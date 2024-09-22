Артига об игре с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Так получается, что у нас в каждой игре происходит какое‑то происшествие (об удалении Седрика Гогуа). Но в первом тайме отыграли очень хорошо, были моменты забить, однако не получилось, бились, как могли.
Не могу сказать, что итоговый счёт устраивает. Однако, учитывая то, что 80 минут играли в меньшинстве — результат удовлетворительный.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия оценил итог данного матча.