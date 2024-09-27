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К Станковичу накопились вопросы. «Локомотив» — фаворит дерби по нескольким причинам

27 сентября 2024, 16:32
«Локомотив» - «Спартак»

Разбираем предстоящий топ-матч.

Летом расстановка сил между командами была совсем иная, чем сейчас. Тогда «Локо» потерял Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова, закупился новичками не соответствующего статусу клуба уровня. А «Спартак» готовился потратить солидные деньги на Барко, Маркиньоса, Мангаша – в общем, активно формировал новый костяк. Даже победа в борьбе с «Локо» за Маркиньоса показывала превосходство «красно-белых» над «железнодоржниками». Старт сезона показал, что ситуация диаметрально противоположная и что именно «Локомотив» – фаворит предстоящего дерби.

«Локомотив» показывает класс там, где «Спартак» оступается

Загляни в календарь и, что называется, ощути разницу. «Спартак» начал сезон с поражения над «Оренбург», а Станкович сказал, что не ожидал от соперника игры на забросах, вертикального футбола. На секундочку, это козырь южноуральцев. Забыли – идём дальше. Яркие победы над «Динамо» и «Крыльями» вселяют уверенность, команда на ходу – но потом дома запинается об «Ахмат». Есть объяснение – коллектив только знакомится с тренером, при новом футболе тяжело вскрывать насыщенную оборону. Такая же осечка – с Махачкалой, потом – потеря очков с «Динамо».

Всему есть объяснение, ошибки не выглядят фатальными. Но мелочь за мелочью – и вытекает пятое место в таблице, отставание от топ-3 в пять очков. Потому что тот же «Локомотив» тяжёлые матчи сводит в свою пользу. Разве им было проще с авантюрным «Акроном» в первом туре? Или с теми же «Ахматом», Махачкалой. А ещё были ЦСКА, «Ростов». Все они доставляли проблемы, но каждый раз матч заканчивался победой «красно-зелёных», потому что они находили ответ на то, что предлагал соперник. И при такой постановке вопроса поражения от «Динамо» и «Краснодара» смотрятся не так страшно. Просто потому, что в остальном «железнодорожники» не раздают очки.

Галактионов лучше знает команду

Возможно, поэтому летом в клубе уверяли, что уход Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова не ударит по коллективу – потому, что там уже понимали, кем их заменить. Потеря лидера и двух важных игроков обоймы били по глубине скамейки, качеству ротации. На деле это освободило дорогу Алексею Батракову. Воспитанник вписался в стартовый состав и дал команде новое оружие – точнейшие подачи на стандартах. Плюс благодаря отличному видению площадки закрыл позицию «десятки».

Вопросы вызывал перевод крайних защитников Тикнизяна и Самошникова в атаку – будут ли они так хороши в качестве вингеров? Или снижение игрового времени Пиняева – это же молодой талант, ему нужно доверие. Или подписание Воробьёва – где тут топ-форвард? На выходе каждое из этих решений сыграло – Наир снова хорош, у Ильи наблюдается сильный прогресс, к Сергею пора относиться по-взрослому, он созрел, чтобы делать разницу, но пока не даёт такого эффекта. А Воробьёв оказался простым, но техничным работягой без замашек звёзд РПЛ. Чтобы добиться такой эффективности решений, надо чувствовать.

А в решениях Станковича это прослеживается в меньшей степени. С одной стороны, он наладил атмосферу в раздевалке, вдохнул уверенность в Умярова и Чернова, даже Денисов заиграл лучше. Плюс интеграция Барко оживила Угальде. Но последнее – скорее заслуга класса игроков, Умяров и до этого был хорош, просто нестабилен. При этом Наиль по-прежнему сомнительное решение, если цель – бороться за титул. Резюмируя – процент попадания куда меньше.

