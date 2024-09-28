В мадридском дерби – новые мировые звёзды. Новички украсят главный матч выходных

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28 сентября 2024, 16:06

Это точно стоит посмотреть.

«Атлетико» погнался за «Реалом»

«Полосатые» традиционно воспринимаются как работяги, которые добиваются своего за счёт характера и показывают лучший футбол против соперников выше классом. Теперь клуб задумался над сменой имиджа. Тем более по соседству «сливочные» собирают устрашающую версию «галактикос». Годом ранее «Реал» уже потратился на Джуда Беллингема, таланта поколения в Англии и лидера в центре поля. Теперь бесплатно привели Килиана Мбаппе – форвард обладает таким же статусом, при этом имеет больше опыта.

«Матрасники» поняли, что без вложений им в чемпионской гонке делать нечего, поэтому «Атлетико» — с отрывом лидер по тратам на трансферы летом среди клубов Ла Лиги. Главное – все 185 миллионов евро «матрасники» вложили с умом. Хулиан Альварес – разноплановый форвард, который может взять на себя функционал Антуана Гризманна, он сформировался в системе Гвардиолы – а это о многом говорит. Конор Галлахер на пару с Палмером тащил нестабильный «Челси» в Лигу конференций. Ле Норман – лидер обороны «Сосьедада», а Сёрлот в минувшем сезоне боролся за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Неоднозначных исполнителей среди новичков просто нет, а ещё лучше – что в каждом из новичков у команды была необходимость.

«Сливочным» принципиально важно связать Гризманна

Диего Симеоне идеально ещё сильнее прокачал Гризманна, выпустив на поле Галлахера и Сёрлота. Французский форвард с возрастом раскрылся в амплуа свободного художника. Максимум пользы он приносит, когда нет необходимости быть привязанным к одной позиции. И подписание норвежца решило эту проблему. Александр – типичный страйкер, игрок чужой штрафной. Он берёт на себя завершение, верховые единоборства и тем самым позволяет Гризманну опускаться в подыгрыш.

В то же время Конор – ещё хавбек с отличным видением поля – считывает перемещения француза и способен заполнять пустующие зоны, врываться в штрафную. Своим движением эти игроки отлично дополняют друг друга. В семи матчах чемпионата 33-летний Антуан уже забил два мяча и отдал три голевые. Он помог решить исход недавнего матча с «Сельтой», против него Марко Розе с «Лейпцигом» подготовил персональный план – и от него же пострадал, когда оппонент дважды не уследил за Гризманном (поучаствовал в обоих голах).

Главная задача «Реала» — не повторить ошибок предшественников.

Английское дерби в центре поля

Красок противостоянию добавят игроки центра поля – встречаются футболисты сборной Англии. При этом Джуд в «трёх львах» был полноценным лидером. Команде не хватало баланса, сыгранности, предметности в атаке – словом, до финала добрались скорее вопреки главному тренеру, чем благодаря. И пару раз именно голы Беллингема позволяли пройти в следующую стадию. Футболист уже перенял в «Реале» менталитет победителя – когда вытаскиваешь даже неудачный матч на индивидуальном мастерстве. Он уже готов вести «сливочных» за собой, он обосновался в команде.

Масштаб личности Конора пока в разы скромнее. Он и не котировался на подобном уровне в возрасте Джуда и только к 24 годам заслужил доверие европейского гранда («Челси» не в счёт, там – и проблемы с результатом, и желание продать собственного воспитанника). Да и в сборной футболист – игрок запаса. Но характеру «Атлетико» он отвечает так же хорошо, как Беллингем – духу «Реала». Это пахарь, который не обращает внимания на сложности и готов показывать свою преданность команде (из «Челси» он не хотел уходить до последнего). И не факт, что в этом противостоянии есть фаворит.

Будут соревноваться форварды-новички

Потенциал Сёрлота тоже куда ниже, чем у Мбаппе. Но он в лиге не первый год – и в прошлом сезоне уже показал высокую результативность в составе «Вильярреала». «Матрасники» пригласили его, чтобы развязать руки Гризманну – и пока он со своими обязанностями справляется. Да, результативность упала (один гол в семи матчах чемпионата), но и Александр теперь – не первая скрипка. Разницу в финальной трети делают другие персонажи, его задача – задавать объём работы без мяча, стянуть на себя внимание. Плюс он всё так же хорош, когда надо протащить мяч под давлением. Так что свою функцию он выполняет.

Килиану же до недавних матчей крайне тяжело давались голы. Он не мог забить на протяжении первых трёх туров – зато с «Бетисом» оформил дубль. И после паузы на игры сборных нашёл своё место в составе мадридцев. В четырёх предыдущих матчах – четыре гола и один ассист. Постепенно нащупывается нить взаимодействия – и для новой звезды «сливочных» это очень важно.

Столкновение ветеранов цеха

И Симеоне, и Анчелотти уже сделали себе имя в чемпионате Испании. Диего наотрез отказывается покидать ставший родным «Атлетико» — с ним команда добивалась чемпионств, когда слабели «Барса» и «Реал», с ним же «матрасники» добирались до финала ЛЧ . Словом, с аргентинцем связаны лучшие воспоминания «кольчонерос».

То же самое – у «Реала» и Анчелотти. Карло отлично понимает психологию мировых звёзд и подчиняет их амбиции благу клуба, что вылилось во множество титулов в Ла Лиге и ЛЧ . Это ещё не говоря о том, что он сформировал новое поколение «сливочных», которое борется за титулы для «Реала» сейчас. Для молодых Беллингема, Тчуамени, Камавинги, Вальверде это действительно «папа Карло». Итальянец подготовил отличную почву для преемника.

Это будет красивое противостояние тренеров, которые отдали всё своим клубам и добились идиллии. Но на поле эмоции закипят.