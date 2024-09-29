«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 00:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва, который состоится 29 сентября 2024 года

«Динамо» Махачкала

Команда только поднялась в РПЛ из ФНЛ , но уже неплохо себя зарекомендовала и доказала многим, что не хочет быть аутсайдером. «Динамо» на данный момент занимает 11 место с 10 баллами и опережает зону вылета на три пункта. В динамовском дерби с московским клубом хозяевам точно будет непросто, но и сдавать на милость победителю они явно не намерены.

22 сентября «Динамо» Махачкала поделило очки с «Ростовом» (0:0), а в кубке России уже проигрывало московскому «Динамо» (2:3 по пенальти).

«Динамо» Москва

Столичные динамовцы не являются лидерами РПЛ , но очень стараются не отставать от группы лидеров, которая пытается все быстрее отрываться от других преследователей. В активе «Динамо» Москва 17 очков и игра в запасе, которая в случае победы вернет им четвертое место и отставание от лидера в четыре пункта.

22 сентября «Динамо» Москва на последних минутах вырвало ничью на выезде со «Спартаком» (2:2), а 15 числа обыграло на своем поле «Ахмат» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Махачкала – 5

Ничья – 3.85

Победит Динамо» Москва – 1.77

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Динамо» Махачкала не может выиграть уже четыре матча подряд

Московское «Динамо» выиграло только три матча из десяти последних на выезде в основное время

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что поединок будет интересный, но три очка заберут гости, как более опытная команда.