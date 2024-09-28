«Торино» – «Лацио»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 23:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Лацио», который состоится 29 сентября 2024 года

«Торино»

Туринскому клубу удалось удивить многих на старте нового сезона, ведь за пять туров коллектив набрал 11 очков. Сейчас «Торино» идет на втором месте и отстает от «Ювентуса» на один пункт, но имеет игру в запасе и в случае домашней победы над не самым стабильным ныне «Лацио», возглавит турнирную таблицу Серии А, что является лучшей мотивацией.

24 сентября «Торино» проиграл «Эмполи» в кубке Италии (1:2) а в чемпионате 20 числа на выезде одолел «Верону» (3:2).

«Лацио»

Римский клуб часто чередует победы и поражения, иногда разбавляя ничейными результатами и такие выступления стабильными никак не назвать. «Лацио» идет только на восьмой позиции с семью очками и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Поражение сделает ситуацию для гостей еще сложнее, поэтому важно зацепиться как минимум за ничью.

25 сентября «Лацио» уверенно обыграл в Лиге Европы «Динамо» Киев (3:0), а ранее уступил в чемпионате «Фиорентине» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.95

Ничья – 3.2

Победит «Лацио» – 2.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Торино» выиграл только четыре матча на своем стадионе из десяти последних

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Исходя из статистики, коллективы все последние матчи не радовали зрителей забитыми мячами и вряд ли начнут это делать сейчас.