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Чемпионский матч, разочарование в «Спартаке», махачкалинское чудо. 10-й тур РПЛ завораживает

27 сентября 2024, 11:33
Вендел против Кривцова и Черникова

Достаточно тем для рассуждений.

«Оренбург» – «Пари НН»

- Даже удивительно, как эти команды при ужасной статистике и серой игре ещё не оказались в зоне прямого вылета. И те, и те набрали по семь очков и располагаются на границе стыков.

- Две ничьих в предыдущих трёх турах – ещё хороший показатель для «Оренбурга». До этого южноуральцы уступили кризисному «Факелу», «Ростову», а перед ничьей с «Акроном» потерпели разгром от ЦСКА – 1:5.

- Эффект двух случайных побед иссяк – после этого нижегородцы только с «Факелом» смогли зацепиться за один балл. Эта ничья – единственная в последних пяти турах. И всё же Саша Илич продолжает работать в клубе.

- Обычно битвы за выживание смотрятся интересно – правда, футбола в них мало. Наверняка будет много единоборств и не так много качественных моментов.

«Факел» – «Рубин»

- В Воронеж казанцы отправляются после неудачного отрезка. В трёх предыдущих турах набрали только один балл – за ничью с ЦСКА. До этого – поражение от «Спартака» и «Крыльев Советов» плюс кубковое – от «Зенита». С другой стороны, это не говорит о кризисе в «Рубине». Команда играла с тремя грандами и самарцами, которые дождались солидного усиления. Машина Рахимова всё ещё работает.

- Даже при четырёх голах можно иметь в активе 10 очков и идти на девятом месте. Но «Факел» — не «Динамо» Махачкала и с такой же статистикой заработал только пять баллов. Команде тяжело играть в футбол, ещё тяжелее – забивать. А тут в гости едет одна из самых организованных команд лиги.

ЦСКА – «Ахмат»

- «Армейцы» добавили поводов для оптимизма. В плане игровом – наконец одолели прямого конкурента (2:0 с «Краснодаром» — пусть и в Кубке), хотя до этого ни с «быками», ни с «Зенитом», ни с «Локомотивом» даже ничью не выгрызали. И в плане селекции. Николич дождался новичков – в Москву прилетел солидный легионер Миралем Пьянич. На этом останавливаться не собираются – «красно-синие» вошли во вкус и теперь охотятся за Балотелли.

- Уже две победы записал себе в актив «Ахмат», но обе – кубковые. Как ни удивительно, за два месяца нового сезона грозненцы ещё не побеждали в чемпионате. Отсюда увольнение Адиева, отсюда же – место в зоне прямого вылета. Команда снова на волоске.

«Локомотив» – «Спартак»

- Череда проверок прошла – «Локомотив» показал, что готов собирать очки на классе. С «Акроном», «Ахматом», Махачкалой, «Оренбургом» и «Пари НН» ни единой осечки. «Железнодорожники» охотятся за «Зенитом» и хотят обойти «Краснодар».

- Учитывая текущую форму «красно-зелёных» и результаты «Спартака», последний – аутсайдер предстоящего дерби. Команда разбивается о такие закрытые команды, как «Ахмат» и Махачкала, но, как ожидалось, в открытом футболе с «Динамо» покажет уровень. На деле даже с «бело-голубыми» возникли проблемы – ошибки в обороне привели к упущенной победе. От игры «красно-белых» уже не так радостно.

«Краснодар» – «Зенит»

- Вот оно – столкновение гигантов. Антураж матча очень похож на тот, что был год назад. Снова эти команды спорят за лидерство. Правда, тогда их поединок закрывал первый круг РПЛ, да и «быки» лидировали в таблице. Теперь помимо южан в гонке – «Локомотив». Да и «Зенит» посильнее.

- Ещё четыре победы подряд и один пропущенный мяч – питерцы забыли о просадке в августе. Плюс вернулся Глушенков. Осталось решить, как распределить игровое время между Кассьеррой, Соболевым и Гонду. Кого-то точно придётся усадить на скамейку.

- Хотя начинался сезон скверно, «горожане» постепенно набрали ход – и к 10-му туру так и не проиграли в чемпионате. Однако отдали Суперкубок «Зениту», а в Кубке проиграли ЦСКА. При том, что играют команды в Краснодаре, есть надежда на равный бой.

«Ростов» – «Акрон»

- Махачкала отобрала очки при домашнем зрителе, до этого не удалось ничего противопоставить «Краснодару» – и только разгром «Факела» греет душу. Как ни растягивал Карпин удачный отрезок, он закончился. Прыгать выше головы бесконечно невозможно – теперь «Ростов» вполне по делу идёт не в топ-5.

