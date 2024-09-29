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Станкович совершил роковую оплошность. Отказ от важного трансфера испортит «Спартаку» сезон

29 сентября 2024, 12:00
Деян Станкович

Не хватает особенного человека.

«Красно-белые» наказывают себя, играя первым номером

В поединке против «Локомотива», который «Спартак» проиграл 1:3, подтвердились почти все изначальные выводы о команде Станковича после старта сезона. Причём один грех у них был ещё с предыдущими тренерами. Стараясь играть первым номером, «Спартак» сам себя избивает. Мазохизм нравился средневековым католикам, но самобичевание мешает выигрывать известные футбольные чемпионаты в новом столетии.

После глупой для «Спартака» ничьей с «Динамо» – «красно-белые» завершали матч в большинстве, отмечали диссонанс. Станкович хочет увидеть игру первым номером, хотя такой слепой подход работает лишь в чемпионатах уровня Сербии и Венгрии. Даже если соглашаться с экспертами, говорящими о деградации РПЛ, нельзя вытирать ноги о чемпионат с ресурсами и футболистами. Тот же «Зенит» в этом сезоне не раз играл без мяча.

«Спартак» превратил владение в религиозный аспект идентичности. Такое поклонение стилю всегда вредит не выстроенным командам. А вот «Локомотив» в дерби оказался в удобной для них шкуре. В прошлом сезоне у Галактионова был поединок против ЦСКА. Тогда начали слепым первым номером, а завершили поражением 1:4. Владели мячом против «армейцев» 59 % времени, но нанесли 2 удара в створ. «Локомотив» тот урок усвоил.

А вот «Спартак», владея в дерби мячом 70 % времени, получил лишь гол с пенальти и два удара в створ с игры. Очень слабое выступление, невероятно удобный подход именно для их соперника. «Локомотив» наслаждался контрвыпадами, которые позволяли им беречь силы в дерби. Самошников сделал дубль, а ведь недавно играл в защите, а толковый форвард Воробьёв добавил свой мяч. Станкович снова явно подставился.

Когда говорим об очередной оплошности «Спартака», то вспоминаем почти 75 % владения против «Ахмата». Результат – ничья против аутсайдера. Или 66 % владения против «Динамо» из Махачкалы. Тут не просто ничья, а мировая с одним ударом в створ ворот с новичком РПЛ. Нельзя постоянно выходить на поле с планом, который понимают соперники, но надеяться, что всё сложится иначе. Не сложится, лишь 4 победы в 10 турах.

Годами говорят о чемпионской тени толстячка Фернандо

Порой верным оказывается самый простой ответ. «Спартаку» не хватает прирождённого опорника. Экс-хавбек «Спартака» Фернандо не являлся в Москве фанатом физических упреждений. Также не был гуру подготовки в «Шахтёре» и «Сампдории». Но даже в не идеальной форме Фернандо выделялся в центре за счёт мастерства длинного паса и умения соединить команду во время переходов в игре.

Понятно, в его времена конкуренция была жёстче. Сильных жёстких команд в РПЛ было больше. Даже если они выбирали бронированный «автобус», вскрыть его получалось чаще дальними ударами, как в чемпионском сезоне «Спартака», чем атаками до верного. Фернандо являлся правильным метрономом для «красно-белых», но в 2019-м решил уехать на заработки в Китай. Замену за 5 лет не нашли.

Родри из «Манчестер Сити» прав – опорников часто недооценивают. «Спартак» целое лето торговался за футболистов из атаки. Станкович просчитался. Амарал просчитался. Тренер и директор «Спартака» виноваты. Они подумали, что Умярова и Пруцева хватит. Что Мартинс и Зобнин их подстрахуют. На худой конец всегда есть перевод Литвинова в центр поля, но Руслан пока нужен в центре обороны.

Отказ от трансфера в пару к Барко – ошибка. Стоило найти пасующего опорника, умеющего отрезать передачами соперников не хуже, чем латераль Дмитрий Комбаров в лучших матчах. Сам Фернандо просился в «Спартак», но не подошёл по уровню физической формы. А Умяров, хотя это молодой футболист, не подходит по параметрам. Не каждый клуб долго выдержит без правильного опорника.

В осечках виноваты все полевые игроки, не только Умяров

Дайте Станковичу молодого Бускетса в основу «Спартака», и «Зенит» начал бы переживать насчёт седьмого подряд титула. Но Серхио не будет в «Спартаке». Стоило искать иностранца. В РПЛ правильного футболиста для работы от штрафной до штрафной не было. Но если говорим о реакции на чужие атаки, то даже Глебов из «Ростова» мог сыграть правильнее, чем более нежный в отборе Умяров.

Наиль умеет отдать первый пас, но есть ещё категория важных последних передач. В мире, где все в РПЛ выучили фокусы Барко со смещениями на левый полуфланг, умная команда стала бы передвигать опорника ближе к чужим владениям. Отвлекли чужих хавбеков на фланги – открыли центр. Вот только в такой фазе игры Умяров совсем не похож на Ивана Облякова из ЦСКА с заходами в штрафную.

Атакующий хавбек Игнатов разочаровал Станковича медлительностью. Пруцев, которому не хватает лидерских качеств, тоже не подходит. Оба не опорники, а позиция «десятки» по делу занята аргентинцем Барко. Но Эсекьелю нужен полноценный хребет у «Спартака» от Максименко к Угальде. Верной оси точно нет, на что чётко указывает огромное количество осечек. Цена одной ключевой ошибки.

