«Галатасарай» – ПАОК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 сентября 2024, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Галатасарай» – ПАОК , который состоится 25 сентября 2024 года

«Галатасарай»

Стамбульская команда обладает отличным составом, который доминирует в Турции и способен бороться на международной арене. Несмотря на то, что «Галатасарай» не смог пробиться в Лигу чемпионов, команда готова попробовать свои силы в Лиге Европы и уже в первом туре является большим фаворитом в игре с ПАОК .

21 сентября «Галатасарай» на выезде уверенно обыграл «Фенербахче» (3:1), а 17 числа с тем же счетом оказался сильнее «Газиантепа» (3:1).

ПАОК

ПАОК также «пролетел» мимо Лиги чемпионов, но сыграет в турнире рангом ниже среди достойных команд и попробует по результатам восьми туров отобраться в плей-офф. Коллектив лидирует в чемпионате Греции с 13 набранными очками за пять туров и на два пункта опережает АЕК . В игре с «Галатасараем» на выезде от гостей стоит ждать острых контратак и дисциплины в обороне.

21 сентября ПАОК разгромил на выезде «Волос» (4:1), а ранее поделил очки на своем поле с «Панатинаикосом» (0:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» – 1.62

Ничья – 4.4

Победит ПАОК – 5.4

– 5.4 Тотал больше 3.5 мячей – 2.17

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.7

Статистика

«Галатасарай» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

ПАОК не знает поражений на выезде в пяти последних поединках

не знает поражений на выезде в пяти последних поединках Четыре из шести домашних матчей турецкого клуба завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Турецкий клуб играет на своем стадионе и это очень важно в данной ситуации, ведь болельщики наверняка помогут своей любимой команде, как они умеют это делать.