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Юбилей Холанда, гнев Гвардиолы и развязка на последних секундах. «Ман Сити» и «Арсенал» поделили очки в драматичном матче

22 сентября 2024, 23:20
Фрагмент из матча

Хотя на победу могли рассчитывать и одни, и другие.

Быстрый гол, скандальный ответ, травма и удаление

От матча главного фаворита в чемпионской гонке и одного из главных его конкурентов можно было ждать разного. Иногда такие встречи оказываются очень сухими и осторожными, разочаровывая тех, кто ориентируется на вывеску и имена. Порой же случаются спектакли и шедевры. Один только первый тайм этого поединка тянул на последнее определение. Скучать не приходилось. И вместил он в себя многое.

Уже на девятой минуте «Арсенал» оказался в роли проигрывающего. Набравший со старта сезона невероятную форму Эрлинг Холанд воспользовался передачей Савиньо и открыл счет. К слову, это был десятый гол норвежца в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. А ведь сейчас только пятый тур закончился. Так Холанд снова вошел в историю. Он первым в истории АПЛ достиг отметки в десять голов всего за пять туров. Кроме того, мяч для норвежца стал уже сотым в составе «горожан».

После такого начала от «Арсенала» мало кто ждал подвигов. Но «канониры», видимо, закалялись и психологически себя готовили к разным неприятностям. Поэтому ощутимо не дрогнули. Более того, сумели схитрить в середине тайма. Томас Партей сыграл роковую роль для «Манчестер Сити» на этом небольшом отрезке.

Сначала после столкновения с ним не смог продолжить игру Родри. Испанский полузащитник, имеющий огромное влияние на футбол «Манчестер Сити», покидал поле в слезах. Вместо него вышел Матео Ковачич. И тут же на том самом Партее случился рядовой фол со стороны Илкая Гюндогана. Фол-то рядовой, но арбитр Майкл Оливер решил поговорить об этом с капитанами команд, чтобы пресечь нарастание грубости.

Перед этим Оливер показал, что стандарт нужно разыгрывать по свистку – чтобы «Арсенал» не сделал этого, пока судья общается с капитанами. И вроде бы общение завершилось, но не было заметно акцентированно, что рефери дал свисток. А «Арсенал» разыграл быстро мяч, когда Кайл Уокер не успел вернуться на свою позицию после беседы с арбитром. Именно через его зону и прошел выпад Габриэла Мартинелли с голом Риккардо Калафьори.

Понятен гнев Хосепа Гвардиолы, который устроил переворот на тренерской скамейке. В бешенстве были и футболисты «Сити», Эдерсон даже на желтую карточку наговорил. Впрочем, были в этом тайме предупреждения и более нелепые. Вообще, очень многое в игре решалось в компенсированное время. По событиям оно было чуть ли не насыщеннее, чем основное.

Например, свой второй гол «Арсенал» забил в начале добавленного к первому тайму времени. Тут сработало мощное оружие «канониров» – стандартные положения. Букайо Сака навесил, а Габриэл забил. Но пиком нелепости стало удаление Леандро Троссарда перед самым перерывом. Он зачем-то отбросил мяч после свистка. Да, за такое действительно нередко показывают желтые карточки. Однако это как с вратарями, которые затягивают время. Они получают предупреждение, затем повторяют свое поведение, и повторно их за это уже обычно не наказывают.

У Троссарда к тому времени уже была желтая карточка, полученная за вполне осознанный срыв атаки. К ней вопросов не может быть. Видимо, он решил, что у судьи не хватит смелости показать ему вторую желтую карточку за такой пустяк, как отброшенный мяч после свистка. Можно представить удивление бельгийца и всего «Арсенала», когда Оливер пошел на принцип и удалил Леандро. Тут, конечно, можно критиковать арбитра за излишнюю принципиальность на ровном месте, но больше критики, наверное, достанется самому футболисту за подобную оплошность в таком матче.

Зато какая интрига повисла перед вторым таймом. Ведь в первом не так много ударов по воротам увидели зрители. Со счетом 5:4 перестрелял соперника «Сити», который владел мячом две трети времени. И по два раза обе команды попали в створ. Предполагалось, что уж в большинстве-то «горожане» додавят.

