Мбаппе, Фоден и Бруну озадачили на старте сезона. Мегазвёздам пора вернуться на пик формы

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29 сентября 2024, 15:07

Причина не только в мелких травмах.

Килиан Мбаппе, «Реал»

Забивает с пенальти, но этим не обманет. Французу непросто дается адаптация в Мадриде. Отличался в основном с пенальти, добавил лишь парочку голов с игры. Зато промахивался. Общие впечатления от дебюта не такие, как хотел Мбаппе. Также слушайте, что говорит Анчелотти. Карло спросили накануне мадридского дерби, сожалеет ли тренер, что клуб потерял Килиана из-за травмы. Вот ответ опытного наставника:

Без Мбаппе наша игра обязательно немного изменится. Но не так уж сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, мы привыкли играть без него. Жаль, что его здесь нет, но думаю, мы прекрасно справимся с отсутствием Килиана.

Анчелотти не впервые так делает. Карло много раз мягко намекал, что трансфер Мбаппе – решение Переса. Тренеру появление левого форварда в команде, где на этой позиции фаворит в голосовании на «Золотой мяч» Винисиус, добавило тактических дилемм. Анчелотти пытался вышибать клин клином – ставил слева всех: Мбаппе, Винисиуса и Родриго. Сегодня сыграют без француза против одного из главных соперников.

Интересно, поставят Эндрика в основу, или выберут «4-4-2» с Родриго и Винисиусом? В «Реале» попросили Мбаппе не приходить на стадион «Атлетико». Боятся, что фанаты «матрасников» встретят его агрессивно. Это не значит, что Килиана не будет на трибунах, но пока он не стал лидером. Когда француз на поле на острие, то вопросов больше, чем ответов. Понятно, что это невероятный игрок. Но понятна ли роль центрфорварда?

Фил Фоден, «Манчестер Сити»

Лучший игрок прошлого сезона АПЛ , получил официальную награду. В сборной Фоден вытеснил в запас талантливого Палмера. Автор покера во вчерашней игре «Челси» ни разу не сыграл в основе сборной на Евро-2024. Фоден провёл все семь поединков. У игрока «Челси» гол плюс пас, а у футболиста «Манчестер Сити» ни одного результативного действия в составе финалиста Евро. Теперь Фоден расплачивается за слепое доверие Саутгейта.

Молодой атакующий хавбек устал. Получил травму в августе. Затем простудился в начале сентября. В итоге у Фодена лишь поединок Кубка Лиги и выходы на замену в Лиге чемпионов и АПЛ . Фил потерял место в основе, где хватает атакующих хавбеков. Вернуться будет непросто. Надо ждать усталости или травм ветеранов. Фоден нравился Гвардиоле, поскольку делал разницу. С начала прошлого сезона у него 27 созданных голов в АПЛ .

Но у Палмера теперь 43 балла по системе «гол плюс пас». Коул вырвался на первое место, а Фоден на седьмой позиции. Ещё немножко, и Фил пропустит вперед форварда «Челси» Джексона, у которого 26 голевых действий. Фоден в прошлом сезоне сыграл здорово, но если потеряется в этом футбольном году, то может сломаться психологически. Непростой момент для молодого англичанина, надо быстро вернуться на пик формы с голами.

Деклан Райс, «Арсенал»

Номинант на «Золотой мяч 2024». Финалист чемпионата Европы. Участник официальной символической сборной сезона в АПЛ . «Арсенал» отдал за Райса 117 млн евро. Но уроженец Лондона не впечатляет на старте нового сезона. Деклан не играл с травмой, как Беллингем в составе «Реала». У Райса не было простуды, как у Фодена. Но у полузащитника ровно два классных матча в новом сезоне. Забил родной сборной Ирландии и огорчил «Болтон».

Но результативными действиями против клуба низшей лиги никого не впечатлишь. А вот когда надо сделать так, чтобы Давид Райя реже вступал в игру, то у Деклана не получается. «Арсенал» пропустил два гола от «Лестера» и рисковал снова потерять очки в АПЛ . Повезло, что Троссард вернулся после красной карточки. Но у Райса тоже есть глупое удаление против «Брайтона», когда решил отбросить мяч, а судья не стал прощать хавбеку его поведение.

Деклан извинился, у него есть всё для успеха в ближайших матчах. Например, может удачно навесить мяч с угла поля, ведь стандарты – оружие «Арсенала». Но без мяча играет неважно. В целом форма Райса может вызывать опасения. Артета не зря подписал Мерино в центр поля, а также сохранил в заявке Партея и Жоржиньо. Капитан «Челси» Фернандес выделяется хотя бы пасами в финальную треть, а вот Деклан не настолько полезен в атаке.

Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

Известные фанаты «красных дьяволов» с огромной аудиторией перешли к критике. Пишут, что если португалец будет так играть, то надо выбирать в основу Маунта. Дожили. Кстати, Бруну Фернандеша нет в десятке самых продуктивных атакующих игроков АПЛ за полтора года. Виной тому Эрик тен Хаг, боссы клуба выбрали неправильного тренера. Но Бруну всегда старался создавать яркие моменты, даже если напарники промахиваются на постоянной основе.

В этом сезоне у Бруну всего один ассист в пяти играх АПЛ . В прошлом чемпионате игрок забил 10 голов и сделал 8 ассистов. Фернандеш часто пытается взять игру на себя в неудачных для МЮ матчах, но количество ударов не перешло в качество. А вот как ассистент Бруну теперь выступает хуже. Нельзя отказать португальцу в желании драться за бестолковую пока команду. Но результаты говорят сами за себя, у «дьяволов» лишь 3 победы в 8 матчах сезона.

Бруну будет непросто вернуться на пик формы. Но придется, ведь у тен Хага мало явных кандидатов на геройство. Не исключаем, что Фернандеш сегодня покажет себя в поединке против «Тоттенхэма». Но тут важно учесть качество игры центральных защитников «шпор». Ромеро и Ван де Вен – сильные оппоненты, если Бруну планирует сыграть высоко. А вот если покажет себя в роли ассистента, то изменит настроение фанатов после ничьей в Лиге Европы.