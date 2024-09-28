Грандам АПЛ надоели отговорки тренеров. По итогам топ-матча ожидается скандальная отставка

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28 сентября 2024, 13:06

К тен Хагу и Постекоглу есть вопросы.

В шестом туре столкнутся команды, которые не оправдывают ожидания ни своих болельщиков, ни руководства. Вопросы накопились и к Эрику тен Хагу, и к Анге Постекоглу – а старт сезона «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» ясно намекает на то, что по итогам поединка вполне стоит ждать отставку.

Тен Хаг запоминается только высказываниями в интервью

Высказывания голландского менеджера вступают в диссонанс с реальным положением дел. Когда «Юнайтед» готовились обновить несколько личных антирекордов в АПЛ , он упорно говорил о борьбе за Кубок Англии и считал это успешной работой. История продолжается – теперь он даёт следующую оценку старта сезона МЮ :

Я не Гарри Поттер. Вам стоит это признать. Мы должны построить команду заново. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно прибавлять. Уверен, в конце сезона у нас будут отличные шансы завоевать еще один трофей.

Также говорит об очевидном преимуществе «Юнайтед» в матчах, которые завершились для команды неудачно, корнем проблем называет реализацию. Команда, между тем, даже не в топ-10 Премьер-Лиги после пяти туров.

Провалы на старте не красят

Претензия прежде всего в том, что манкунианцам не хватает прочности, стабильности даже против соперников очевидно ниже классом. Уже во втором туре «красные дьяволы» капитулировали с «Брайтоном». Пропустили дважды, причём в обоих эпизодах соперник именно наказывал МЮ за ошибки при обороне – и Уэлбек, и Жоао Педро выходили на ударную позицию без сопротивления.

Не удалось забить с «Кристал Пэлас». Понятно, что Оливер Гласнер привил команде симпатичный футбол, с помощью которого «орлы» уже громили манкунианцев – но для клуба с амбициями и тратами гранда это не оправдание. Несмотря на слова тен Хага о преимуществе МЮ , они не забили ни разу. Со скромным «Твенте» в первом туре ЛЕ – ничья. А в поединке потенциально равным по ресурсам соперником («Ливерпуль») – крупное поражение. Это при том, что тен Хаг в команде третий сезон, а Слот с «мерсисайдцами» и полугода не отработал.

Слишком много осечек для клуба, который не жалеет денег на комплектование состава.

«Шпоры» проигрывают ключевые матчи

К слову, «Тоттенхэм» начинает сезон немногим лучше. В активе команды те же семь очков, располагаются лондонцы строчкой выше – замыкают топ-10. С одной стороны, не так много поводов для разочарований – команда выигрывает в тех матчах, когда должна выигрывать. Так, банда Анге Постекоглу сломила сопротивление «Брентфорда» в домашних стенах в минувшие выходные. До этого переломила ход поединка с «Ковентри» (соперник вёл 1:0 – «шпоры» ответили голами Спенса и Джонсона в концовке). А в четверг смели «Карабах» в Лиге Европы, играя при этом в меньшинстве.

С другой, для борьбы за место в зоне Лиги чемпионов нужно показывать результат и против соперников сопоставимого класса, навязывать сопротивление фаворитам. У «Тоттенхэма» были возможности проверить себя на фоне таких команд – и оба раза итог был плачевный. Сначала отправились в гости к проблемному «Ньюкаслу» — и «сороки» дожали соперника на 78-й минуте, когда на табло горели 1:1.

Ещё хуже сложилось дерби против «Арсенала». Для «канониров», конечно, только «Ман Сити» — равный соперник. В то же время они потеряли системообразующего игрока Мартина Эдегора. Без главного плеймейкера можно было цепляться хотя бы за ничью. Но «шпоры» ничего не смогли сделать с обороной «Арсенала» — скупые 0:1.

Постекоглу пытается разрядить обстановку

Недовольство главным тренером в «Тоттенхэме» копится. У Анге было достаточно времени на строительство нового коллектива, пора бы показывать прогресс хотя бы на фоне нестабильной игры прошлого сезона. Австралийский менеджер не лишён харизмы, умеет расположить к себе. И он пытается этим пользоваться, чтобы разрядить обстановку:

Я не «обычно» выигрываю что-нибудь, а «всегда» выигрываю что-нибудь во втором сезоне. Ничего не изменилось. Я заявляю об этом, а не говорю то, во что не верю.

Обычно такие слова работают, когда им находится подтверждение. Но «шпоры» не выигрывают у прямых конкурентов, не могут прижать соперника, который испытывает кадровые проблемы. Но учитывая форму лондонцев, сложно поверить, что они ухватятся хоть за какой-нибудь трофей.

«Шпоры» — проклятие для МЮ

На определённом отрезке «Тоттенхэм» был удобным соперником для «красных дьяволов» — в 10 матчах с 2019 года «шпоры» лишь раз одерживали победу, тогда как манкунианцам она доставалась семь раз.

Но вот в период Эрика тен Хага ситуация изменилась. Всё началось с ничьей в Лондоне в апреле 2023 года. Потом, в августе, «шпоры» уже праздновали победу. И в январе-2024 проявили характер, дважды отыгрываясь по ходу встречи (2:2).

Сейчас скорее «Тоттенхэм» — проблема для МЮ , чем наоборот. Тем более если принять во внимание календарь. У манкунианцев наступает череда проверок. Они уже потеряли очки с «Твенте», теперь предстоит без раскачки сыграть со «шпорами», а после – выезды к «Порту» и «Астон Вилле». Оба соперника примерно равны «красным дьяволам» по классу. У лондонцев ситуация спокойнее.

Прогноз Soccer.ru: у «Тоттенхэма» есть свои проблемы – но от команды не веет лихорадкой. Зато такое ощущение есть от игры «Юнайтед». «Шпоры» в отличном психологическом состоянии – они продолжат наметившуюся тенденцию и доставят манкунианцам проблем. В итоге увезут в Лондон три очка.