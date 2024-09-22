Скандальное судейство и неистовая развязка в дерби. «Спартак» и «Динамо» сожгли все нервы

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22 сентября 2024, 19:30

Будут споры об удалении.

Арбитр Иванов вышел на первый план

- После матча обе команды могут поговорить о судействе Иванова. В «Спартаке» будут доказывать, что Лунёв заработал ещё один пенальти, когда выносил мяч кулаком и попал в лицо Бабичу. Но арбитры посчитали эпизод игровым, продолжили матч. А вот после перерыва Иванов выдумал форварду «Динамо» Маухубу вторую желтую карточку. Нападающие часто падают в борьбе, а со спины у марокканца был оппонент. Игровой эпизод, нет удара по ногам и нет пенальти. Но также это не красная карточка, Иванов ошибся.

- Переходим к тактике. Команда Лички пока не умеет защищаться. Все динамичные фазы им не удаются. Могут лишь статически расположиться верно, если соперник медленный. Но «Спартак» забегал сразу, когда пропустил на третьей минуте в дерби. Дальше у Угальде получился удачливый удар в атаке с рикошетами, а затем Медина заработал пенальти. Хесус прострелил с фланга, мяч попал в руку упавшему латералю Дасе. Вот здесь к арбитру Иванову нет вопросов. Позвали к монитору, понятный эпизод. Но дальше поплыл…

- Тюкавин открыл счет и забил 35-й гол в РПЛ . На это ему понадобилось 112 матчей. Быстрее в 21-м веке за «Динамо» столько забил только Кевин Кураньи, опытному немцу хватило 90 поединков. Кокорин потратил на 35 мячей в составе родного клуба целых 148 игр. Тюкавин забил на третьей минуте после паса Нгамалё (в «Динамо» не ждали вингера в основе, но поправился быстрее). А дальше у гостей стадиона не хватало конкретных моментов, не считая одного опасного прострела до перерыва с правого фланга.

- «Спартак» играл первым номером до перерыва, владение было 60 на 40 %. По передачам разница в полтора раза. Вот только обеим командам не хватало ударов в створ. Известный минус при такой высоте линий обороны. Когда «Спартак» зевнул контратаку – не успели закрыть Тюкавина. Как только у «Динамо» ошиблись, встречая Угальде – пропустили в ответ. Но куда чаще команды успевали. До перерыва по ударам было скромное равенство. Зато реализовали 100 % выстрелов в створ ворот в первом тайме, все три штуки.

Во втором тайме «Динамо» не хватало сил

- Сил для победы. «Спартак» потерял в этом сезоне много очков, когда соперник менялся во втором тайме, а команда Станковича пыталась гнуть линию доминации на фоне усталости. Не сработало ни против «Динамо» из Махачкалы, ни против «Зенита». Но здесь многое зависит от соперника. Сегодня у Лички не сработали многие идеи, зато все футболисты стартовой группы атаки создали моменты до перерыва, пока Фомин работал за всех без мяча.

- У «Динамо» до удаления было мало моментов. Слишком спокойно сыграли после эмоционального дебюта поединка. По количеству и качеству шансов команда Лички не переиграла «Спартак» до 90-й минуты. Не лучший матч и для арбитра Иванова, но для «Динамо». В меньшинстве оставались теоретические шансы на камбэк, однако в полных составах Личка не перестроил команду на агрессивную игру, чтобы отыграться и победить «Спартак».

- «Спартак» сегодня провел трудовой поединок. Нет поводов для особых комплиментов. Реализация двух ударов в первом тайме не подвиг. Куда важнее, что игра подсохла после перерыва. В таком темпе забить могла любая сторона, но счет 0:0 подходил наполнению второго тайма. Команды испугались собственной прыти на старте матча, пошла более рациональная игра. «Спартак» устраивал счет, а «Динамо» ждало того самого ключевого момента.

- У «Динамо» в новом сезоне банальный футбол. Нет легкости. Есть вопросы к главному тренеру, налицо функциональные проблемы. Не сказать, что команда невероятно прессингует и впечатляет в атаке. А когда втроем держат Угальде, то могут упустить форварда. Даже если Барко без поддержки, то может проскочить нескольких соперников, прежде чем получить по ногам. «Динамо» может и умеет лучше. Пусть итоговая ничья не смущает, были огрехи.

Мировая в ярком дерби точно в пользу «Зенита»

- Худший результат, если говорим о чемпионской интриге. Петербуржцы побеждают и выдали второй лучший старт в своей истории. Набрали 23 очка после девяти туров. Только один раз был показатель лучше, когда в Санкт-Петербурге работал Виллаш-Боаш. Когда догоняешь везучего явного фаворита, важна концентрация. «Спартак» и «Динамо» лишь учатся учитывать все нюансы. Они потеряли шансы на лучший результат против «Зенита» в очных матчах. А в дерби между собой допустили обидные ошибки. Тюкавина оставили дважды, Угальде не поймали толпой. Медина прокинул мяч во фланг, а защитники «Динамо» не поверили, что Хесус достанет мяч для прострела.

- «Спартак» не победил, не набрал три очка и не сократил отрыв от первого места до пяти очков. Напомним, что Станкович также подарил семь пунктов в играх против «Оренбурга», «Ахмата» и «Динамо» из Махачкалы. Причем защитники из Оренбурга и Грозного держатся хуже, чем оборона Лунёва. «Красно-белые» дарят «Зениту» легкий чемпионский титул, ведь вряд ли «Краснодару» хватит сил на марафон. «Динамо» тоже не повоюет за титул с такой игрой в защите. Зато не сдались, отыгрались, хотя этим лишь подсластили пилюлю. Правильным результатом для любой из сторон в дерби была победа и возвращение в чемпионскую гонку с «Зенитом».

- Константин Тюкавин не просто так получил приз лучшему игроку прошлого сезона. К нападающему есть вопросы по вовлеченности в игру. Но это общие грехи форварда и группы поддержки. Создавайте явные моменты – Тюкавин забьет. Сегодня на первых и на последних секундах игры сохранил ту самую концентрацию, которая выделяет мастеров высокого уровня. Константин не испугался прессинга Денисова. Четко разобрался в чужой штрафной. Глупейший результат для «Спартака», чудесное спасение для уставшего «Динамо» в меньшинстве. А могли даже победить, если бы не сейв Максименко. Увидели лоскутное одеяло из моментов.