Разные стадии формирования

С другой стороны, и Галактионов в «Локо» не первый год. С ним команда проделала путь с выжженной немцами земли до плодородной почвы, на которой вырастают Батраков и Раков, на которой есть место чемпионским амбициям. Он видел команду в упадке, перевёл в ранг противоречивых топов, потом справился с авторитетом токсичного актива Дзюбы. И в этом сезоне «красно-зелёные» делают новый шаг вперёд.

Путь Станковича в «Спартаке» только начинается, глупо требовать от него того же эффекта, что от Галактионова в «Локомотиве». Серб пришёл минувшим летом и за отведённое время успел только видоизменить костяк под свой футбол. При этом остаются спорные моменты. В опорную зону нужен более сильный исполнитель, чем Умяров, плюс только внедряются в стартовую обойму Мангаш и Маркиньос – эффект от их приобретения появится на дистанции. И на самом деле для нескольких месяцев в клубе это большая работа.

«Красно-белые» в топ-3 только по возможностям

Как раз из-за таких мелочей, как качество, которого не достаёт с Умяровым, Хлусевичем, Мединой в старте, «Спартаку» рановато метить в топ-3. «Красно-белые» имеют отличный бюджет, чтобы сформировать топ-состав – но эффект от этого при условии грамотной селекции всплывёт на дистанции. В спортивной составляющей «Локо» справляется куда лучше – равно как и «Краснодар».

Прогноз Soccer.ru: предполагалось, что «Спартак» куда лучше выглядит против таких же открытых команд, как они сами. С Махачкалой, «Рубином», «Ахматом» приходится терять очки – так хоть с «Крыльями», «Динамо» можно претендовать на победу. Прошлый тур показал, что даже тут возникают сложности. Что уж говорить о противостоянии с «Локомотивом». В текущей форме фаворит – «железнодорожники». Их победу и спрогнозируем – а сам матч будет результативным.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
28 сентября в 08:03
Невозможно что-то спрогнозировать, когда играет Спартак. Сегодня может быть что угодно:и сокрушительное поражение Спартака, и их героическая победа, и боевая ничья, и унылые 0:0, хотя последнее вряд ли.
Bad Listener
Bad Listener
27 сентября в 18:37, ред.
К Станковичу уже нет вопросов, у меня один вопрос когда закончатся эти хождения по мукам для болельщиков и Спартак окажется в руках достойных людей которым не всё равно? С тренерами мы всё это уже проходили, но проблема гораздо глубже, пока у руля клуба шарлатаны они и будут приводить шарлатанов потому что других людей не видят, как говорится подобное к подобному. Был Слишкович, но он им не понравился потому что у него слишком много сильных человеческих качеств, такие люди пугают Лукойл потому что на их фоне видна вся гнилость и мерзость их личностей. Галактионова как специалиста я знаю плохо, но видно по результатам Локо что он как человек гораздо лучше, ответственнее и честнее, а с этого всё начинается, это фундамент для успешной работы где угодно, особенно с людьми. Олег Иванович был таким человеком и с ним Спартак процветал, но то что сейчас один за другим приходят исключительно скользкие лицемерные шарлатаны закономерно ведь само руководство такое.
2zk4np96yrnb
2zk4np96yrnb
27 сентября в 18:14
Со вторым бюджетом вечно пятые, смена тренеров не помогает.
Egorium19
Egorium19
27 сентября в 18:12
Локомотив играет более обдуманно и рационально, он сейчас сильнее.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
27 сентября в 17:41, ред.
Не пойму , какие вопросы могут быть к Станкевичу...???? Станкевич виноват , что в Махачкеле Литвинов себе забил и или что с динамо на восьмой добавленой минуте пропустили...Везде Спартак доминировал и вел в счете .
32r3jb377yh4
32r3jb377yh4
27 сентября в 16:47
В этом сезоне «Локомотив» выглядит более уверенно и стабильно, чем «Спартак». Таким образом, на данный момент «Локомотив» является фаворитом предстоящего дерби. Однако «Спартак» также имеет шансы на победу, особенно учитывая, что команда находится в хорошей форме и продолжает набирать обороты.
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