Также можно добавить вопрос класса легионеров в атаке. Бразилец Жозе разочаровал настолько, что в «Спартаке» даже не скрывают шок – не ожидали, что новичок из «Бетиса» приедет в такой ужасной физической форме. А Угальде не Промес, чтобы на опыте всех обыграть. Барко закрывают физически. Все вингеры, от Бонгонда до Медины, давно заставляли начинать разговор об уровне мастерства.

«Спартак» не команда, которая забирает мяч и долго его держит, не сомневаясь, что выжмет от трёх голов. Речь о коллективе, которому отдают мяч, поскольку знают, что не будет достаточного количество ударов в створ. Также не будет высококачественных моментов, а промахами огорчил не только Бонгонда. Для игры как у «Баварии» нужны Кейн, Мусиала и Олисе. У Станковича игроки намного хуже.

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Все комментарии
Илья Киа
Илья Киа
вчера в 07:40
Самая главная проблема и ошибка Спартак это сам тренер Станкович. Как тренер он очень слабый. Он ничего не выйграл. И не выйграет никогда.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ dеigandre (раскрыть)
29 сентября в 22:42
Согласен. Ещё, почему не игрет Дуартэ или Чернов, с ним в начале сезона было как-то спокойнее. Зачем покупали Абену, он разве лучше них? Для чего Маркиньос, если есть Зиньковский? Почему Мартинс не играет в старте? Его резкости не хватает...
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
29 сентября в 20:51, ред.
Ну может повезёт и хоть физрука нормального приведут случайно, хотя вряд ли, и опять же нормальные нужны два специалиста хотя бы, тренер и спортдир. Ну и конечно нужно возрождать академию кровь из носу. От Лукойла таких мудрых шагов да в таком количестве мы скорее всего никогда не дождёмся, вероятность 0,000000...0001% что они случайно всё это сделают и то выше чем что специально потому что поумнели.

Вот я даже посчитал в интернете на калькуляторе вероятностей, задал сильно завышенный шанс успеха - всего 1 из 1000 для каждого из событий. Вероятность того, что наступит ровно 3 события, равна:

P3=p1⋅p2⋅p3=0.001⋅0.001⋅0.001=0.

Даже калькулятор вероятностей знает что я пытаюсь посчитать шансы Спартака на успех))))
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
29 сентября в 20:38
Думаю, до вылета дело не дойдёт. Зимой возьмут наугад очередного тренера-физрука, отвалят бабки на заурядных легионеров и всё начнётся с начала. Такая наша судьба.
Hauptman
Hauptman
29 сентября в 16:05
Из года в год одно и то же.
Bad Listener
Bad Listener
29 сентября в 15:13, ред.
Прекрасный комментарий забанили. Пепс. Да потому что когда человек находится в иллюзии и не хочет из неё выходить он будет нападать на всех кто пытается эту иллюзию разрушить отчаянно пытаясь её защитить. Так работают защитные механизмы психики. Это как раз то чего добивается руководство Спартака зомбируя общественность и под эти цели они и берут специалистов, таких как тренера и спортдиры, а не чтобы побед добиваться.
Пепс
Пепс
29 сентября в 15:01
    dеigandre
    dеigandre
    29 сентября в 14:50
    У Спартака есть Пруцев, которого не используют. Он ничем не хуже локомотивских опорников Баринова и Карпукаса
    Bad Listener
    Bad Listener
    29 сентября в 13:53, ред.
    За 5 минут не уложусь. Все эти статьи и поиски проблем и решений уже давно пахнут тщетностью. Пора давно признать главное, пока у руля клуба не будет человека мыслящего и не безразличного к команде ничего не изменится. Академии нет, Спартак 2 тоже отдали аферисту. Из года в год у Спартака одни и те же проблемы, меняются игроки, тренеры, а воз и ныне там. Но есть хорошая новость, если с Федуном Спартак худо бедно держался на плаву, то новые руководители (с маленькой буквы) топят его семимильными шагами. А как известно дно лучшее место от которого можно оттолкнуться для рывка наверх. Спартаку нужна эта чистка падением, после таких крахов либо возрождаются в новом качестве, либо уходят в забвение, только она может спасти команду, и лучше так чем барахтаться в болоте из одних и тех же проблем десятилетиями. Поэтому в каком то смысле новое руководство которое найдёт дно поглубже чем плавал Федун это дар Спартаку с заделом на будущее. А то что мы видим сейчас предсмертные конвульсии и отчаянные попытки не утонуть естественный инстинкт самосохранения, сознательно на дно никто не хочет. Единственное пожелание как болельщика чтобы это уже поскорее свершилось. Думаю отлёта в ФНЛ будет достаточно с головой, а может и стыками обойдётся. Как близость смерти толкает некоторых людей наконец начать жить, так близость полного тотального провала может быть толкнёт их посмотреть правде в глаза и начать что то менять. А пока в Спартаке всё делается только чтобы обмануть себя и окружающих. Пишу в соответствии с названием блога, хотя как по мне про Спартак уже давно актуально писать только сюда)
    wvqs96eu58h5
    wvqs96eu58h5
    29 сентября в 12:13
    Спартак привык играть только первым номером, по другому никак.
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