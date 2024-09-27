К Станковичу накопились вопросы. «Локомотив» — фаворит дерби по нескольким причинам

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27 сентября 2024, 16:32

Разбираем предстоящий топ-матч.

Летом расстановка сил между командами была совсем иная, чем сейчас. Тогда «Локо» потерял Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова, закупился новичками не соответствующего статусу клуба уровня. А «Спартак» готовился потратить солидные деньги на Барко, Маркиньоса, Мангаша – в общем, активно формировал новый костяк. Даже победа в борьбе с «Локо» за Маркиньоса показывала превосходство «красно-белых» над «железнодоржниками». Старт сезона показал, что ситуация диаметрально противоположная и что именно «Локомотив» – фаворит предстоящего дерби.

«Локомотив» показывает класс там, где «Спартак» оступается

Загляни в календарь и, что называется, ощути разницу. «Спартак» начал сезон с поражения над «Оренбург», а Станкович сказал, что не ожидал от соперника игры на забросах, вертикального футбола. На секундочку, это козырь южноуральцев. Забыли – идём дальше. Яркие победы над «Динамо» и «Крыльями» вселяют уверенность, команда на ходу – но потом дома запинается об «Ахмат». Есть объяснение – коллектив только знакомится с тренером, при новом футболе тяжело вскрывать насыщенную оборону. Такая же осечка – с Махачкалой, потом – потеря очков с «Динамо».

Всему есть объяснение, ошибки не выглядят фатальными. Но мелочь за мелочью – и вытекает пятое место в таблице, отставание от топ-3 в пять очков. Потому что тот же «Локомотив» тяжёлые матчи сводит в свою пользу. Разве им было проще с авантюрным «Акроном» в первом туре? Или с теми же «Ахматом», Махачкалой. А ещё были ЦСКА , «Ростов». Все они доставляли проблемы, но каждый раз матч заканчивался победой «красно-зелёных», потому что они находили ответ на то, что предлагал соперник. И при такой постановке вопроса поражения от «Динамо» и «Краснодара» смотрятся не так страшно. Просто потому, что в остальном «железнодорожники» не раздают очки.

Галактионов лучше знает команду

Возможно, поэтому летом в клубе уверяли, что уход Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова не ударит по коллективу – потому, что там уже понимали, кем их заменить. Потеря лидера и двух важных игроков обоймы били по глубине скамейки, качеству ротации. На деле это освободило дорогу Алексею Батракову. Воспитанник вписался в стартовый состав и дал команде новое оружие – точнейшие подачи на стандартах. Плюс благодаря отличному видению площадки закрыл позицию «десятки».

Вопросы вызывал перевод крайних защитников Тикнизяна и Самошникова в атаку – будут ли они так хороши в качестве вингеров? Или снижение игрового времени Пиняева – это же молодой талант, ему нужно доверие. Или подписание Воробьёва – где тут топ-форвард? На выходе каждое из этих решений сыграло – Наир снова хорош, у Ильи наблюдается сильный прогресс, к Сергею пора относиться по-взрослому, он созрел, чтобы делать разницу, но пока не даёт такого эффекта. А Воробьёв оказался простым, но техничным работягой без замашек звёзд РПЛ . Чтобы добиться такой эффективности решений, надо чувствовать.

А в решениях Станковича это прослеживается в меньшей степени. С одной стороны, он наладил атмосферу в раздевалке, вдохнул уверенность в Умярова и Чернова, даже Денисов заиграл лучше. Плюс интеграция Барко оживила Угальде. Но последнее – скорее заслуга класса игроков, Умяров и до этого был хорош, просто нестабилен. При этом Наиль по-прежнему сомнительное решение, если цель – бороться за титул. Резюмируя – процент попадания куда меньше.

Разные стадии формирования

С другой стороны, и Галактионов в «Локо» не первый год. С ним команда проделала путь с выжженной немцами земли до плодородной почвы, на которой вырастают Батраков и Раков, на которой есть место чемпионским амбициям. Он видел команду в упадке, перевёл в ранг противоречивых топов, потом справился с авторитетом токсичного актива Дзюбы. И в этом сезоне «красно-зелёные» делают новый шаг вперёд.

Путь Станковича в «Спартаке» только начинается, глупо требовать от него того же эффекта, что от Галактионова в «Локомотиве». Серб пришёл минувшим летом и за отведённое время успел только видоизменить костяк под свой футбол. При этом остаются спорные моменты. В опорную зону нужен более сильный исполнитель, чем Умяров, плюс только внедряются в стартовую обойму Мангаш и Маркиньос – эффект от их приобретения появится на дистанции. И на самом деле для нескольких месяцев в клубе это большая работа.

«Красно-белые» в топ-3 только по возможностям

Как раз из-за таких мелочей, как качество, которого не достаёт с Умяровым, Хлусевичем, Мединой в старте, «Спартаку» рановато метить в топ-3. «Красно-белые» имеют отличный бюджет, чтобы сформировать топ-состав – но эффект от этого при условии грамотной селекции всплывёт на дистанции. В спортивной составляющей «Локо» справляется куда лучше – равно как и «Краснодар».

Прогноз Soccer.ru: предполагалось, что «Спартак» куда лучше выглядит против таких же открытых команд, как они сами. С Махачкалой, «Рубином», «Ахматом» приходится терять очки – так хоть с «Крыльями», «Динамо» можно претендовать на победу. Прошлый тур показал, что даже тут возникают сложности. Что уж говорить о противостоянии с «Локомотивом». В текущей форме фаворит – «железнодорожники». Их победу и спрогнозируем – а сам матч будет результативным.