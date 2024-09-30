«Слован» Братислава – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 00:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава – «Манчестер Сити», который состоится 1 октября 2024 года

«Слован» Братислава

«Слован» уже в первом туре получил целую охапку мячей в свои ворота, что стало провальным дебютом клуба в Лиге чемпионов. Теперь команде предстоит на своем поле принимать главного фаворита у букмекеров на победу в турнире и вряд ли стоит ожидать от них набранных баллов. Хозяева постараются достойно выглядеть перед своими болельщиками в матче с подопечными Гвардиолы.

27 сентября «Слован» Братислава обыграл на выезде «Земплин» Михайловице (4:2), а 24 числа разгромил на выезде «Белушу» (6:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» в последних матчах часто играет вничью, а это не совпадает с их целью лидировать во всех турнирах. Команда уже пропустила на первую строчку АПЛ «Ливерпуль», а в первом туре Лиги чемпионов набрали всего один балл. Только победа устроит «Манчестер Сити» в Словакии, а другой результат будет расцениваться как большой провал.

28 сентября «Манчестер Сити» потерял очки на выезде с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 24 числа в кубке английской лиги обыграл «Уотфорд» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слован» Братислава – 47

Ничья – 12

Победит «Манчестер Сити» – 1.08

Тотал больше 3.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.35

Статистика

«Слован» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» не проигрывает на выезде уже больше 2о поединков подряд

Словацкий клуб забивал в девяти из десяти домашних встречах за последнее время

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что хозяева крупно проиграют этот поединок, но сумеют один раз отличиться в воротах чемпиона Англии.