Образцовая оборона

Во втором тайме «Арсенал» вышел выполнять задачу, которая казалось нереальной. Ему нужно было удерживать минимальное преимущество на «Этихаде» против «Манчестер Сити», который еще не терял очки и выглядит безумной машиной для убийства.

Статистика второго тайма как бы намекает на то, что пришлось пережить «Арсеналу». «Манчестер Сити» нанес 28 ударов по воротам за тайм. Девять из них пришлись в створ. У «Арсенала» на этом же отрезке всего один удар, и он был точным. «Горожане» владели мячом во второй половине встречи 87,5 процента времени. Невероятный показатель. А временами он переваливал за 90 процентов. Кажется, в таких условиях выжить нереально. Но «канониры» делали все образцово.

Они оборонялись очень плотно и очень глубоко, тянули время при любой возможности, убивали каждую секунду. Нельзя сказать, что при всем этом обилии ударов и контроле мяча «Манчестер» располагал кучей реальных голевых моментов. Не выстояли «канониры» только на последних секундах, когда «Сити» отправился в навал, а героический Давид Райя, доигрывавший с повреждением, уже спасти не смог, и Джон Стоунз вколотил-таки на добивании мяч в сетку.

Эта последняя минута внесла большие коррективы в онлайн-таблицу. Точнее, наоборот, оставила обстановку без изменений, но в большем напряжении. «Сити» остался лидером, только теперь «Ливерпуль» и «Астон Вилла» наступают на пятки. А «Арсенал» остался четвертым с отставанием в два балла от «горожан». Минута отделяла «канониров» от лидерства. Но игра показала, что вся борьба еще впереди, и даже против машины Гвардиолы есть оружие. Правда, нужно быть не меньшей машиной для успешного противостояния.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
23 сентября в 23:34
Троссард получил вторую желтую за то что врезался в игрока Сити и сбил его, не за отброс мяча.
dеigandre
dеigandre ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
23 сентября в 23:26
Тяжело жить в твоей реальности
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ dеigandre (раскрыть)
23 сентября в 22:21
Если ты фантастически богатый, то с тебя и спрос больше. И если не тянешь, то еще и мешать будут, в том числе и судьи. Нормальная логика, земная, тк бабок у Арсенала как у Реала и Мс, а топовых трофеев ноль
dеigandre
dеigandre ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
23 сентября в 21:34
Логика фантастическая, конечно.
Ничего не понял, да и ладно. Уникальный человек
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ dеigandre (раскрыть)
23 сентября в 18:02
Видимо, потому что любой клуб из топ 5 бюджета в мире всегда будет под особым прицелом. Если Арсенал такие богатые и талантливые, чего они ничего выиграть не могут? И уже не первый год. Поэтому будут топить, как топили всех богатых. Челси, ПСЖ
Ezhoff
Ezhoff ответ dеigandre (раскрыть)
23 сентября в 13:54
Красную)
За подобное поведение идёт прямая красная по правилам)

И да, за каждое) И только Арсенала) Потому что в этом же матче за такой же отброс мяча Доку не получил желтую)

Это все арабский цирк) Как обычно)
sihafazatron
sihafazatron
23 сентября в 08:27
Такой футбол смотреть не очень интересно((
dеigandre
dеigandre
23 сентября в 07:37
Судьи в этом сезоне решили за каждое касания мяча удалять игроков Арсенала? Сначала Райса, теперь Троссара.
Никто не хотел дать желтую Холланду, который после второго гола взял мяч и бросил в голову футболисту Арсенала? Какое-то очень странное поведение в сторону Арсенала у судей
Варвар7
Варвар7
22 сентября в 23:37
Весь второй тайм МС имея на игрока больше вскрывали "автобус" Арсенала - в концовке всё же "взломали"...)
Akira86
Akira86
22 сентября в 23:35
Жалко что горожане не победили канониров, но это футбол. Сегодня ты победил, завтра тебя. Будем и дальше ждать от соперников красивой игры в следующих матчах
Гость
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