Семак отказывается от нового чемпионства. Но «Зенит» снова надеется на помощь соперников

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29 сентября 2024, 09:09

«Краснодар» обыграл гегемона.

Тренеру не понравилось шестое чемпионство

Именно поэтому «Зенит» начал перестраиваться, что стало козырем в руках оппонентов. Поэтому впереди пробовали тройку рослых форвардов Гонду, Соболева и Кассьерру одновременно. Порой переходят на дуэт нападающих. Также играли с одним. Новичок Глушенков, ставший героем легкого по результатам, но не по игре старта, тоже становится проблемой. Максима непросто внедрить в игру, свободный форвард – вызов для тактики Семака.

Понятно, что для «Зенита» одно поражение не смертельно. Это «Краснодару» приятно одержать пятую подряд победу над соперником из верхней части таблицы. Мусаев молодец, как и Кордоба. Джон оправился после изнурительного Кубка Америки. Там оставил моральные и физические силы, что повлияло даже на его настроение. Также колумбиец был злее, ведь сорвался его переход в «Зенит». Но успокоился и подкараулил ошибку Караваева.

Выбор между Владиславом, Волковым и Мантуаном справа в защите – ещё одна причина ошибок «Зенита». Дугласу поменяли роль. Теперь капитан реже навешивает мяч и вынужден работать глубже. «Зенит» не всегда был фанатом классического ливерпульского высокого прессинга, ведь в линии атаки есть и трудяги, и лентяи. Но теперь петербуржцы на четвертом месте по среднему проценту владения мячом. Семак отдавал мяч со многими.

Тренерскому штабу не понравился весенний титул. Требл упал в руки, когда голкипер Латышонок не сумел остановить «Зенит» в финале Суперкубка страны, играя за «Балтику». А чемпионство было одержано в последнем туре. Причем титул Семаку передали вместе Мусаев и Личка. Чех не сумел одержать чемпионскую победу над «Краснодаром», «Динамо» остановилось в шаге от успеха. «Зенит» по-прежнему босс, но снова ждёт помощь.

Фаворит свято верит в греховность конкурентов

Стратегически у «Зенита» верные оценки. Разница в финансировании огромная. Стыдно проигрывать титулы в РПЛ , имея возможности Семака. Зато «Краснодар» изменился благодаря тренеру Ивичу. Пожалуй, это самый сильный наставник в РПЛ последних лет. Но Владимир поссорился с владельцем «горожан» Галицким и покинул проект, на который заметно повлиял. Мусаеву досталась команда с установками, хотя летом Мурад Олегович пережил смену состава.

Казалось, что «Краснодар» не справится, но они приятно удивили. Но насколько хватит прыти Виктора Са и Тормены? Будут ли в порядке Черников или уругвайские латерали весной? А в «Зените» всегда ставят на индивидуальный класс атаки. И одновременно допускают, что все конкуренты по очереди сами себя переиграют. Прямо сейчас видим, как вставил себе палки в колеса «Спартак». Старались играть первым номером, как раньше Семак, но в дерби не справились.

«Локомотив» – молодой и дерзкий коллектив. Но в этом описании скрыт главный минус. Батракову и Пиняеву по 19 лет. Осенью могут часто забивать голы и раздавать передачи, а потом весной пропадут с радаров на месяц. Тот самый месяц, когда Семак соберет серию побед. В игре московского «Динамо» сейчас больше тревожных для фанатов моментов, чем поводов верить в чемпионство в 2025-м. В юбилейный год фаворит «Зенит» свято верит во врагов.

Для конкурентов плохо, что клуб Семака в этих оценках не ошибается. А на случай точечного кадрового кризиса у петербуржцев есть зимние трансферы. В первом сезоне главный тренер Семак проиграл пять раз до паузы. Затем зимой подписали Барриоса, Азмуна и Ракицкого. Получили длинные пасы Ярослава в сторону Дзюбы, надежного опорника Вильмара и короля воздуха Азмуна. Забавно, что опередили той весной именно «Краснодар» и «Локомотив».

Семак и «Зенит» заслужили больше поражений

И больше ничьих. Феноменально, насколько это везучая команда. Удачливость идёт параллельно с ударными отрезками. Мастерство и фарт дружат. Нелепо отрицать, что «Зенит» мог чаще допускать осечки. Но «Динамо» и «Спартак» их простили. В Краснодаре получили первое поражение в РПЛ , хотя могли уступить не только «Спартаку» в меньшинстве, но и «Химкам». Спаслись в концовке, ведь вышел свежий Мостовой. А вчера матч-менеджмент у Семака провален.

«Зенит» и Семак недостаточно хороши, чтобы опережать соперников с запасом. С другой стороны, они потеряли очки всего трижды за треть чемпионата. Поражение в серии пенальти от «Акрона» ничего для них не поменяло. Были и остаются фаворитами в легкой группе. Понятно, что видна огромная разница между разгромными победами на старте и мучениями на отдельных отрезках сейчас. Против «Краснодара» не сработало давление на старте второго тайма, не зашли старые фокусы.

Дома против «Факела» рано пропустили. Отыгрались лишь на 52-й минуте, а победный мяч ждали ещё дольше. Но ведь бразильский хавбек Вендел может стоя создавать голы. Аргентинский форвард Гонду оказался мастером важных голов. «Зенит» осторожничает, отдавал мяч одним соперникам. Позволял многим проверить Латышонка, тоже героя сезона. Но в сухом остатке у Семака богатый клуб, который легко найдет 20 млн евро на новичка зимой. Конкуренты так давно не могут.