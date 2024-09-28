Россиянин оказался в основе топ-клуба. Подменяет чемпиона Европы и помогает команде побеждать

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28 сентября 2024, 09:27

Чемпион Франции уверенно переиграл крепкий «Ренн».

Матчем в Париже между чемпионом Франции «Пари Сен-Жермен» и «Ренном» продолжился шестой тур в Лиге 1.

Сафонов против Манданда

В третий раз подряд Матвей Сафонов попал в основной состав чемпионов Франции. Джиджо Доннарумма продолжает лечение после травмы. Французы тем временем привыкают к русскому вратарю. На этот раз Матвею предстояла дуэль со своим опытнейшим коллегой, 39-летним чемпионом мира 2018 года Стивом Манданда. Старший из четырёх братьев-вратарей ушёл из «Марселя», но не из футбола. Третий сезон Стив успешно защищает ворота бретонского «Ренна».

Текущий чемпионат бретонцы начали не лучшим образом. На встречу с чемпионом они отправились с багажом в семь очков — две победы, два поражения и ничья. И четыре пропущенных мяча. Конечно, фаворитом встречи считался ПСЖ . Но и «Ренн» не выглядел обречённым.

Однако бретонцев хватило на полчаса. Именно столько Манданда сохранял свои ворота в неприкосновенности. Правда на пятой минуте целостность этих ворот была нарушена капитаном парижан Маркиньосом. Но в дело вмешался VAR , узревший у бразильского защитника положение вне игры. Потом могли отличиться Усман Дембеле и Брэдли Баркола. Манданда уже был бессилен. Но в первом случае мяч каким-то чудом миновал ворота, а во втором удар на себя приняла перекладина. В свою очередь Сафонов привёз момент у своих ворот. Совершенно необязательный аут после неточного выноса Матвея, паника в штрафной, и мяч, миновавший ворота хозяев.

Великолепный Баркола

Но секундомер отсчитал 30 минут. Баркола ворвался в штрафную и нанёс обводящий удар в дальний угол. Манданда мог только развести руками. Такие мячи он не смог бы потащить и на пике карьеры.

Этого гола Баркола оказалось мало. Брэдли продолжал терзать оборону гостей. Но до перерыва ему не позволили отличиться. Во втором тайме нападающий сборной Франции оформил дубль. Правда, сначала отличился полузащитник Ли Кан Ин, переправивший мяч в ворота после отскока от перекладины. А в каркас ворот угодил тот самый Баркола. Брэдли пару раз пожалел гостей, но на 68-й минуте поразил ворота «Ренна» после паса Ашрафа Хакими.

К чести бретонцев — они не бросили играть при счёте 0:3. И даже подпортили статистику Матвею Сафонову. Сначала гости заработали пенальти. Защитник хозяев Бералдо сыграл рукой в собственной штрафной. Арно Калимуэндо переиграл Сафонова с точки. Мяч полетел в один угол, а Матвей прыгнул в противоположный — 3:1. И тут же счёт едва не сократился до минимума. Сафонов не лучшим образом сыграл при розыгрыше углового, но выручили защитники. Затем Матвей потащил непростой удар Альбера Грёнбека в ближний угол. А вот против выстрела Алиду Сейду российский вратарь был бессилен. Но Сейду сыграл рукой. Гол не был засчитан, а стало быть, ПСЖ оказался избавлен от нервной концовки. Более того, незадолго до свистка «Ренн» пару раз выручил заслуженный ветеран Манданда.

В итоге в протокол был внесён счёт 3:1. Парижане одержали пятую победу в шести турах. Судя по счёту и динамике, вполне убедительную. Но далеко не простую. Забей «Ренн» при счёте 1:3, и кто знает, как бы всё обернулось. И без того напряжённый и нервный эндшпиль мог стать ещё более напряжённым и нервным.

Как быть с Матвеем Сафоновым? С одной стороны, наш вратарь отбил четыре удара из пяти, помог свое команде победить. Но в ряде моментов Матвей сыграл не лучшим образом. Его нервозность передалась игрокам обороны. Что несколько смазало послевкусие от победы. А также снизило курс акций самого Сафонова в споре с Доннаруммой. Приходится признать, что с итальянцем как-то спокойнее. Но то, что Сафонов играет уде третий матч подряд и две встречи из этих трёх «Пари Сен-Жермен» выиграл, можно записать в висты вратарю сборной России.

Сообразим на троих

Главным героем встречи стал Брэдли Баркола. Потрясающая игра 22-летнего нападающего. Шесть матчей — шесть голов. В предыдущем чемпионате Брэдли отличился четыре раза, а тут сразу шесть голов. Первое место в споре бомбардиров. На гол больше, чем у Мейсона Гринвуда из «Марселя». Впрочем, англичанин в матче со «Страсбуром» имеет хорошую возможность догнать и обогнать Баркола, а его команда — догнать лидера.

У «Пари Сен-Жермен» сейчас 16 очков. У «Марселя» и «Монако» по 13 и по игре в запасе. Неужели обозначилась тройка лидеров? Но если оценивать трезво шансы трёх команд, то шансы коллектива Матвея Сафонова куда выше. Из-за запаса прочности.

В пятницу был сыгран ещё один матч шестого тура. Вернувшийся в элиту «Осер» разобрался с третьей командой прошлого сезона — «Брестом», 3:0. «Брест» потерпел уже четыре поражения в шести турах и находится ниже ватерлинии Лиги 1.