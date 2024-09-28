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«Атлетико» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 сентября 2024, 22:33
«Атлетико» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал» Мадрид, который состоится 29 сентября 2024 года

«Атлетико»

«Матрасники» стараются не отставать от «Реал» и приблизились к нему на расстояние двух пунктов. Матчи между этими командами всегда проходят в большом напряжении с большим количеством фолов, скандалов и борьбы. В этот раз встреча наверняка не станет исключением, а хозяева в случае победы смогут обойти сливочных в турнирной таблице Ла Лиги.

26 сентября «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Сельту» (1:0), а 22 числа поделил очки с «Райо Вальекано»

«Реал» Мадрид

У «королевского» клуба очень много травмированных игроков и это доставляет большие проблемы команде, ведь она вынуждена использовать одних и тех же футболистов практически во всех встречах. Это скоро может сказаться на результатах, которые стремительно пойдут вниз. В выездной игре с «Атлетико» гостям важно, как минимум не проиграть и не пустить городских соседей вперед себя в таблице.

24 сентября «Реал» удержал домашнюю победу с «Алавесом» (3:2), а 21 числа крупно обыграл и «Эспаньол» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» – 2.9
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Реал» Мадрид – 2.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

  • «Сливочные» выиграли восемь из десяти последних поединков при двух ничьих
  • «Атлетико» проиграл всего один домашний матч из десяти последних во всех турнирах
  • Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что нужно довериться статистике личных встреч между клубами и это принесет хорошие дивиденды.

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