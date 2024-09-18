Fußball-Weltzeitschrift No. 25/26, 1994: Тридцать лет спустя. Сборная Югославии на пути к ЧМ-30

1726682992

вчера, 21:09

В 1994 г. Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) начала публиковать историко-статистические отчёты о прошедших чемпионатах мира. Главным идеологом и создателем той впечатляющей по объёму серии был главный редактор доктор Альфредо Пёге (Alfredo Pöge).

В те времена не было интернета! Сегодня и представить себе это сложно. А в то время люди общались с помощью писем в конвертах, телеграмм, бандеролей и посылок, тратясь на междугородние и международные телефонные звонки.

Собран был обширный материал со всего мира. Собран, обработан, систематизирован.

Предлагаю ознакомиться с этим изданием. Тексты все в журнале написаны на немецком языке. Тексты своей актуальности не потеряли, за редким исключением. Дано множество фото. Есть подписи к ним, с именами и т.п.

Вот в основном с фото я и предлагаю познакомиться поближе. И придётся (к сожалению) исправлять многие подписи к этим достойным фото.

На обложке дано фото не уругвайца Хосе Насасси, лучшего игрока того ЧМ , и не аргентинца Гильермо Стабиле, лучшего бомбардира того мундиаля. На фото аргентинец, его имя Франсиско Варальо.

Просто ко времени выхода в свет того журнала Варальо оставался единственным жившим участником финального матча ЧМ -30.

Итак, обложка с Франсиско Варальо:

На первой странице было оглавление этого 124-страничного номера и приветственное слово доктора Пёге к читателям.

Вот оригинал страницы 1:

Обратите внимание на одну любопытную деталь в оригинале. Все слова в кавычках набраны наособицу — кавычки-ёлочки топорщатся наружу, а не прилипают к слову, вот так, »Ёлочки«. Занятно.

Перевод обращения доктора Пёге (здесь и далее все переводы сделаны компьютером, иногда дополнены моей рукой).

Дорогие читатели,

Этот выпуск целиком посвящен чемпионату мира 1930 года в Монтевидео. Это первый в мире достоверный документальный фильм об „Первом чемпионате мира по футболу“, как тогда назывались эти титульные бои. Вас ждет полное статистическое совершенство, которое, учитывая другие данные, доступные IFFHS , позволяет впервые с самого начала создавать все мыслимые рекорды и рейтинги чемпионатов мира. 40 таких „официальных рекордов чемпионата мира“ чемпионата мира 1930 года включены в это издание и действительно являются международной сенсацией.

Во всех вовлеченных странах в спортивных газетах того времени были зафиксированы не только современные репортажи, которые были по большей части очень однобокими и сопровождались большим национальным фанатизмом, но также не всегда публиковавшиеся репортажи и заметки игроков и тренеров, кто присутствовал в Монтевидео в 1930 году, обучались судьи и сопровождающие лица. Благодаря беседам и интервью с еще живыми игроками этого первого чемпионата мира были устранены дальнейшие пробелы и создана лучшая общая картина.

Часто только при исследовании дат рождения и смерти 191 игрока, дислоцированного в Монтевидео в 1930 году, а также при другой параллельной работе, проведенной lFFHS, можно было найти дополнительные интересные подробности. Они также включены в тексты игр. Также были описаны приготовления отдельных команд, а также экстремальные путешествия европейцев, жителей Северной и Центральной Америки в Монтевидео и обратно.

Поскольку из Европы всего два спортивных журналиста (румын и серб), а из Северной и Центральной Америки, Азии, Африки, Океании и некоторых стран Южной Америки, за исключением мексиканца, на чемпионате мира в Монтевидео больше никто не присутствовал. , вы можете оценить ценность всего, что появилось до сих пор. Оцените публикации о Первом чемпионате мира сами. Ни в одной книге нет и десяти процентов достоверных данных и информации, соответствовавших реалиям того времени, авторы книг слепо копировали друг друга на протяжении шести десятилетий и придумывали нереалистичные представления.

