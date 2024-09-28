«Атлетико» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал» Мадрид, который состоится 29 сентября 2024 года
«Атлетико»
«Матрасники» стараются не отставать от «Реал» и приблизились к нему на расстояние двух пунктов. Матчи между этими командами всегда проходят в большом напряжении с большим количеством фолов, скандалов и борьбы. В этот раз встреча наверняка не станет исключением, а хозяева в случае победы смогут обойти сливочных в турнирной таблице Ла Лиги.
26 сентября «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Сельту» (1:0), а 22 числа поделил очки с «Райо Вальекано»
«Реал» Мадрид
У «королевского» клуба очень много травмированных игроков и это доставляет большие проблемы команде, ведь она вынуждена использовать одних и тех же футболистов практически во всех встречах. Это скоро может сказаться на результатах, которые стремительно пойдут вниз. В выездной игре с «Атлетико» гостям важно, как минимум не проиграть и не пустить городских соседей вперед себя в таблице.
24 сентября «Реал» удержал домашнюю победу с «Алавесом» (3:2), а 21 числа крупно обыграл и «Эспаньол» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 2.9
- Ничья – 3.45
- Победит «Реал» Мадрид – 2.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03
Статистика
- «Сливочные» выиграли восемь из десяти последних поединков при двух ничьих
- «Атлетико» проиграл всего один домашний матч из десяти последних во всех турнирах
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что нужно довериться статистике личных встреч между клубами и это принесет хорошие дивиденды.