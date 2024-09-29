«Боруссия» Дортмунд – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Селтик», который состоится 1 октября 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» проводят неплохой сезон, но некоторые матчи проваливают, уступая с крупным счетом. «Боруссия» уже имеет три балла в активе в группе Лиги чемпионов и готова добиться еще одной победы над «Селтиком», но это будет не так просто. Шотландский оппонент добился разгромной победы в первом туре и находится на кураже, поэтому встреча будет максимально интересной.

27 сентября «Боруссия» Дортмунд на своем поле обыграла «Бохум» (4:2), а 22 числа была разгромлена на выезде «Штутгартом» (1:5).

«Селтик»

«Селтик» имеет очень длинную серию побед во всех турнирах и очень хочет ее продлить как можно дольше. Команда не оставила шансов своему сопернику в первом туре Лиги чемпионов и теперь рассчитывает на набранные баллы на выезде в Дортмунде. Поражение от «Боруссии» Дортмунд не станет катастрофой, но гости предпочли бы увезти баллы из Германии.

28 сентября «Селтик на выезде разгромил „Сент-Джонстон“ (6:0), а 22 числа крупно обыграл на своем поле „Фолкирк“ (5:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит „Боруссия“ Дортмунд – 1.5

Ничья – 4.9

Победит „Селтик“ – 6.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

„Селтик“ выиграл 19 из 20 последних матчей во всех турнирах

„Боруссия“ Дортмунд проиграла один из десяти домашних поединков во всех турнирах

„Селтик“ проиграл три последних матча „Боруссии“ Дортмунд

Прогноз

Поставить на победу „Боруссии“ Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что матч для хозяев будет не самый простой, но победу они все таки смогут одержать и набрать три балла.