В этом издании собраны подробные биографии более 40 игроков, принимавших участие в чемпионате мира 1930 года, подобные которым ранее не публиковались даже в их собственных странах. Это познакомит вас со звездами и многими рекордсменами из Монтевидео. Это также беспрецедентно в мировом масштабе.

Следует также отметить, что, несмотря на множество замечательных тонов за 64 года, ФИФА так и не сумела создать ничего хоть сколько-нибудь аутентичного. Читатели журнала „Мир футбола“ могут быть счастливы, потому что этот выпуск знаменует начало серии, в которую также войдут все отборочные игры, начиная со второго чемпионата мира.

Ваш Альфредо Пёге (главный редактор)

На 2 и 3 страницах (первый разворот в издании) рассказано о том, как зародилась идея проведения чемпионата мира и как шли к её реализации. Эту часть текста я не перевожу. Там даны фото трёх первых президентов ФИФА . В этих фото и в подписях к ним ошибки маловероятны.

Вот этот разворот в оригинале:

На следующем развороте, страницы 4 и 5, остался абзац от текста первой главы. И всё остальное место занимает глава о комплектовании и о поездке сборной Югославии в Монтевидео.

Стр 4-5. Перевод.

(Окончание первой главы)

Южноамериканцы пересекли Атлантику и попали в Европу в 1924 и 1928 годах и приняли участие в олимпийских футбольных турнирах в Париже и Амстердаме. Уругвай и Аргентина даже продемонстрировали там класс, которому ранее не было равных в „Старом Свете“. Теперь, несмотря на глобальный экономический кризис, южноамериканцы считали, что пришло время европейцам пересечь Атлантический океан.

Жюль Риме поддержал эти соображения, также опасаясь, что чемпионат мира без британцев, которые были исключены из-за того, что они покинули ФИФА (но, конечно, не приняли бы участия, поскольку считали себя чемпионами мира), и без южноамериканцев было бы фиаско, больше не заслуживал бы названия этих титульных боев. Такое развитие событий серьезно поставило бы под угрозу продолжение чемпионата мира. Двукратный олимпийский чемпион Уругвай получил контракт, а Монтевидео стал местом проведения первого чемпионата мира.

Спор между хорватами и сербами

После того, как местом проведения был выбран Монтевидео, в конечном итоге огромным разочарованием для ФИФА и принимающих организаторов стало то, что, кроме Великобритании, в чемпионате мира не приняли участие многие европейские страны. Эта критика относилась, в частности, к Испании, Италии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Германии, Дании, Швеции и Нидерландам.

Конечно, для многих ассоциаций сыграло роль отсутствие денег, для других было замечено фундаментальное отсутствие интереса и, наконец, были ассоциации и клубы, которые вместо длительной поездки с большими затратами предпочитали продолжать свои национальные соревнования без перерывов. в привычном ритме, и еще несколько одновременно принесли выигрыши.

Принимающие уругвайцы признали эту европейскую пассивность и поэтому предложили покрыть расходы европейцев на морские путешествия. Беспрецедентное предложение от маленького двухмиллионного народа Уругвая! Однако в конечном итоге это привело к успеху только в четырех странах (Югославия, Румыния, Франция, Бельгия). Небольшие футбольные страны, возможно, также были сбиты с толку невероятным спортивным превосходством Уругвая и Аргентины на Олимпийском турнире 1928 года.

Югославия, которая уже принимала участие в олимпийских футбольных турнирах в 1920, 1924 и 1928 годах, но в каждом случае выбывала досрочно, проводила международные матчи среди взрослых с 1920 года. До чемпионата мира 1930 года было 11 побед, 4 ничьи и 21 поражение. Но подъем был заметен с 1927 года. В течение полувека в сборной Югославии поначалу доминировали игроки хорватских клубов Загреба и Сплита. Только тогда количество игроков сборной Сербии из Белграда и Суботицы стало медленно расти.

В конце 1920-х годов численный перевес составляли преимущественно сербы.

16 марта 1930 года на ежегодном общем собрании „Югославского футбольного союза“ состоялось большое голосование.

