Артига об игре с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный»

Главный тренер «Химок» подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Так получается, что у нас в каждой игре происходит какое‑то происшествие (об удалении Седрика Гогуа). Но в первом тайме отыграли очень хорошо, были моменты забить, однако не получилось, бились, как могли.

Не могу сказать, что итоговый счёт устраивает. Однако, учитывая то, что 80 минут играли в меньшинстве — результат удовлетворительный.