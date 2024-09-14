Бой в Дортмунде. Сенсационный лидер Бундеслиги достойно проиграл одному из грандов

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вчера, 08:57

Что скажут «Бавария» и «Лейпциг»?

В Дортмунде начался третий тур Бундеслиги. Местная «Боруссия» принимала «Хайденхайм». Несведущие могут пожать плечами — сама «Боруссия», финалист Лиги чемпионов и какой-то там «Хайденхайм». Но после второго тура скромный во всех отношениях клуб из одноимённого города лидировал в чемпионате.

«Хайденхайм» на вершине

Шесть очков из шести. Разница мячей 6:0. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно», — были готовы говорить болельщики «Хайденхайма». Столь мощный старт для команды, которая второй год играет в обществе лучших клубов Германии, сильнее, чем Фауст Гёте, откуда позаимствована эта цитата.

Перед поездкой в Дортмунд подопечные Франка Шмидта выиграли в Гамбурге у «Санкт-Паули» (2:0), а потом разгромили представителя Баварии «Аугсбург» — 4:0. Отсюда и первое место с прекрасными показателями. Целых две недели 50-й тысячный городок из земли Баден-Вюртемберг любовался своим положением. Но сразу после паузы «Хайденхайму» предстоял сложнейший выезд в Дортмунд.

У «Боруссии» тоже непростой сезон. Команду возглавил Нури Шахин, блестяще игравший за «чёрно-золотых». Но сильный футболист не всегда становится успешным тренером. Поэтому Нури необходимо утвердиться в новой роли. В двух первых турах 4 очка — домашний выигрыш у «Айнтрахта» (2:0) и нулевая ничья в Бремене. В случае победы «Боруссия» выходила бы на первое место. Может, на одни сутки, но всё равно приятно.

Наверняка, все, кто любит немецкий футбол и следит за чемпионатом Германии, без труда назовет с десяток футболистов «Боруссии». А что вы скажете про игроков «Хайденхайма», не заглядывая в Интернет? Несмотря на то, что в своём дебютном сезоне команда заняла итоговое восьмое место — это превосходный результат для новичка, плюс путёвка в Лигу конференций. В лучшем случае назовёте многолетнего стража ворот Кевина Мюллера. Засветились в прошлом сезоне нападающие Тим Кляйндист, Эрен Динкчи и полузащитник Ян-Никлас Бесте. Но первый уже мёнхенгладбахской «Боруссии», второй во «Фрайбурге», а третий — в «Бенфике». В прошлом сезоне на счету этих футболистов 12, 10 и 8 голов.

Главный капитал «Хайденхайма» — его тренер. Франк Шмидт руководит командой с 2007 года. Четырнадцать лет. Сразу вспоминаются другие долгожители Фольке Финке и Кристиан Штрайх из «Фрайбурга», Томас Шааф, долго работавший с «Вердером». Авторский проект, где всё во власти наставника. Игроки же дисциплинированно выполняют свою работу.

Долгожданный дебют Гирасси и дубль Адейеми

В «Боруссии» за время паузы поправил своё драгоценное здоровье главное приобретение — бывший нападающий «Штутгарта» Сехру Гирасси. Но основная опасность исходила не от него, а от Карима Адейеми. Сначала Карим сделал голевой пас Дониэллу Малену, затем забил два мяча сам. В промежутке между двумя голами Адейеми ворота Грегора Кобеля распечатал Марвин Пирингер после навеса правого защитника Омара Траоре. После первого тайма 3:1. Во всех трёх голах хозяев поля можно предъявить претензии Кевину Мюллеру. Всё кончено? Нет, всё только начиналось.

После перерыва «Хайденхайм» приложил максимум усилий, чтобы избежать поражения. Гости ни в чём не уступали. До поры до времени дортмундцы контролировали ход встречи. Но на 73-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен 11-метровый. Максимиллиан Брениг переиграл Кобеля — 3:2. И теперь гости поставили победу «чёрно-золотых» под сомнение. Но очень полезные замены произвёл Нури Шахин. Особенно помог выход на поле Эмре Джана.

Полузащитник сборной Германии навёл пошатнувшийся было порядок в центре поля. А в конце игры, когда 11-метровый был назначен уже в ворота гостей, Эмре подошёл точке и пробил без шансов для Мюллера. В итоге победа «Боруссии» 4:2. Дортмунд вышел на первое место. Надолго ли?

Подведём итоги

Главным героем встречи стал Карим Адейеми. В первом случае он завершил стремительную атаку «Боруссии». Второй гол Карима родился на правом фланге. Юлиан Риерсон прострелил в центр на Гирасси. Тот заметил, что Адейеми находится в более выгодной позиции и пропустил мяч.

Таким образом, Гирасси принял участие в голевой атаке, записал на свой счёт очки за результативные действия. Но пока Сехру далёк от своих былых кондиций. Восстановление идёт довольно быстро, и скоро гвинеец сможет столь же эффективно, как в своей бывшей команде.

Ещё один бывший игрок «Штутгарта», а ныне защитник «Боруссии» Вальдемар Антон, оплошал в первом тайме, когда проиграл борьбу Марвину Пирингеру. Сбросивший ещё пару лишних килограммов Никлас Зюле привёз необязательный пенальти во втором тайме. Вообще игра «Боруссии» оставила неоднозначное впечатление. Потенциал команды виден невооружённым взглядом. Но пока Нури Шахину еще работать и работать.

Если в первых матчах «Хайденхайм» не заметил трёх ушедших бойцов, то в Дортмунде явно не хватало Кляйндиста, Динкчи и Бесте. Но причиной поражения стал не только и столько уход лидеров. Сказались ошибки в обороне, замедленное возвращение назад. Вратарь Мюллер провёл не лучший матч. Но, несмотря на проигрыш, «Хайденхайм» оставил приятное впечатление.