Большинством голосов было принято решение о переносе штаб-квартиры ассоциации из Загреба в Белград. Это привело к большим волнениям и бойкоту региональной хорватской ассоциации в Загребе („Zagrebači nogometni podsavez“). Хорваты были против участия в чемпионате мира и не хотели прерывать или откладывать национальный чемпионат. Региональные ассоциации Сплита, Сараево и Суботицы также присоединились к требованиям Загреба.

Поскольку все они отказались отпустить своих игроков для поездки в Южную Америку, возникла критическая ситуация. Затем это освоил инженер-архитектор Боско Симонович (1898-1965), бывший вратарь известного клуба БСК Белград, который — за одним исключением — отобрал 15 игроков из трех белградских клубов и пригласил троих соотечественников, игравших во Франции. Бывший игрок СК Югославии Бранислав Секулич из Sports Olympiques Montpellierains, а также Иван Бек и Любиша Стефанович из ФК де Сет, которые ранее играли за БСК Белград. Поскольку все 17 игроков были сербами, ссор между игроками не возникло.

Помимо 17 игроков, в югославскую делегацию входили также четыре официальных лица: профессор доктор Михайло Андреевич [терапевт и член ФИФА ] в качестве главы делегации, доктор Коста Хаджи (член-основатель СК Воеводина Нови-Сад), Бошко Симонович (известный футбольный чиновник, который также взял на себя роль селекционера и тренера по отбору) и Боривое (Бора) Йованович (спортивный журналист белградской ежедневной газеты „Политика“).

Пятью игроками, которые не использовались в Монтевидео, были: вратарь Милан Стоянович („БСК Белград“), защитники Драгомир Тошич („БСК Белград“) и Теофило Спасоевич („Югославия Белград“), а также нападающие Бранислав Хрничек („Югославия Белград“) и Божидар Маркович (СК Воеводина Нови-Сад). Из них Милан Стоянович и Божидар Маркович ни разу не играли в международных матчах, в то время как Драгомир Тошич получил 11 вызовов в национальную сборную (1930–1934), Теофилио Спасоевич дважды (1928–1930) и Бранислав Хрничек 5 раз (1929–1930). Хрничек (род.1908, ум.1965) был единственным из этой пятёрки, кто забил гол за сборную.

Путешествие в Южную Америку началось 17 июня 1930 года из Белграда на поезде. Утром в день отъезда полузащитник Милорад Арсеньевич окончил Технический факультет Белграда по специальности инженер-транспортник. Кстати, позже он стал капитаном ассоциации.

Вместе с недавно получившим квалификацию инженером Милорадом Арсеньевичем мы проехали поездом через Австрию и Швейцарию, откуда 20 июня прибыли в Марсель. На французском средиземноморском побережье трое присоединившихся затем к ним „французов“ поднялись на борт корабля „Флорида“ (в Белфорде,????).

Водный путь затем вел через Средиземное море в Барселону и в Альмерию (Андалусия). Морской путь вел через Гибралтарский пролив к Атлантическому океану, в юго-восточном направлении вдоль африканского побережья к Канарским островам.

После короткой остановки на Канарских островах мы пересекли Атлантику и ненадолго высадились в Рио-де-Жанейро в 9 часов утра по местному времени 5 июля 1930 года.

Оттуда водный путь продолжился вдоль атлантического побережья Бразилии и Уругвая на юго-запад, прежде чем 8 июля после 21 дня пути, наконец, прибыл в Монтевидео.

Хотя на корабле проходили ежедневные тренировки по возможностям, за эти три недели почти каждый игрок имел лишний вес на несколько кг. „Юги“ явно наслаждались едой и напитками на корабле.

В Монтевидео югославы остановились в „Hotel des Anglais“ в районе Поситос, в честь которого был назван стадион в Монтевидео. Кстати, США и Чили тоже останавливались в этом же отеле.