- Даже «Акрон» может создать ростовчанам проблемы – до этого тольяттинцы оказали сопротивление «Краснодару» (2:5), обыграли «Химки» и поделили очки с «Ахматом». Есть запал для того, чтобы держаться подальше от стыков.

«Крылья Советов» – «Химки»

- Пока невозможно сказать, дало ли необходимый эффект усиление «Крыльев Советов». Клуб привёз качественных игроков – но пока это вылилось только в победу над «Рубином» и ничью с «Ахматом». При том что в Кубке уступили «Спартаку», вопросы к Осинькину остаются. Уже отмечалось, что боссы самарцев ждут октябрьскую паузу на матчи сборных, чтобы уволить тренера и назначить Игнашевича.

- Артига ставит «Химкам» интересный футбол, но команда замахивается на новые антирекорды посещаемости. Поэтому отношение к химчанам неоднозначное. Сейчас клуб в зоне стыков. Чтобы её временно покинуть, даже ничьей может оказаться достаточно.

«Динамо» Махачкала – «Динамо»

- Живут по средствам, тратятся по минимуму, забивают мало – но предельной самоотдачей, впечатляющей физикой и концентрацией зарабатывают очки. Махачкала идёт на девятом месте – и это пока лучший результат среди дебютантов сезона РПЛ.

- С таким «Динамо» махачкалинцы должны претендовать на очки, тем более дома. Москвичам не хватает организованности, баланса, стабильности – всего того, чего в Махачкале достаточно. Отобрали очки у «Спартака» — но тренер своим же планом поставил команду в положение догоняющих. Личке пора показывать прогресс, если он хочет задержаться в топ-клубе.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
27 сентября в 17:36
ничья быков и бомжей предсказуема
Ев17
Ев17
27 сентября в 17:35
где сейчас иванов судит ? берегитесь воинствующего дилетанта
Тот самый чувак
Тот самый чувак
27 сентября в 15:03
Ждём новых судейских скандалов.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Guzhel (раскрыть)
27 сентября в 14:55
А что делать если Зенит всех забирает и без форы играет!?
Kosmos58
Kosmos58 ответ q83rubcaaxcn (раскрыть)
27 сентября в 14:28
Ну - ну ...
q83rubcaaxcn
q83rubcaaxcn
27 сентября в 14:13
Зенит и Локомотив выиграют, сейчас это самые сильные клубы РПЛ, остальным достойно отыграть свои игры.
Guzhel
Guzhel ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
27 сентября в 14:11
С чего это Краснодар должен кому-то что-то дарить, все сами должны добиваться своего.
Bad Listener
Bad Listener
27 сентября в 14:04, ред.
Не удивлюсь если в этом туре Спартак по своему обыкновению победит Локо потому что долго уж не выигрывают, надо подмазать чтобы сильно не критиковали, а потом на расслабоне сольют Ростову и Краснодару. Это было бы в духе Спартака. Но с другой стороны не удивительными будут и боевая ничья или поражение с большим количество голов в обе стороны, результат красно-белые опять запишут себе в актив и будут хвалиться хорошей игрой. В любом случае Локомотиву не стоит ждать лёгкой прогулки, Спартак не умеет быть в роли аутсайдера, Спартак умеет быть в роли неудачника, но не по принуждению, а как обычно по собственному недосмотру. В матче с Динамо не ошибки в обороне стали причиной упущенных очков, а тотальное безответственное отношение к игре всего коллектива стали причиной ошибок на всей протяжённости поля, которые уже привели к потере очков. Тем более что для Локо чемпионская гонка это что то непривычное, можно и перегореть в моменте как это случилось против Краснодара. В любом случает от этого матча жду много голов, штук 5 может быть даже.
lotsman
lotsman
27 сентября в 13:39, ред.
Спартаку пора доказать, что они Спартак. Оно из Махачкалы должно показать, что оно не просто гость в РПЛ, а достойный клуб. Ростовчане дома не обидят своих болельщиков, я думаю. Крылья расправятся и не испортят домашнюю игру. Армейцы, я думаю, справятся и не ударят в грязь лицом. Факел, как я думаю, потухнет под напором Рубина. Оренбург с НН разойдутся миром. Ну а Зенит должен выиграть, если оставит Соболева в запасе. В общем удаче всем. Победят сильнейшие, на данный момент.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 сентября в 13:17
Как обычно в таких статьях не прогнозы, а банальные пожелания автора.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
27 сентября в 12:51
Краснодар, подари хотя бы малюсенький шанс другим клубам РПЛ.
4mr9cunr82ma
4mr9cunr82ma
27 сентября в 12:10
Тур убойный, удачи Зениту, Локомотиву и Спартаку разойтись с миром, Динамо Махачкале быть сильнее Динамо московского, а цска сам себя накажет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
27 сентября в 12:08
Оренбург и Ростсельмаш победят.
остальные сыграют вничью.
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