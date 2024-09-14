Отставка тен Хага откладывается. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу

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вчера, 19:05

Отставка тен Хага стала менее актуальной.

Четвертый тур в Английской Премьер-Лиге начался матчем в Саутгемптоне. Местный клуб играл с «Манчестер Юнайтед». И проиграл со счётом 0:3.

«Манчестер Юнайтед» уходил на перерыв в скверном настроении. Проигрыш «Брайтону», потом унизительные 0:3 от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Казалось, сколько можно мучиться с Эриком тен Хагом. Пусть убирается. Возможно, клуб уже работал в этом направлении. Например, Зинедин Зидан не просто так сказал, что не хочет тренировать «красных дьяволов» по причине плохого знания английского языка.

Своевременная пауза

Вернувшийся в Английскую Премьер-Лигу «Саутгемптон» также неудачно стартовал в чемпионате. Три матча — три проигрыша. Единственный гол на счету защитника Юкинари Сугавари. Летом ряды «святых» пополнили одиннадцать футболистов. Можно сказать, новая команда. Но всей этой компании нужно было сыграться. Тренер Расселл Мартин большие надежды связывал с сентябрьской паузой.

Судя по отсутствию в стартовом составе Каземиро, тен Хаг нашёл главного виновника неудачи в игре с «Ливерпулем». Не вышел с первых минут и новичок «красных дьяволов» Мануэль Угарте. Больше сюрпризов не было.

Дриблинг Диблинга и промах Арчера

В первые полчаса южане играли очень недурно. В их составе выделялся и скоростью, и дриблингом Тайлер Диблинг. Именно он и заработал 11-метровый. Диогу Далот снес 18-летнего паренька на подступах к воротам. Стюарт Аттуэлл указал на точку. Исполнять приговор арбитра вызвался Кэмерон Арчер, но сделал это бесхитростно. Андре Онана отбил мяч, а потом и не позволил тому же Арчеру добить. Футболист, чья фамилия переводится как лучник, допустил роковой промах. Шла 33-я минута.

И эта неудача разделила матч на до и после. В следующей атаке гости заработали угловой. Кристиан Эриксен выполнил подачу на Бруну Фернандеша, а капитан нашёл Маттейса де Лигта. Голландец без особых помех пробил с шести метров.

Пропущенный мяч сломал хозяев. Моменты у ворот Арона Рамсдэйла стали возникать один за другим. После того как Маркус Рэшфорд после розыгрыша углового забил второй мяч, вся интрига встречи сошла на нет. Оставалось только выяснить, сколько мячей гости отгрузят в ворота «святых».

Ограничились одним. Вышедший на замену молодой аргентинец Алехандро Гарначо на шестой из добавленных минут использовал численное преимущество. К тому времени прямую красную карточку схлопотал капитан южан Джек Стивенс. Который едва не искалечил Гарначо. Финальный свисток зафиксировал победу «Юнайтед» 3:0. И это ещё по-божески.

Какие выводы можно сделать? То, что «Манчестер Юнайтед» не сливает тен Хага, а голландский тренер не утратил контроль над командой. Что потенциал «Юнайтед» по-прежнему велик, и на большой дистанции Премьер-Лиги он еще покажет себя.

Каземиро вышел в конце встречи и пробыл на поле около десяти минут. С учётом добавленного времени. Мир не рухнул. Кобби Майну и Кристиан Эриксен выиграли центр поля, чем обеспечили доминирование «красных дьяволов» на поле. Превосходно отработала оборона гостей во главе с Маттейсом де Лигтом. И, конечно же, Андре Онана. Не отбей камерунец пенальти при счёте 0:0, неизвестно, как бы сложилась игра. Ведь именно незабитый Арчером 11-метровый стал поворотным моментом в игре.

Пациент скорее жив

Конечно, будут и скептики. Подумаешь, какие молодцы. Разгромили слабенький «Саутгемптон». Велика радость. Но не факт, что две недели назад «Юнайтед» вынес бы «святых» так изящно. Скорее всего, была бы вымученная победа. Но за время перерыва команда неплохо поработала. Даже и без сборников. Поэтому победа получилась крупной по счёту и убедительной по игре.

Грозит ли тен Хагу отставка после этого выигрыша? Скажем там, было бы некрасиво увольнять его прямо сейчас. Если двумя неделями раньше — другое дело. Но сейчас голландец нащупал свою игру. Возможно, ему удалось восстановить в команде рабочую атмосферу. Конечно, седьмое место и 6 очков вместо 12 радовать не могут. Но на данный момент английский пациент скорее жив, чем мёртв. Никаких выводов делать ещё нельзя. Но это уже не тот «Манчестер Юнайтед», который ещё недавно не играл, а мучился.

«Саутгемптон» крупно проиграл, но не выглядел ни беспомощным, ни безнадёжным. Первые тридцать минут хозяева играли очень неплохо. Тайлер Диблинг был хорош. Но стоило не забить пенальти и тут же пропустить, как все установки Расселла Мартина пришли в негодность. Шотландский тренер после матча был сам похож на красного дьявола, — так зол и возбуждён. Видимо команду ожидает тяжёлый разговор. Четыре матча — четыре поражения. Хоть в таблицу не смотри. Положение тяжёлое, но отнюдь не безнадёжное.