После чемпионата мира югославская сборная провела официальный международный матч в Буэнос-Айресе против Аргентины 3 августа 1930 года. Аргентинцы, которые играли без участников мундиаля, все же выиграли со счетом 3:1 на глазах у 30 000 зрителей, а „Мойша“ Марьянович забил утешительный гол. Обратный путь из Рио-де-ла-Платы затем состоялся в обратном направлении по воде, только на этот раз было более длительное пребывание на бразильской земле, где „Юги“ сыграли еще три игры.

Затем мы пересекли Атлантику в восточном направлении, прошли пролив между Африкой и Европой и насладились прекрасным Средиземноморьем.

Серьезных проблем со здоровьем не было, ведь в составе югославской сборной было два врача: доктор Михайло Андреевич, впоследствии даже глава Медицинской комиссии ФИФА , и капитан команды доктор Милутин Ивкович, погибший во время Второй мировой войны 23 мая 1943 года, был расстрелян белградской полицией по приказу гестапо.

Через два с половиной месяца „Юги“ вернулись домой на вокзал Белграда 1 сентября 1930 года. Приключение закончилось счастливо и успешно. К сожалению, ни один из югославских игроков и официальных лиц, принимавших участие в Первом чемпионате мира в Монтевидео в 1930 году, до сих пор не жив (т.е. в 1994 году). Александр Тирнанич умер последним 13 декабря 1992 года в возрасте 82 лет. До правого „Тирке“ Тирнанича 5 октября 1990 года в возрасте 80 лет умер полулевый Джордже Вуядинович.

На 6 странице в журнале есть половина от последнего переведённого абзаца.

На странице 5 (в книжном деле страницы в изданиях называют не левые или правые, а чётные и нечётные), так вот на нечётной (всегда правой) стороне разворота дано фото океанского лайнера Конте Верде (в переводе с итальянского Граф Зелёный). Это итальянское судно. Очень комфортабельное. И очень быстрое. Но не на этом судне отправились в плавание сербские игроки со своими руководителями и 32-летним журналистом Борой Йовановичем.

На этом месте в журнале надо было дать фото судна Флорида:

Вы видите, что использовано французское слово paquebot. В русском языке есть похожее слово „пакетбот“. Но не путайте — пакетботы были почтовыми (читай — грузовыми) кораблями, развозившими почту по миру. А paquebot по-французски означает ни много ни мало океанский лайнер, т.е. пассажирский корабль.

Флорида, конечно, уступала по размерам Конте Верде — по длине почти 160 м против 180 у „графа“. По скорости Флорида также немного уступала, на полтора узла. Сверху на этой почтовой карточке написаны буквы SGTM — это аббревиатура La Société Générale des Transports Maritimes. Как видим, не только в банковской сфере была знаменита компания Сосьете Женераль.

Кому интересно — не ошибитесь, эта Флорида была построена в 1926. Но была ещё раньше деревянная Флорида от 1905 г., которая затонула при столкновении с другим судном в 1909.

По тексту оригинала есть вопрос. Я в переводе поставил там знаки вопроса. В Марселе к основной группе делегации присоединились 3 футболиста, игравших во Франции. И упоминается почему-то Belford, то ли город, то ли местность. Я так и не понял этого пассажа в тексте. Доктора Пёге уже не спросишь. Но, может быть, что-то удастся прояснить позже.

А теперь к групповому фото на борту Флориды.

Как видите, имён футболистов в подписи нет. Не упоминается даже имя Жюля Риме.

Я вместе с сербским коллегой (занимается как раз историей сборной Югославии до Второй мировой войны) вроде как установили по этому и другому похожему фото имена почти всех запечатлённых людей. Но есть нюансы. Как всегда…

Но давайте посмотрим на само фото поближе.

Из сербских источников выяснено, что на борт Флориды Жюль Риме поднялся вместе с футболистами сборной Франции и представителями уругвайской ассоциации (ну, и с корреспондентами и фоторепортёрами, конечно). Французских игроков на фото не наблюдается. Есть справа в глубине два человека в шляпах — неизвестно, кто это, их не трогаем.

Есть более чёткий снимок, немного другой момент, но всё те же люди, на тех же местах. Просто лица некоторых сербов видны больше на другом фото:

Практически все в тех же позах, но вот слева стоящий человек поправляет свою причёску, на первом фото этого не было.

