. Хватает техничных ребят, чтобы заработать пенальти. Но если бьет не Де Брюйне, то могут промахнуться. Пока горизонтальная игра им удается лучше, чем вертикальные ходы. Бельгия умеет надавить на слабого соперника. И часто превращается в медленного середняка, если оппонент не боится класса футболистов Тедеско. Не видно тренерского гения. Куртуа не враг себе и сборной Бельгии. Тибо имел год, чтобы оценить тренерский класс Доменико. Он считает, что тренера надо убрать.