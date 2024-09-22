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Скандальное судейство и неистовая развязка в дерби. «Спартак» и «Динамо» сожгли все нервы

22 сентября 2024, 19:30
Спартак - Динамо

Будут споры об удалении.

Арбитр Иванов вышел на первый план

- После матча обе команды могут поговорить о судействе Иванова. В «Спартаке» будут доказывать, что Лунёв заработал ещё один пенальти, когда выносил мяч кулаком и попал в лицо Бабичу. Но арбитры посчитали эпизод игровым, продолжили матч. А вот после перерыва Иванов выдумал форварду «Динамо» Маухубу вторую желтую карточку. Нападающие часто падают в борьбе, а со спины у марокканца был оппонент. Игровой эпизод, нет удара по ногам и нет пенальти. Но также это не красная карточка, Иванов ошибся.

- Переходим к тактике. Команда Лички пока не умеет защищаться. Все динамичные фазы им не удаются. Могут лишь статически расположиться верно, если соперник медленный. Но «Спартак» забегал сразу, когда пропустил на третьей минуте в дерби. Дальше у Угальде получился удачливый удар в атаке с рикошетами, а затем Медина заработал пенальти. Хесус прострелил с фланга, мяч попал в руку упавшему латералю Дасе. Вот здесь к арбитру Иванову нет вопросов. Позвали к монитору, понятный эпизод. Но дальше поплыл…

- Тюкавин открыл счет и забил 35-й гол в РПЛ. На это ему понадобилось 112 матчей. Быстрее в 21-м веке за «Динамо» столько забил только Кевин Кураньи, опытному немцу хватило 90 поединков. Кокорин потратил на 35 мячей в составе родного клуба целых 148 игр. Тюкавин забил на третьей минуте после паса Нгамалё (в «Динамо» не ждали вингера в основе, но поправился быстрее). А дальше у гостей стадиона не хватало конкретных моментов, не считая одного опасного прострела до перерыва с правого фланга.

- «Спартак» играл первым номером до перерыва, владение было 60 на 40 %. По передачам разница в полтора раза. Вот только обеим командам не хватало ударов в створ. Известный минус при такой высоте линий обороны. Когда «Спартак» зевнул контратаку – не успели закрыть Тюкавина. Как только у «Динамо» ошиблись, встречая Угальде – пропустили в ответ. Но куда чаще команды успевали. До перерыва по ударам было скромное равенство. Зато реализовали 100 % выстрелов в створ ворот в первом тайме, все три штуки.

Во втором тайме «Динамо» не хватало сил

- Сил для победы. «Спартак» потерял в этом сезоне много очков, когда соперник менялся во втором тайме, а команда Станковича пыталась гнуть линию доминации на фоне усталости. Не сработало ни против «Динамо» из Махачкалы, ни против «Зенита». Но здесь многое зависит от соперника. Сегодня у Лички не сработали многие идеи, зато все футболисты стартовой группы атаки создали моменты до перерыва, пока Фомин работал за всех без мяча.

- У «Динамо» до удаления было мало моментов. Слишком спокойно сыграли после эмоционального дебюта поединка. По количеству и качеству шансов команда Лички не переиграла «Спартак» до 90-й минуты. Не лучший матч и для арбитра Иванова, но для «Динамо». В меньшинстве оставались теоретические шансы на камбэк, однако в полных составах Личка не перестроил команду на агрессивную игру, чтобы отыграться и победить «Спартак».

- «Спартак» сегодня провел трудовой поединок. Нет поводов для особых комплиментов. Реализация двух ударов в первом тайме не подвиг. Куда важнее, что игра подсохла после перерыва. В таком темпе забить могла любая сторона, но счет 0:0 подходил наполнению второго тайма. Команды испугались собственной прыти на старте матча, пошла более рациональная игра. «Спартак» устраивал счет, а «Динамо» ждало того самого ключевого момента.

- У «Динамо» в новом сезоне банальный футбол. Нет легкости. Есть вопросы к главному тренеру, налицо функциональные проблемы. Не сказать, что команда невероятно прессингует и впечатляет в атаке. А когда втроем держат Угальде, то могут упустить форварда. Даже если Барко без поддержки, то может проскочить нескольких соперников, прежде чем получить по ногам. «Динамо» может и умеет лучше. Пусть итоговая ничья не смущает, были огрехи.