Тогда и начнём со стоящих, слева направо, как всегда.

Поправлял прическу форвард Бранислав Секулич, один из трёх „французов“ в составе команды. Далее стоит ещё один „француз“, нападающий Иван Бек, или Ивица Бек. Следом защитник Драгослав Михайлович по прозвищу Вампир. В тени оказалось лицо ещё одного форварда Драгутина Найдановича. А вот позади него видно лицо (не полностью) главного тренера той сборной Югославии Бошко Симоновича.

Между Жюлем Риме и Найдановичем мы видим улюбающегося вратаря Милована Якшича или Гранд Милована, как его прозвали в ходе самого турнира.

Позади Якшича в кепке стоит полузащитник Теофило Спасоевич. Из-за головы президента ФИФА видна голова защитника Божидара Марковича, у него забавное прозвище Кенгур (прыгал здорово).

Справа от Жюля Риме (справа по фото) в светлом плаще стоит знаменитый форвард Тирке, Александар Тирнанич. Именно его фото вынесено на обложку данной статьи. А вот позади Тирке можно узнать лицо главы югославской делегации доктора Михайло Андреевича.

С сигаретой в левой руке, в тёмном пальто, стоит второй вратарь Милутин Стоянович. Позади него, тоже в шляпе, стоит форвард Бранислав Хрничек.

Далее пропускаем двух персон в шляпах в глубине. И с какой-то официальной бумагой или конвертом в руках стоит Коста Хаджи. Кстати, Хаджи окончил университет в Париже и в Каннах, прекрасно говорил на французском.

На этом всё что касается стоявших людей.

В нижнем ряду есть неопознанный гражданин. И он крайний слева на фото, в тёмных очках, с газетами-бумагами в руках.

Он мало похож на югославских футболистов. Хотя мой сербский коллега Небойша Яковльевич по первости „признал“ в нём Теофило Спасоевича.

У этого игрока и впрямь есть фото, где он очень похож на человека в тёмных очках.

Да вот это фото:

Но вот на нескольких фото из Монтевидео мы видим совершенно славянский тип лица (на мой взгляд), да и причёска немного другая. Вот подборка нескольких его фото из 1930 года в Южной Америке, вместе с лицом „неизвестного“:

Кстати, есть фото почти всей делегации на борту Флориды (оно будет в конце статьи). Фото с именами, там Спасоевич в кепке, как и на фото с Жюлем Риме.

Оставим „неизвестного“. Я склонялся к тому, что в тёмных очках был уругваец, член Комиссии сборных на мундиале, Асдрубал Касас. Он и ещё 3 чиновника (все из этой комиссии) выводили сборную Уругвая на церемонии открытия стадиона Сентенарио 18 июля. Но при тщательном изучении его фото я сам отвёрг эту кандидатуру. Но, похоже, что человек в очках всё же был „пришлый“ — пришёл на борт с газетами.

Далее по порядку сидят слева направо: нападающий Джордже Вуйядинович, защитник Драгомир Тошич. Потом в кепке, правее шляпы президента, сидит полузащитник Момчило Джокич.

Далее расположился новоиспечённый инженер-транспортник Милорад Арсеньевич. Заодно уж — рейс поезда из Белграда до Марселя был запланирован на 7-50 утра 17 июня. Но рейс отложили, почти до 8 вечера, вот поэтому-то Арсеньевич и успел днём получить свой диплом.

Крайним справа сидит капитан команды Милутин Ивкович. А у ног партнёров и президента ФИФА оказался Благойе Марьянович по прозвищу Моша. Все их прозвища и другие подробности (но не факт, что достоверно 100 %!) можете посмотреть в прекрасных сериалах о сборной Югославии на ЧМ -30. И название прекрасное — Montevideo: Bog te video. Поищите в ВК есть ссылки на все почти тридцать серий в трёх сериалах („На пути в Монтевидео“, 9 серий, „Монтевидео: Божественное видение“, 8 серий, „Монтевидео, увидимся“, 10 серий).

