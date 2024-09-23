Среди героев сезона не только Ямаль и Кейн. Впечатлили скромный вратарь и подзабытые вингеры

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23 сентября 2024, 16:27

Зажгли те, кому не сразу доверились гранды.

Зрители знают почти все о звездах первой величины из списка лучших игроков мира и претендентов на «Золотой мяч». Холанд забил 10 голов в АПЛ быстрее всех в истории, хватило пяти матчей. Кейн клепает мячи за «Баварию», тоже голевая машина. Ямаль, хотя Ламину всего 17 лет, подтверждает выданные авансы. Испанец – лучший молодой футболист года. Многие признанные звезды в полном порядке. Но куда интереснее рассказать о тех, кто впечатлил, хотя от них не ждали такой прыти. Есть неожиданные герои сезона.

Давид Райя («Арсенал»)

Двойной сейв испанца в матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов – шедевр. Вероятность отбить второй удар была минимальной, но Давид справился. Райю никогда не считали особо талантливым. Воспитан в школе «Блэкберна», а не «Барселоны». В сборной Испании на Евро-2024 был запасным, хотя Симон играл с травмированной рукой. Давид всю карьеру провел в Англии. Заметили, что у него странный нос? Результат операций. Райя в юности выглядел совсем иначе, но получил травму лица. Повреждение было настолько серьезным, что Давид мог погибнуть, нос вдавился в череп. Чтобы голкипер смог нормально дышать, пришлось сделать операции. Приятно, что голкипер, который прошел крещение низшими лигами и долго шел к признанию, выдает такие представления. Райя совершил парочку сейвов против «Манчестер Сити», а ещё отразил 4 из 8 последних пенальти. Без него «Арсеналу» ничего не светит, вратарь всегда важен при игре на результат.

Рафинья («Барселона»)

Ямаль вчера против «Вильярреала» принял мяч на своей половине поля, немножко прошел вперед и внешней стороной стопы вырезал мяч по диагонали на Рафинью. Бразилец, у которого на руке была капитанская повязка, подстроился и с отскоком от газона перебросил мячом голкипера. У вингера «Барселоны» 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги. А ведь президент «блаугранас» Лапорта мечтал продать Рафинью обратно в АПЛ , чтобы закрыть дыры в бюджете. Но сорвался трансфер Нико Уильямса, напарника и друга Ямаля по сборной Испании. Доверились Рафинье, и бразилец среди лучших футболистов «Барселоны». Тренер Флик нашел к нему подход. Немец на пресс-конференции сказал, что договорился с командой не искать оправданий. Поэтому на вопрос о сложном календаре ответил, что такова футбольная судьба. Будут применять ротацию и изучать соперников. «Монако» проиграли, но в чемпионате Испании опережают «Реал» на четыре пункта. Вся борьба впереди, но Рафинья в ударе.

Луис Диас («Ливерпуль»)

Когда хвалят «красных» под руководством Слота, то начинают с опытных звезд. Важны Алиссон, Ван Дейк и Салах. Хвалят Гравенберха и МакАллистера. Упоминают феноменальную голевую статистику Александер-Арнольда. У Трента суммарно 100 голевых действий за «Ливерпуль», недурно для правого латераля. Один из ассистов англичанин сделал на Луиса Диаса. Колумбиец переживал, оставят ли его в «Ливерпуле». Слот может ставить на левый фланг соотечественника Гакпо. Луис был в тени. Техничный левый вингер присматривался к ПСЖ и другим вариантам. Но в «Ливерпуле» приняли решение не подписывать пока Кварацхелию. А это значит, что Диас в обойме. В АПЛ у него 5 голов и 1 ассист. Слоту важно найти общий язык с теми, кто не всегда будет в основе. Фиксируем, что в игре Диаса были перепады, но у него дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и дубль «Борнмуту» на выходных. Точно среди героев старта сезона благодаря результативности.

Луис Энрике («Марсель»)

Почти тезка тренера ПСЖ , но в латинской вариации разное написание фамилий, которые читаются как Энрике. Коллега Луиса по «Марселю» Гринвуд забил на ровном месте несколько мячей, но бывший игрок МЮ намного опытнее на высоком уровне, чем 22-летний бразилец. Луис Энрике – воспитанник «Ботафого». Его быстро перевели в «Марсель», но заиграл не сразу. Возвращался в аренду в «Ботафого», но пригодился новому тренеру «Олимпика» Де Дзерби. Игрок раньше не выделялся результативностью, но на старте сезона впечатлил. У Энрике 3 гола и 3 ассиста в пяти играх Лиги 1. Лучший отрезок в карьере, хотя в прошлом сезоне на него в «Марселе» особо не рассчитывали, вернули лишь в новом году из «Ботафого». Но приход тренера, который умеет работать с молодыми футболистами, пошел на пользу игроку. Вчера «Марсель» играл в Лионе. На пятой минуте удалили аргентинца Балерди. Но Луис Энрике помог «Марселю» догнать ПСЖ и «Монако» в таблице. Вингер отметился ассистом, выиграли 2:3 в меньшинстве после гола на 94-й минуте. Странный матч. Не факт, что Энрике задержится в основе надолго, у него есть конкуренты. Но на старте сезона Луис очень полезен.

Майкл Олисе («Бавария»)

Еще один «забытый вингер». Олисе играл за юношеские команды «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити». Всюду посчитали недостаточно сильным, чтобы оставить. Оказался в «Рединге», откуда начался путь в большой футбол. Сейчас Майкл, рожденный в Англии, дебютировал в сборной Франции. У Олисе папа из Нигерии, а мама франко-алжирка. Напоминает историю Мбаппе, где алжирская мама играла в гандбол за французские клубы, а папа из Камеруна. Но если Килиана сразу ценили, то Майкл сначала наигрался на фланге «Кристал Пэлас», и лишь затем убедил скаутов грандов. «Бавария» Компани заполучила новичка. Хотя у Венсана полно вингеров, а Мусиала занимает железное место в основе, Олисе тоже пригодился. У «Баварии» впечатляющая результативность, 29 голов в 6 матчах. Главными в атаке остаются Кейн и Мусиала, но Майкл не стушевался. У него семь созданных голов в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Олисе сделал дубль в дебютном матче в престижном турнире. Соперник помог – «Динамо» из Загреба пропустило девять голов, но вингер в порядке. Ждёт новые поединки за сборную Франции. Майклу всего 22 года, его главные матчи впереди.