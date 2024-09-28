«Локомотив» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак», который состоится 28 сентября 2024 года
«Локомотив»
«Локомотив» является одним из лучших клубов РПЛ в нынешнем сезоне и намеревается побороться за чемпионство. Коллектив идет на третьем месте с 21 баллом и отстает на два пункта от лидера «Зенита». В поединке со «Спартаком» хозяева рассчитывают на победу и если смогут ее добиться, то расстояние между клубами достигнет уже восьми баллов.
22 сентября «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:1), а 19 числа в кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:1).
«Спартак»
«Народная команда» в последних матчах чемпионата теряет очки, что отдалило «Спартак» от группы лидеров. Коллектив занимает пятое место с 16 баллами и на семь пунктов отстает от лидера «Зенита». В матче с «Локомотивом» гостям нельзя проигрывать, ведь потом клубу придется долго догонять конкурентов, которые наверняка уйдут вперед.
22 сентября «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Москва (2:2), а 19 числа разгромил в кубке страны «Крылья Советов» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 2.65
- Ничья – 3.7
- Победит «Спартак» – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Локомотив» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. «Железнодорожники» играют на своем поле и постараются с первых минут добиться преимущества, чтобы в итоге праздновать успех.