На фото с Жюлем Риме не хватает одного футболиста. Это как раз один из „французов“ защитник Любиша Стефанович. А, так он, скорее всего, заболтался с французскими футболистами, они же поднялись на борт (может и не все) вместе с Жюлем Риме.

Знаете ли вы, что в югославской делегации должно было быть не 17 футболистов, а 18? Да, документы на проезд были поданы заранее на 18 игроков. Но в последний момент Саву Маринковича не отпустили с работы. Не забывайте, что эра профессионализма в футболе массово ещё не настала. Играли в свободное от основной работы время.

Вот список пассажиров судна Флорида, где под номером 18 есть и Маринкович:

Ну, и Арсеньевич в этом списке ещё в студентах числится.

Упоминавшееся ранее фото югославской делегации на борту Флориды во время плавания, с именами:

На этом фото в верхнем ряду по центру стоит лысеватый мужчина — это и есть журналист Бора Йованович.

А отсутствует всё тот же Стефанович, Михайлович и Секулич также. Т.е. на этом фото нет двоих „французов“.

Часто пишут в сетевых источниках, что фото сделано на борту Флориды, а дама с собачкой и девчонкой — это бельгийки. Документально подтвердить этого не могу, как и опровергнуть. Ведь для рассмотрения у нас есть список всех пассажиров, прибывших в Монтевидео. Но бельгийки могли выйти и в Барселоне, и на Канарах, и в Рио.

Есть фото и в более расслабленных позах, тоже с борта Флориды. Начальники релаксируют:

О турнирных делах будет рассказ на следующих страницах журнала IFFHS .

Скажу только, что после ЧМ югославская команда под именем БСК (Белградский спортивный клуб) с теми же сборниками в составе провела 3 товарищеских матча.

В Буэнос-Айресе 3 августа БСК проиграл 1:3 сборной Аргентины. Аргентинцы тот матч включают в список матчей класса А. Хотя у них в составе не было ни одного участника ЧМ -30, а для большинства игроков это был первый-второй матч за сборную Аргентины. И для большинства — и единственный.

10 августа, уже в Бразилии в Рио, югославы второй раз играли с бразильцами за последний месяц. На сей раз бразильцы взяли реванш за поражение на мундиале, выигрыш 4:1.

14 августа в Рио, но на другом стадионе, Васко да Гама разгромил БСК 6:1, хет-трик у Руссиньо.

По каким-то причинам сербы не захотели оформлять эти матчи как официальные. Может, от взносов в казну ФИФА в таких случаях хотели отбояриться. Bog te video. Bog sve vidi.

Югославская делегация не уезжала из Монтевидео до окончания турнира, они смотрели финал на Сентенарио. И на вечер заказали билеты на корабль, чтобы переплыть залив Ла-Плата и оказаться в Буэнос-Айресе. Багаж заблаговременно отправили на корабль. Но после финала в порт попасть было невозможно — разгневанные аргентинские болельщики запрудили все подходы, была стрельба. Корабль-то ушёл и без сербов, по расписанию. Делегация переночевала в своём отеле и на другой день добралась до столицы Аргентины. Их багаж уже ждал на аргентинском берегу.

Так и остался у нас „за кадром“ Любиша Стефанович. Это так оставить нельзя. Вот фото 11 футболистов сборной Югославии перед матчем против Бразилии.

Средний возраст югославской дружины в том матче составил 21 год и 322 дня. В следующем матче против Боливии этот показатель составил и вовсе 21 год и 269 дней. Да и в полуфинале средний возраст сербов не превысил 22 года — это самая молодая команда во всей истории Кубка мира по нынешний день.

Дадим фото с Жюлем Риме на борту Флориды с именами.

В своём приветственном слове доктор Пёге говорил, что мало журналистов было на турнире. Это касается лишь европейских журналистов. От южноамериканских стран было достаточно репортёров. Как и снимающих на плёнку происходившее.

Вот команда фотокорреспондентов и операторов, работавших на турнире: