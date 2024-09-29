«Барселона» должна известному футболисту 18 млн евро. Его зарплата выше, чем у Беллингема и Винисиуса

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29 сентября 2024, 18:21

Но де Йонг так и не стал лидером.

Проиграли «Осасуне» на фоне эпидемии травм

У каталонцев было 7 побед подряд на старте чемпионата. Но по ходу серии собрали полный лазарет. Голкипер тер Штеген вылетел до конца сезона. Поэтому Флик пригласил поляка Щесного, который летом завершил карьеру. Пока Войцех не играет, пропустили четыре гола от «Осасуны». Вингер Сарагоса обожает создавать голы в играх против «Барселоны», как подобает футболисту «Баварии». В «Осасуне» он находится в аренде, а против каталонцев у Брайана гол плюс пас.

Флик вынужден был оставить на лавке Ямаля и Рафинью. Тренерский штаб и врачи переживают, что могут сломать ключевых футболистов из-за нагрузок. На поле у «Барселоны» много юных игроков. А звезды не всегда готовы. Центральные защитники Араухо и Кристенсен, полузащитники Фермин, Ольмо, Гави и Берналь травмированы. При этом каждому тренер нашел бы применение в свежих сложных поединках. А впереди игра против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

После поражения от «Монако» у каталонцев нет выхода. Нужно уверенно победить швейцарцев. Но в центре поля против «Осасуны» сыграли Педри, центральный защитник Эрик Гарсия и молодой Пабло Торре, который в прошлом сезоне не проходил в основу «Жироны», куда его отправили в аренду. Ситуация невероятно сложная, но тренер Флик поделился инсайдом. Договорился в клубе не искать оправданий. Проиграли «Осасуне», но сегодня вечером мадридское дерби.

Может, главные конкуренты в Ла Лиге сыграют вничью? «Барселоне» такой результат будет выгодным. Как и сокращение расходов. Сделать это можно лишь одним методом – прощаниями со взрослыми игроками с большими контрактами. А деньги нужны, ведь надо улучшить условия для Ямаля. Если не избавятся от тех, кто не нужен Флику, то у каталонцев не хватит средств на надежду клуба. Пока за целый год юный Ямаль зарабатывает меньше, чем Левандовски за три недели.

Де Йонг может повторить судьбу Гюндогана

Илкай не ожидал, что вернется в «Манчестер Сити». Не ожидал, что уйдет из «Барселоны». Но критиковал напарников на камеру в разговоре с коллегой после спарринга. Хотя не это стало причиной расставания с опытным немцем. Флик не видел ветерана в центре полузащиты. Хочет немного другой футбол с прицелом на перспективу. Также президента «Барселоны» Лапорту не устраивал оклад Гюндогана. Зарабатывал слишком много, чтобы получилось сохранить хавбека и подписывать новичков.

А ещё одна обуза в заявке – Френки де Йонг. У 27-летнего голландца карьера сложилась хуже, чем планировал. В «Аяксе» оставлял прекрасное впечатление. В составе «Барселоны» были удачные отрезки. Если суммировать попытки сделать из Френки ключевого футболиста, то получите универсала, который нигде не стал вожаком. Играл в центре обороны, выходил на позиции разыгрывающего, появлялся в тройке хавбеков. И никогда де Йонг не был похож на новую легенду каталонского клуба.

Игрок его класса получал приглашения от других клубов. Тен Хаг звал де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Но руководители «Барселоны» не большие мастера грамотных продаж футболистов. Поэтому Френки остался. А поскольку у него травма, то между игроком и представителями клуба возник спор. В клубе хотели, чтобы хавбек провел операцию на лодыжке. Игрок настаивал на консервативном лечении. Боялся, что операция увеличит риск потери формы на длительное время. А надо искать новый клуб.

Непросто с ходу назвать команду, где де Йонг сможет показать максимум. К сожалению, хавбек пересидел в нестабильной «Барселоне». А когда появился шанс заиграть в приятный футбол, то Френки оказался лишним в схемах. Флику не нравится работа голландца без мяча в глубокой позиции в обороне. Френки мог стать значимым для клуба, но не стал явным лидером. А поскольку все понимают, что «Барселоне» не по карману игрок с его огромным окладом, то стороны близки к прощанию.

«Барселона» готова выплатить футболисту долги

Во время пандемии коронавируса футболист согласился отложить выплаты в размере 18 млн евро. Лапорта готов выплатить деньги, если де Йонг согласится уйти следующим летом, что позволит «Барселоне» получить компенсацию, ведь контракт до 2026-го. В свежем интервью голландец настаивает, что не получает безумные 37.5 млн евро. Такая сумма делает именно де Йонга самым высокооплачиваемым футболистом Ла Лиги. Покажите умника, который выдал игроку из «Аякса» жирный контракт.

Мбаппе окажется выше, только если добавить к зарплате Килиана в «Реале» – 31.25 млн евро в год, пятую часть от 115 миллионов подъемных, которые Перес платит поэтапно. Де Йонг в интервью мог использовать уловку. 37.5 млн евро в год – зарплата до налогов. Разумеется, «чистыми» он получает меньше, как и все звезды в Испании. Но даже так слишком много. Никогда голландец не котировался выше всех футболистов «Реала». Френки не генерирует прибыль, как Винисиус и Гризманн из «Атлетико».

Француз неудачно сыграл за «Барселону», но путь Френки тоже сложно назвать эпохальным. Похоже, Флик изначально планировал играть с Гави, Педри и Ольмо. Конечно, опасно без опорника, но будут искать его в школе «Барселоны». А Френки выдадут 18 миллионов евро плюс все деньги, которые должны за этот сезон, лишь бы снять с шеи клуба безумные выплаты. Пожалуй, правильное решение. Невзирая на возраст и травмы, Де Йонг оценивается рынком в районе 70 млн евро, солидная сумма.

Ценнее в заявке только три молодых футболиста – Ямаль, Педри и Гави. Ламина отпускать не хотят, отказывали ПСЖ , ведь видят в испанском вингере будущую путеводную звезду «Барселоны» в мир заработков и возвращения кредитов. Педри подходит для игры Флика. По Гави есть вопросы. Но универсальный хавбек может оказаться «спасительным жилетом», как и сам Де Йонг. Если следующим летом «Барселону» прижмут к стенке коллекторы, то две продажи могут исправить положение.

Жаль лишь, что потеряно время. У футболистов «Барселоны» немало неприятных травм. Гави вылетал надолго, поэтому не стал чемпионом Европы. Новичок Ольмо, воспитанник «Барселоны», в «Лейпциге» часто оказывался в лазарете. Каталонцы рискнули, игрок успел вылететь, хотя сейчас лишь конец сентября. Повезло с тренером, но неизбежны осечки при таком количестве травм и юных игроков на поле. Посмотрим, как «Барселона» будет реагировать на поражение – это самое интересное.