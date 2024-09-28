«Атлетико» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал» Мадрид, который состоится 29 сентября 2024 года

«Атлетико»

«Матрасники» стараются не отставать от «Реал» и приблизились к нему на расстояние двух пунктов. Матчи между этими командами всегда проходят в большом напряжении с большим количеством фолов, скандалов и борьбы. В этот раз встреча наверняка не станет исключением, а хозяева в случае победы смогут обойти сливочных в турнирной таблице Ла Лиги.

26 сентября «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Сельту» (1:0), а 22 числа поделил очки с «Райо Вальекано»

«Реал» Мадрид

У «королевского» клуба очень много травмированных игроков и это доставляет большие проблемы команде, ведь она вынуждена использовать одних и тех же футболистов практически во всех встречах. Это скоро может сказаться на результатах, которые стремительно пойдут вниз. В выездной игре с «Атлетико» гостям важно, как минимум не проиграть и не пустить городских соседей вперед себя в таблице.

24 сентября «Реал» удержал домашнюю победу с «Алавесом» (3:2), а 21 числа крупно обыграл и «Эспаньол» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.9

Ничья – 3.45

Победит «Реал» Мадрид – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Сливочные» выиграли восемь из десяти последних поединков при двух ничьих

«Атлетико» проиграл всего один домашний матч из десяти последних во всех турнирах

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что нужно довериться статистике личных встреч между клубами и это принесет хорошие дивиденды.