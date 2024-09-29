Фанаты МЮ освистали родную команду. «Тоттенхэм» уничтожил подопечных тен Хага

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29 сентября 2024, 20:49

Ещё один разгром дома в АПЛ .

«Манчестер Юнайтед» провожали на перерыв свистом

Команда тен Хага играла дома, но фанаты на «Олд Траффорд» свистели вслед Эрику и его футболистам. Уходили с поля на перерыв, уступая 0:1. Разница могла быть другой, как и голевой счет поединка. У двух команд были моменты. «Тоттенхэм» владел мячом 63 % в гостевом матче, а МЮ пытался играть на контратаках. У Зиркзее был момент, но голкипер «шпор» Викарио сыграл надежно.

Также поработал Онана, трижды подстраховал оборону «красных дьяволов» до перерыва. А вот когда «Тоттенхэм» забивал, то у вратаря не было шансов. Автор гола Джонсон мог сделать дубль до перерыва, но валлиец Бреннан попал мячом в штангу тихим ударом. У Бруну Фернандеша в этом сезоне не получается играть тихо. Португалец нервничал, огрызался после чужих нарушений.

Затем Бруну поскользнулся и зачем-то второй ногой потянулся, чтобы сбить Мэддисона. Смысла в таком нарушении не было. Речь о невероятно грубой игре, ведь удар был ниже колена. Невероятно высокий риск сломать оппонента. Судья Кавана, ставший знаменитым в мире после удаления Райса против «Брайтона», показал капитану «Манчестер Юнайтед» прямую красную карточку.

До матча выделяли непростые дебюты в сезоне для мегазвезд футбола. Бруну Фернандеш есть в элитном списке. Сегодня плеймейкер подтвердил, что выделили его по делу. Фернандеш за 42 минуты до удаления ничего не создал. Ни одного удара, ни одной передачи под чужой выстрел. В центре поля он не помогал Майну прессинговать, а затем подставил МЮ под тайм вдесятером.

Почему лидер команды такой нервный? Видит качество футбола. От года к году команда не становится сильнее. Ничья против «Твенте», где обокрали Эриксена недалеко от ворот, перекликается с контратакой «Тоттенхэма» перед первым забитым мячом. Бруну Фернандеш не видит в линии атаки голевую машину, чтобы клепать столько ассистов, как Де Брюйне, вот и психует намного чаще.

«Тоттенхэм» был стремительным, как Мики ван де Вен

В скаутских рапортах о голландском центральном защитнике его проходы выделены отдельно. Ещё в составе «Вольфсбурга» великана запомнили именно невероятной дистанционной скоростью. У Мики настолько крутой рывок, что не просто перехватил мяч после неудачной игры Рэшфорда, а прошел почти всё поле и не потерял дыхание. Финальный рывок в штрафной МЮ – шедевр.

Ван де Вен сумел идеально прострелить мяч, Джонсону оставалось попасть в пустые ворота. После быстрого гола на третьей минуте матча «Тоттенхэм» не успокоился. Выдали один из лучших и самых солидных таймов под руководством Постекоглу против сильного соперника. Счет по ударам 3:12. Пусть высокий прессинг «шпор» имеет понятный минус – контратаки оппонента, играли круто.

Слева запомнился Тимо Вернер. Немец, бывавший в роли героя мемов о промахах, нагружал Мазрауи работой. А помогал ему итальянец Удоджи. По желтой карточке получили оба фланговых защитника «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» были свежее, быстрее, умнее, стремительнее. И ещё много слов с «-ее» в конце. Красавцы, с таким уровнем футбола можно идти в Лигу чемпионов.

Понятно, что встречались не самые успешные, титулованные и стабильные клубы АПЛ . Но матч вышел крепким. Вот только если команда ван де Вена выдерживала заданные на старте скорости, то футболисты хозяев слишком часто упускали оппонентов. Приходилось нарушать правила. В меньшинстве можно отыграться, но для этого нужен сильный тренер. У «красных дьяволов» сейчас такого нет.

Удивляет, что потратили столько денег и времени, а команды не видно. Тен Хаг бездарно работает с великим клубом. Говорили об этом детально. Здесь не нужно быть Гарри Поттером, чтобы заглянуть в будущее и предугадать такие матчи, как сегодня. Тренер «шпор» Постекоглу грамотно разобрал все минусы «дьяволов», сохранил идентичность своей команды и выиграл на «Олд Траффорд».

Приличный клуб думал бы об отставке главного тренера

Но насколько нынешний «Манчестер Юнайтед» приличный, когда оцениваем именно руководство? Братья Глейзеры выкачивают деньги. Рэтклифф молодец, что вычислил в структуре клуба «работников», которые не могли объяснить, чем конкретно занимаются. Но наведение финансового порядка не значит, что «Манчестер Юнайтед» обязательно вернется на былые позиции в таблице. Даже с директором Эшуортом.

Эрик тен Хаг остался, поскольку выиграл Кубок Англии? Нелепое решение, как и приглашение ван Нистелроя и Хаке. Сейчас у МЮ три главных тренера. Есть замечательная жесткая пословица: у семи нянек дитя без глаза. Когда много начальников, но тен Хага сто раз прощали, то ситуация печальная. Эрика не выгнали даже после унизительно поражения 0:7 от «Ливерпуля» полтора года назад.

Понятно, что увольнение тренера стало бы огромным преждевременным подарком на Рождество фанатам МЮ . Но важно обдумать кандидатуру человека, который заменит голландца. Проблема «Манчестер Юнайтед» – полное несоответствие возможностей и футбола. У них даже умница Каземиро похож на футболиста с центра поля «Спартака». Или даже хуже. У всех очень много грубых ляпов.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» давно привыкли к тому, что происходит. Одним поражением больше, одним поражением меньше. Но впечатляет легкость, с которой «Тоттенхэм» в полном составе забирал мяч. «Шпоры» держали «красных дьяволов» за горло. Одна команда в начале играла намного хуже, чем другая. У Постекоглу шикарно сработали оба фланга и центр с Мэддисоном.

Пожалуй, разгром не рассказывает ничего нового о «Манчестер Юнайтед». Последовательная критика работы тен Хага выросла строго из фактов. Просто в очередной раз огорчили фанатов на родном стадионе. Снова помогали сопернику. Но если «Ливерпулю» подсовывали голы более явно, то «шпоры» сыграли агрессивнее. Но «Тоттенхэм» не был бы собой без ошибок в большинстве.