«Галатасарай» – ПАОК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Галатасарай» – ПАОК, который состоится 25 сентября 2024 года
«Галатасарай»
Стамбульская команда обладает отличным составом, который доминирует в Турции и способен бороться на международной арене. Несмотря на то, что «Галатасарай» не смог пробиться в Лигу чемпионов, команда готова попробовать свои силы в Лиге Европы и уже в первом туре является большим фаворитом в игре с ПАОК.
21 сентября «Галатасарай» на выезде уверенно обыграл «Фенербахче» (3:1), а 17 числа с тем же счетом оказался сильнее «Газиантепа» (3:1).
ПАОК
ПАОК также «пролетел» мимо Лиги чемпионов, но сыграет в турнире рангом ниже среди достойных команд и попробует по результатам восьми туров отобраться в плей-офф. Коллектив лидирует в чемпионате Греции с 13 набранными очками за пять туров и на два пункта опережает АЕК. В игре с «Галатасараем» на выезде от гостей стоит ждать острых контратак и дисциплины в обороне.
21 сентября ПАОК разгромил на выезде «Волос» (4:1), а ранее поделил очки на своем поле с «Панатинаикосом» (0:0)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Галатасарай» – 1.62
- Ничья – 4.4
- Победит ПАОК – 5.4
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.17
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Галатасарай» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- ПАОК не знает поражений на выезде в пяти последних поединках
- Четыре из шести домашних матчей турецкого клуба завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Турецкий клуб играет на своем стадионе и это очень важно в данной ситуации, ведь болельщики наверняка помогут своей любимой команде, как они умеют это делать.