Мировая в ярком дерби точно в пользу «Зенита»

- Худший результат, если говорим о чемпионской интриге. Петербуржцы побеждают и выдали второй лучший старт в своей истории. Набрали 23 очка после девяти туров. Только один раз был показатель лучше, когда в Санкт-Петербурге работал Виллаш-Боаш. Когда догоняешь везучего явного фаворита, важна концентрация. «Спартак» и «Динамо» лишь учатся учитывать все нюансы. Они потеряли шансы на лучший результат против «Зенита» в очных матчах. А в дерби между собой допустили обидные ошибки. Тюкавина оставили дважды, Угальде не поймали толпой. Медина прокинул мяч во фланг, а защитники «Динамо» не поверили, что Хесус достанет мяч для прострела.

- «Спартак» не победил, не набрал три очка и не сократил отрыв от первого места до пяти очков. Напомним, что Станкович также подарил семь пунктов в играх против «Оренбурга», «Ахмата» и «Динамо» из Махачкалы. Причем защитники из Оренбурга и Грозного держатся хуже, чем оборона Лунёва. «Красно-белые» дарят «Зениту» легкий чемпионский титул, ведь вряд ли «Краснодару» хватит сил на марафон. «Динамо» тоже не повоюет за титул с такой игрой в защите. Зато не сдались, отыгрались, хотя этим лишь подсластили пилюлю. Правильным результатом для любой из сторон в дерби была победа и возвращение в чемпионскую гонку с «Зенитом».

- Константин Тюкавин не просто так получил приз лучшему игроку прошлого сезона. К нападающему есть вопросы по вовлеченности в игру. Но это общие грехи форварда и группы поддержки. Создавайте явные моменты – Тюкавин забьет. Сегодня на первых и на последних секундах игры сохранил ту самую концентрацию, которая выделяет мастеров высокого уровня. Константин не испугался прессинга Денисова. Четко разобрался в чужой штрафной. Глупейший результат для «Спартака», чудесное спасение для уставшего «Динамо» в меньшинстве. А могли даже победить, если бы не сейв Максименко. Увидели лоскутное одеяло из моментов.

