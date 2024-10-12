1:0 при 20 % владения и камбэк после удаления капитана. Голландцы и венгры выдали чудо-матч

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вчера, 11:05

Игра, которую стоит пересмотреть.

Венгры в поисках себя после разгрома от Германии

Для мадьяров 2024 год в целом складывается скверно. Команда не смогла выдать максимум на чемпионате Европы в Германии – не повезло попасть в одну группу с хозяевами турнира, а в борьбе за вторую путёвку в плей-офф Швейцария оказалась предпочтительнее. «Крестоносцы» попросту были более организованными и дисциплинированными, хотя эти две команды примерно равны. Подопечные Марко Росси проиграли два матча группы из трёх и отправились отдыхать.

Ещё хуже начался новый сезон в Лиге наций. «Триколорам» достался тяжёлый квартет всё с теми же немцами, плюс сборными Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Первый же матч против бундестим обернулся кошмаром. Если по итогам первого тайма за бандой Нагельсманна было лишь минимальное преимущество (1:0), то во втором Джамал Мусиала поймал свою игру – хавбек оформил ассистентский хет-трик и забил сам, а венгров просто деклассировали (5:0). Для команды это был тяжелейший удар – и сам тренер признавал, что после второго пропущенного мяча Венгрия просто исчезла с поля. При том что с боснийцами тоже ожидался тяжелейший матч, а в октябре предстояли Нидерланды, команде надо было срочно оправиться от провала.

Гостям мешала несогласованность в обороне

Венгры к домашнему поединку подошли с отличным настроем. Обеим командам подошёл сценарий, при котором инициатива на мяче будет за голландцами – почти весь матч перевес в пользу гостей составлял больше 80 процентов против 20 и меньше. При этом команда Росси активно шла в борьбу и выигрывала её, на стартовом отрезке именно она чаще доводила свои атаки до удара. Причём первый острый момент создали тоже хозяева – на 17-й минуте после углового из-за штрафной плотно приложился Шаллаи.

Голландцы забрали весь центр поля, при этом иногда грешили несогласованностью в действиях на своей половине. За первую же ошибку наказал всё тот же Роланд Шаллаи. На 32-й минуте Думфрис не успел в оборону после потери «оранжевыми» мяча – атака венгров развивалась как раз по его флангу, поэтому к Надю сместился де Врей. Поскольку линия обороны сместилась, ван Дейк играл по Шеферу, а ван де Вен – по Варге. Но на Роланда не хватило опекуна. Он оторвался на дальнюю штангу и замкнул прицельную подачу.

Второй эпизод с потерей концентрации стоил Нидерландам красной для ван Дейка – ранее центрбека уже посадили на жёлтую, но спустя три минуты ему пришлось фолить на убегавшем в отрыв Чоботе. Капитан покинул поле – и это с учётом того, что его команда всё ещё уступала в счёте. Голландцы сами загнали себя в тупик, но и венграм повезло воспользоваться единичными осечками.

У «оранжевых» разлад в атаке

Моменты были и в первом тайме, причём неплохие, но с их созданием возникали огромные сложности из-за грамотной обороны соперника. Венгры действовали слаженно и не давали «оранжевым» пространство. Что-то удавалось сделать, только если ускоряли темп передачами в касание. Но страдала точность. Наставник Нидерландов Рональд Куман так оценивает результат:

Венгрия здорово сыграла. У нас никак не получалось находить свободные зоны между линиями. В таких ситуациях необходимо сохранять терпение. Если не получается, проблемы гарантированы, поскольку ты отдаешь больше свободного пространства. Венгры здорово воспользовались этим в первом тайме и забили. Даже вдесятером мы старались наседать – нужно было забить. Когда у тебя на игрока меньше, то после ничьей испытываешь облегчение.

К тому же голландцам по-прежнему не хватает чистокровного форварда топ-уровня. Зиркзее вышел с первых минут – и за весь матч нанёс только один удар. Чаще он получал мяч в неудобной позиции и не мог быстро подстроиться под передачу. Во втором тайме появился Бробби, но у Брайана страдает реализация в новом сезоне, он не набрал нужную форму. Также есть Коди Гакпо (ранее уже играл форварда) и Мален – при этом Коди раскрылся на фланге, остаётся попробовать Дониэлла. Показательно, что с венграми чаще всего на удар выводили центрхава Тиджани Рейндерса – пять ударов.

Во втором тайме голландцы смели соперника

До перерыва матч складывался не лучшим образом – при том что именно «оранжевые» чаще владели мячом, по ударам соперники шли вровень, плюс венгры уже вели в счёте и даже могли забить дважды. Во второй половине хозяева ожидаемо сели к своим воротам оборонять минимальное преимущество, а подопечные Рональда Кумана приступили к обстрелу. 10 ударов они нанесли после перерыва, Венгрия – ни одного. Опасность с подач хозяевам удавалось нейтрализовывать благодаря грамотной игре на втором этаже, а когда соперник взвинчивал темп, получались моменты, как у Рейндерса на 63-й минуте (Хави Симонс быстро разобрался с мячом и вскрыл опорную зону соперника).

Как ни парадоксально, именно после подачи венгры пропустили единственный мяч. Большую часть времени они сохраняли надёжность за счёт численного преимущества в штрафной – но в этот раз Думфрис грамотно избавился от опекуна и выбежал на ударную позицию.

Итоговая ничья устроила всех. Голландцы всё же наиграли на гол по совокупности моментов, но и венгры слишком хорошо распорядились единичными шансами. Другое дело, что «оранжевым» была нужна победа – они борются за лидерство в группе с немцами. И бундестим в игре с боснийцами одержали победу.