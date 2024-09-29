Станкович совершил роковую оплошность. Отказ от важного трансфера испортит «Спартаку» сезон

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29 сентября 2024, 12:00

Не хватает особенного человека.

«Красно-белые» наказывают себя, играя первым номером

В поединке против «Локомотива», который «Спартак» проиграл 1:3, подтвердились почти все изначальные выводы о команде Станковича после старта сезона. Причём один грех у них был ещё с предыдущими тренерами. Стараясь играть первым номером, «Спартак» сам себя избивает. Мазохизм нравился средневековым католикам, но самобичевание мешает выигрывать известные футбольные чемпионаты в новом столетии.

После глупой для «Спартака» ничьей с «Динамо» – «красно-белые» завершали матч в большинстве, отмечали диссонанс. Станкович хочет увидеть игру первым номером, хотя такой слепой подход работает лишь в чемпионатах уровня Сербии и Венгрии. Даже если соглашаться с экспертами, говорящими о деградации РПЛ , нельзя вытирать ноги о чемпионат с ресурсами и футболистами. Тот же «Зенит» в этом сезоне не раз играл без мяча.

«Спартак» превратил владение в религиозный аспект идентичности. Такое поклонение стилю всегда вредит не выстроенным командам. А вот «Локомотив» в дерби оказался в удобной для них шкуре. В прошлом сезоне у Галактионова был поединок против ЦСКА . Тогда начали слепым первым номером, а завершили поражением 1:4. Владели мячом против «армейцев» 59 % времени, но нанесли 2 удара в створ. «Локомотив» тот урок усвоил.

А вот «Спартак», владея в дерби мячом 70 % времени, получил лишь гол с пенальти и два удара в створ с игры. Очень слабое выступление, невероятно удобный подход именно для их соперника. «Локомотив» наслаждался контрвыпадами, которые позволяли им беречь силы в дерби. Самошников сделал дубль, а ведь недавно играл в защите, а толковый форвард Воробьёв добавил свой мяч. Станкович снова явно подставился.

Когда говорим об очередной оплошности «Спартака», то вспоминаем почти 75 % владения против «Ахмата». Результат – ничья против аутсайдера. Или 66 % владения против «Динамо» из Махачкалы. Тут не просто ничья, а мировая с одним ударом в створ ворот с новичком РПЛ . Нельзя постоянно выходить на поле с планом, который понимают соперники, но надеяться, что всё сложится иначе. Не сложится, лишь 4 победы в 10 турах.

Годами говорят о чемпионской тени толстячка Фернандо

Порой верным оказывается самый простой ответ. «Спартаку» не хватает прирождённого опорника. Экс-хавбек «Спартака» Фернандо не являлся в Москве фанатом физических упреждений. Также не был гуру подготовки в «Шахтёре» и «Сампдории». Но даже в не идеальной форме Фернандо выделялся в центре за счёт мастерства длинного паса и умения соединить команду во время переходов в игре.

Понятно, в его времена конкуренция была жёстче. Сильных жёстких команд в РПЛ было больше. Даже если они выбирали бронированный «автобус», вскрыть его получалось чаще дальними ударами, как в чемпионском сезоне «Спартака», чем атаками до верного. Фернандо являлся правильным метрономом для «красно-белых», но в 2019-м решил уехать на заработки в Китай. Замену за 5 лет не нашли.

Родри из «Манчестер Сити» прав – опорников часто недооценивают. «Спартак» целое лето торговался за футболистов из атаки. Станкович просчитался. Амарал просчитался. Тренер и директор «Спартака» виноваты. Они подумали, что Умярова и Пруцева хватит. Что Мартинс и Зобнин их подстрахуют. На худой конец всегда есть перевод Литвинова в центр поля, но Руслан пока нужен в центре обороны.

Отказ от трансфера в пару к Барко – ошибка. Стоило найти пасующего опорника, умеющего отрезать передачами соперников не хуже, чем латераль Дмитрий Комбаров в лучших матчах. Сам Фернандо просился в «Спартак», но не подошёл по уровню физической формы. А Умяров, хотя это молодой футболист, не подходит по параметрам. Не каждый клуб долго выдержит без правильного опорника.

В осечках виноваты все полевые игроки, не только Умяров

Дайте Станковичу молодого Бускетса в основу «Спартака», и «Зенит» начал бы переживать насчёт седьмого подряд титула. Но Серхио не будет в «Спартаке». Стоило искать иностранца. В РПЛ правильного футболиста для работы от штрафной до штрафной не было. Но если говорим о реакции на чужие атаки, то даже Глебов из «Ростова» мог сыграть правильнее, чем более нежный в отборе Умяров.

Наиль умеет отдать первый пас, но есть ещё категория важных последних передач. В мире, где все в РПЛ выучили фокусы Барко со смещениями на левый полуфланг, умная команда стала бы передвигать опорника ближе к чужим владениям. Отвлекли чужих хавбеков на фланги – открыли центр. Вот только в такой фазе игры Умяров совсем не похож на Ивана Облякова из ЦСКА с заходами в штрафную.

Атакующий хавбек Игнатов разочаровал Станковича медлительностью. Пруцев, которому не хватает лидерских качеств, тоже не подходит. Оба не опорники, а позиция «десятки» по делу занята аргентинцем Барко. Но Эсекьелю нужен полноценный хребет у «Спартака» от Максименко к Угальде. Верной оси точно нет, на что чётко указывает огромное количество осечек. Цена одной ключевой ошибки.

Также можно добавить вопрос класса легионеров в атаке. Бразилец Жозе разочаровал настолько, что в «Спартаке» даже не скрывают шок – не ожидали, что новичок из «Бетиса» приедет в такой ужасной физической форме. А Угальде не Промес, чтобы на опыте всех обыграть. Барко закрывают физически. Все вингеры, от Бонгонда до Медины, давно заставляли начинать разговор об уровне мастерства.

«Спартак» не команда, которая забирает мяч и долго его держит, не сомневаясь, что выжмет от трёх голов. Речь о коллективе, которому отдают мяч, поскольку знают, что не будет достаточного количество ударов в створ. Также не будет высококачественных моментов, а промахами огорчил не только Бонгонда. Для игры как у «Баварии» нужны Кейн, Мусиала и Олисе. У Станковича игроки намного хуже.