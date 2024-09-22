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Артига об игре с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный»

вчера, 16:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Так получается, что у нас в каждой игре происходит какое‑то происшествие (об удалении Седрика Гогуа). Но в первом тайме отыграли очень хорошо, были моменты забить, однако не получилось, бились, как могли.

Не могу сказать, что итоговый счёт устраивает. Однако, учитывая то, что 80 минут играли в меньшинстве — результат удовлетворительный.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия оценил итог данного матча.

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Все комментарии
cw8haq6hzpsm
cw8haq6hzpsm
вчера в 18:48
Дома не взять очки с равным соперником и радоваться этом?
Anisovich
Anisovich
вчера в 18:38
Где только таких тренеров находят наши клубы, у нас своих таких пруд пруди.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:50
Я бы сказал три с минусом((
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:20
Вообще-то хрено.ый результат! Какой тренер такой и результат! Потому и стадион пустой-никому не интересно смотреть на унылое зрелище!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:07
Химкам и Оренбургу нечего делать в РПЛ, точка...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
В переводе на школьный - троечка...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:00
Проблема с удалениями — это, безусловно, тревожный сигнал. Если Химки хотят добиваться успеха, команде нужно улучшить дисциплину на поле. Такие происшествия могут существенно повлиять на ход матча и на общую атмосферу в команде. Артига должен работать над тем, чтобы минимизировать такие ситуации в будущем.
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