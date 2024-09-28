«Локомотив» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 00:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак», который состоится 28 сентября 2024 года

«Локомотив»

«Локомотив» является одним из лучших клубов РПЛ в нынешнем сезоне и намеревается побороться за чемпионство. Коллектив идет на третьем месте с 21 баллом и отстает на два пункта от лидера «Зенита». В поединке со «Спартаком» хозяева рассчитывают на победу и если смогут ее добиться, то расстояние между клубами достигнет уже восьми баллов.

22 сентября «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:1), а 19 числа в кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:1).

«Спартак»

«Народная команда» в последних матчах чемпионата теряет очки, что отдалило «Спартак» от группы лидеров. Коллектив занимает пятое место с 16 баллами и на семь пунктов отстает от лидера «Зенита». В матче с «Локомотивом» гостям нельзя проигрывать, ведь потом клубу придется долго догонять конкурентов, которые наверняка уйдут вперед.

22 сентября «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Москва (2:2), а 19 числа разгромил в кубке страны «Крылья Советов» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.65

Ничья – 3.7

Победит «Спартак» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Локомотив» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. «Железнодорожники» играют на своем поле и постараются с первых минут добиться преимущества, чтобы в итоге праздновать успех.