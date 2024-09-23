Первый крупный провал Шахина. «Штутгарт» вернул должок «Боруссии» Дортмунд

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23 сентября 2024, 09:04

«Штутгарт» сполна рассчитался с «Боруссией».

Дортмундский гранд весьма недурно стартовал в сезоне под руководством молодого тренера Нури Шахина. В чемпионате два победы и ничья. Да и в Лиге чемпионов отгрузили три безответных мяча в ворота «Брюгге», да ещё в гостях. У фанатов появились надежды на успешный сезон, но они жили недолго.

Должок

Хотя по-прежнему имеются основания, что именно «Боруссия» станет главным соперником «Баварии» в новом сезоне, уже в четвёртом туре Нури Шахина и его команду спустили с небес на землю. Не просто спустили, а уронили. Сделал это «Штутгарт», у которого летом вырос огромный зуб на дортмундцев.

Во время летнего трансферного окна вице-чемпион, а это если вы не забыли и есть «Штутгарт», лишился трёх ведущих игроков. Двое из них — защитник сборной Германии Вальдемар Антон и лучший бомбардир Сехру Гирасси ушли в «Боруссию». Конечно, в Штутгарте тоже нашли применение деньгам и укрепили состав. Но новичкам надо сыграться, влиться в коллектив. А это неизбежно приводит к некоторым издержкам.

И ещё один момент. «Штутгарт» — весьма непростой соперник для «Боруссии». Особенно в последнее время. В общем зачёте до недавней встречи у соперников было 45 побед при 25 ничьих. Но в прошлом сезоне швабы выиграла оба матча чемпионата и один кубковый. Видимо, тренер Себастьян Хёнесс хорошо изучил игру «черно-золотых». Но в «Боруссии» с некоторых пор новый тренер, который наверняка захочет прервать сеть поражений.

Ундав и кролики

И Антон, и Гирасси вышли в стартовом составе «Боруссии», за что были удостоены свиста с трибун «МХР-Арены». План Нури Шахина на игру начал рушиться уже на четвёртой минуте, когда Дениз Ундав как-то легко убежал от тяжеловеса Никласа Зюле, выскочил к воротам и забил. Затем новобранец «Штутгарта» Эрмедин Демироввич забил второй мяч. А потом чуть и третий не забили. Грегори Кобель каким-то непостижимым образом потащил удар Энцо Мийо.

К чести гостей, им удалось отойти от шока и выровнять игру. Во многом благодаря заменам. Джейми Гитенс выбежал на поле уже на тридцатой минуте, после перерыва появились Ян Коуто и Рами Бенсабаини. Все фланговые игроки. Три замены за 45 минут. Нури Шахин признал, что план на игру надо корректировать.

Но не помогло. Энцо Мийо вернул должок за первый тайм — 3:0. Гирасси огорчил свою бывшую команду и один гол отыграл, чем разозлил швабов. Да и оборона «Боруссии» к тому времени пришла в полную негодность. Эль-Билаль Туре забил четвёртый гол. Правда, последним мяча коснулся Антон, но в протокол внесли имя малийского новичка «Штутгарта». Точку поставил Дениз Ундав, хладнокровный как удав. Вышел к воротам и спокойно переиграл Кобеля — 5:1.

Горькое лекарство

Очень горькая пилюля для Нури Шахина. Его весьма крепкая команда вдруг оказалась беспомощной. Теперь нужно выяснять, почему карета превратилась в тыкву и далее по тексту. Возможно, Нури не хватило опыта. Возможно, команда толком не восстановилась после матча Лиги чемпионов. Наверняка в штабе начался мозговой штурм.

Есть ли повод для скоропалительных выводов? Разумеется, нет. Нури Шахин — не волшебник, он только учится. А ученики иногда приносят двойки. Или пятёрки, если говорить применительно к Германии. Команда в Дортмунде молодая, симпатичная, но не до конца сбалансированная. И выдержать весь сезон ей будет тяжело. У Шахина есть кредит доверия и руководства, и болельщиков. Особенно тех, кто помнит его на поле.

Сразу предвижу упрёк. Накануне этот же автор обрушился на Жозе Моуриньо, провалившего дерби «Фенербахче» — «Галатасарай», а сегодня выгораживает в похожей ситуации Нури Шахина. Где же последовательность. Во-первых, не сравнивайте двух тренеров — возраст, опыт, послужной список. Во-вторых, передача власти в «Боруссии» произошла несколько иным путём. Эдин Терзич, который довёл «чёрно-золотых» до финала Лиги чемпионов и с чувством выполненного долга передал рычаги управления легенде клуба. В «Фенербахче» взбалмошный президент уволил успешного тренера ради приглашения заморской знаменитости. И сломал тем самым микроклимат в команде. Так что параллельные прямые наши пересекаются. И если для Моуриньо проигрыш в дерби — провал, то 1:5 Шахина — рабочий момент.

А что мы всё про проигравших. Давайте «Штутгарт» похвалим. Клуб грамотно распорядился вырученными деньгами. Выкупил у «Брайтона» Дениза Ундава за 27 миллионов. Эрмедин Демирович приобретен из «Аугсбурга» за 21 миллион, а Джейми Левелинг из «Униона» за пять с половиной. Эль-Билаля Туре пока просто одолжили у «Аталанты». Эти футболисты забили четыре мяча из пяти, а Левелинг участвовал в двух голевых комбинациях. «Штутгарт» давно называют командой-ящерицей, у которой отрастает новый хвост взамен утраченного. Каждый год клуб теряет ведущих игроков, и им на смену приходят новые.

Кстати, третьим лидером, покинувшим «Штутгарт» минувшим летом, был японский защитник Хироки Ито, которого за 30 миллионов купила «Бавария». Намёк поняли? Встреча нового и старого клубов Ито пройдёт уже скоро — 19 октября в Мюнхене.