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Ев17
Ев17 ответ Persenchik (раскрыть)
23 сентября в 18:09
Точно, мясники еле унесли ноги, спасибо Максименко и Иванову
dеigandre
dеigandre
23 сентября в 11:21
А сколько все будут считать Спартак соперником Зенита за титул? Автору не смешно самому?
Спартак подарил легкий титул Зениту... Спартак никакого отношения к гонке за титул не имел и не имеет уже 7 лет.
Хватить ерунду писать
Bad Listener
Bad Listener ответ war4ar (раскрыть)
23 сентября в 11:06, ред.
Так я об этом и пишу что им наплевать, но это только потому что большинство болельщиков развесили уши и продолжают потакать им в их наплевательском отношении к ним, но когда массы поймут что их разводят это уже совсем другой расклад. В Российской империи когда массы подумали что их разводят расстреляли всю царскую семью и построили новое государство. Тут конечно так не будет, скорее всего, но может случиться массовый байкот команде, а если интерес людей к команде пропадёт то и журналисты тоже перестанут о ней писать и говорить, они же на публику работают. Сколько протянет такой клуб которого нет? Особенно Спартак в котором так любят всю эту медийность и популярность. Да и сам байкот станет в медиа пятном на их репутации которого они вряд ли хотят. Наверняка это и на Лукойле отразится.
war4ar
war4ar ответ Bad Listener (раскрыть)
23 сентября в 10:51
Помоему там в руководстве вообще наплевать на болел , сколько пришло столько пришло , зп и бюджет на это никак не повлияет)) по поводу ожиданий , ну кто платит тот и заказывает музыку, можно возмущаться сколько угодно
Bad Listener
Bad Listener ответ war4ar (раскрыть)
23 сентября в 06:52, ред.
Ну во первых я не просил советов. А во вторых я с вами не согласен, наши ожидания это их проблемы, эти вот плевки копятся и всё больше болельщиков от коматоза просыпаются и начинают задавать правильные вопросы. Я сам в коматозе был много лет, верил в сказки Федуна, и совсем недавно, благодаря тому что кто то другой сказал про ментальность чемпиона, я вдруг как вспомнил и как начал видеть что на самом деле происходит. Теперь я так говорю, глядишь ещё кого то осенит. Поэтому если они будут плевать на болельщиков рано или поздно болельщики плюнут на них, а что такое команда без болельщиков? И кто если не болельщики эту ментальность пронесут через трудные времена? Команда вот пока отлынивает
war4ar
war4ar ответ Bad Listener (раскрыть)
23 сентября в 06:41
Тогда я бы посоветовал не тратить нервы и время )) на данный момент лукойлу неособо интересен футбол , какие то средства по догоаоренности они готовы выделять, но как ими будут распоряжаться судя по всему никого там не волнует. Будут хорошие приобретения ещё, но в основном будут среднячки либо отработанный материал за неплохие деньги. А наши ожидания, это как говорится- наши проблемы)
Bad Listener
Bad Listener ответ war4ar (раскрыть)
23 сентября в 06:29, ред.
А моё мнение что мне среднячковый Спартак не нужен, я с него всегда спрашиваю как с чемпионского потому что я болельщик и желаю команде самых больших высот. Если я вижу несоответствие я об этом говорю. Я не слепой чтобы не видеть что они делают на поле, и не глухой чтобы не слышать что этот скользкий аферист вещает на пресс-конференциях. Я в этих фантазиях и рассуждениях провёл не один десяток лет, почти забыл что такое быть болельщиком, а не потакать и вестись на всё что мне пытаются впаривать недобросовестные руководители клуба. А воз и ныне там. С меня хватит, я уважаю себя и уважаю имя Спартака и это вот позорище это плевок в душу мне как болельщику и плевок на великую историю клуба. И да, вы правы, Спартак стал позорно играть регулярно, стабильность на лицо. И если команда не дотягивает до уровня ожиданий болельщиков это не болельщикам нужно снижать планку а команде подтягивать свой уровень. Тем более что ожидания не какие то запредельные, а нормальные для такого клуба с такими возможностями как Спартак. С каких это пор играть в ничью на своём поле в большинстве стало нормой?
war4ar
war4ar ответ Bad Listener (раскрыть)
23 сентября в 06:12
Это все эмоции. Спартак и Динамо примерно равные команды, возможно пл составу Динамо даже сильнее немного, почему Спартак обязан был побеждать то ? У Спартака вся игра держится на барко , угальде и бабиче, остальные это уровень чуть выше среднего по лиге. Фланги атаки у Спартака это просто ужас , бонгонда и остальные вообще ни создать ни обвести никого не могут , я в шоке от бонгонды вроде есть техника и тд , но кпд из матча в матч 0, пора бы его уже в запас посадить и дать возможность своим , хуже точно не будет. Считаю Станкович стабилизировал игру , выживает из этих игроков максимум , да не без ошибок , но если не будет усиления в каждой линии, примерно так и доедем до финиша. Обязательно нужен большой нап , хотя бы 1 фланцевый атакующий, опрник и крайний защ , хлусевичу надо попробовать команду по проще , он совсем не тянет такой уровень, зобнин это уже все - потрачено , привет шальным зарплатам.
Persenchik
Persenchik
23 сентября в 04:27
Это называется едва унести ноги. Так говорят про команду которая чудом отыгрывается, в тот самый момент когда время уже почти истекло. Называйте вещи своими именами. )))
Vladrad
Vladrad
22 сентября в 22:59
Иванова нужно отстранять от судейства, это не судья.
m7qv2ytecajx
m7qv2ytecajx
22 сентября в 22:56
Счет ничего обоим командам не дал, кроме удовлетворения соперникам.
Некакойшенко
Некакойшенко
22 сентября в 22:54
Сто процентно выигрышный матч свели к ничьей,
Это Спартак. И это всё , что нужно знать....
mfatswfxzh9r
mfatswfxzh9r
22 сентября в 22:45
Удаление игрока Динамо надуманное, все эксперты подтвердили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 сентября в 21:08
Иванов просто подарил СпаМу очко.
5zj8kvcg677r
5zj8kvcg677r
22 сентября в 20:57
Кто вообще ставит судью Иванова на такие крупные матчи. Где бы он не судил, везде наследил.
Egorium19
Egorium19
22 сентября в 20:45
«Красно-белые» дарят «Зениту» легкий чемпионский титул. Чтобы что-то дарить, это нужно хотя бы иметь.
.
Bad Listener
Bad Listener
22 сентября в 20:45, ред.
Спартак сжёг все нервы потому что это Спартак, нет солидности в игре, уважающий себя клуб пошёл бы и дожал по такой игре чтобы спокойно заканчивать матч, но не Спартак, у Спартака все его беды как будто неизлечимы. И все они произрастают от безответственности, а о каком самоуважении может идти речь когда даже ответственность за свою работу никто не в состоянии взять. Стыд уже перманентно должно быть их всех преследует, по крайней мере должен.
Пепс
Пепс
22 сентября в 20:27
Судья делал все что б помочь Спартаку.... Но Тюкавин думал иначе 👍👍👍👍
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 сентября в 20:04
Иванов совсем поплыл. Дать вторую желтую и сразу красную игроку Динамо в такой ситуации когда там симуляции не было. Игрок резко остановился и по инерции упал, когда его никто не толкал - это не симуляция. Иванов сначала ошибался в пользу Динамо, потом стал компенсировать уже в другую сторону. Это очень плохо для судьи
Гость
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