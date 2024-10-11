Италию Спаллетти штормит. Один момент перевернул игру с Бельгией

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11 октября 2024, 13:09

Красная карточка Пеллегрини и гол сразу после этого.

Игровой день Лиги наций подарил сразу два ярких поединка. Вывеска Англия – Греция изначально не воспринималась в таком свете – но проходной двор в обороне «трёх львов» и напористость греков позволили случиться сенсации. А вот от пары Италия – Бельгия изначально ждали чего-то интересного. Команды эти ожидания оправдали.

Спаллетти и Тедеско – под давлением

Итальянцы и бельгийцы подходили к поединку в схожем состоянии. Обе команды неоднозначно провели недавнее Евро, а к тренерам сложилось противоречивое отношение. Что касается Спаллетти, он принимал сборную от Роберто Манчини, который принёс «скуадре адзурре» победу на чемпионате Европы-2020. Учитывая, что тогда крепко сбитый коллектив прыгнул выше головы, Лучано оказался в заложниках ожиданий фанатов. Изначально было ясно, что в борьбе с Испанией, Германией и другими фаворитами Евро итальянцы скорее «тёмные лошадки». Кризис Хорватии помог команде выйти в плей-офф, но там дисциплинированные швейцарцы оказались сильнее.

«Красные дьяволы», как и их вчерашний соперник, вылетели с Евро-2024 уже в 1/8 финала. Правда, на команду Тедеско критики свалилось ещё больше. Команда просто потеряла голевое чутьё, без голов Лукаку оказалось некому взять на себя инициативу – выход из группы был чудом, а затем последовало поражение от такой же проблемной Франции.

Что для Спаллетти, что для Тедеско минувший форум сложился неудачно, к поединку они подходили под давлением.

Итальянцы нестабильны

Это видно как по результатам команды на дистанции, так и по игре в конкретно взятом матче. В первом же матче после Евро «скуадре адзурре» предстояло встретиться с грозной Францией с ещё не завершившим карьеру в сборной Гризманном. И в том поединке банда Спаллетти проявила характер – пропустив на первой же минуте, гости отыгрались к перерыву, а во втором тайме дожали соперника. После этого обыграли Израиль.

Но в другом принципиальном поединке от характера не осталось и следа. Уже сами итальянцы забили Бельгии на первых минутах, а к 24-й минуте оформили комфортный задел на победу (2:0). Но к 62-й минуте на табло горели 2:2 – матч в итоге завершился ничьей. При этом сам Спаллетти уверен, что его команда выглядела неплохо:

Временами случаются инциденты, меняющие ход матча, потом ты сразу пропускаешь гол, и исход встречи решает уже не футбол, а вещи, выходящие за рамки тактики и планирования. Хотя у нас была возможность доминировать и во втором тайме тоже. Я был больше расстроен тем, как мы несколько раз теряли мяч, но, к сожалению, у Бельгии есть топ-игроки, которые хороши на флангах. Это заставляет соперника удваивать опеку. Мы не допускали много моментов у своих ворот с игры, но мы страдали на стандартах, и нам также немного не повезло.

Красная карточка перевернула ход матча

Успех «скуадры адзурры» в стартовом штурме (забили на первой минуте) деморализовал соперника – и уже на 24-й минуте бельгийцы не уследили за выдвинувшимся на добивание Ретеги (подкараулил отскок после удара Камбьязо).

Но красная карточка Пеллегрини внесла серьёзные коррективы в игру – и вместе с тем показала, что сборная Италии не хватает прочности и дисциплины удерживать преимущество в таких сценариях. Претензия к «скуадре адзурре» не в том, что они растеряли фору в меньшинстве, а в том, как это произошло. Команда Спаллетти позволила сопернику сократить отставание в первой же атаке после удаления Пеллегрини. «Красные дьяволы» разыграли штрафной, де Кейпер без сопротивления пробил с дальней дистанции. То есть мало того, что Италия подарила сопернику численное преимущество – она сразу допустила второй удар в виде пропущенного гола.

Во второй половине моментов было не так много, хозяева ожидаемо отошли в глухую оборону – и всё же на угловом Бельгия сравняла. Троссард вынырнул из-под опеки и подправил мяч после скидки Фаса.

Лидеры «красных дьяволов» не вселяют уверенность, а Тедеско надо снять вопросы к своей работе

На выходе «красные дьяволы» добились ничьей, которая должна психологически укрепить коллектив, но, если вдаваться в содержание, есть по-прежнему много поводов для беспокойств. Вот, что по этому поводу думает Тедеско:

Когда мы владели мячом, мы следовали плану, но без мяча нам пришлось туго. Они нагрузили центр поля, у них было три центральных полузащитника, и они играли по схеме 3-6-1, так что было непросто добиться численного перевеса. Нам приходилось прессинговать Риччи и Бастони. Красная карточка нам очень помогла. Мы плохо начали игру, пропущенный гол на первой минуте не помог в психологическом плане, мы потеряли компактность. Мы думали, что должны действовать немного активнее после пропущенного гола, но на самом деле нужно было сохранять спокойствие и компактность. Нам это не удалось, из-за этого Италия удвоила свое преимущество.

Команду оказалось легко выбить из равновесия, плюс своими силами бельгийцы так и не смогли решить проблему с численным перевесом Италии в центре поля – переломить ход встречи повезло благодаря красной карточке и быстрому голу де Кейпера. Поэтому на деле Тедеско остаётся в подвешенном состоянии.

В последних пяти матчах его подопечные одержали лишь одну победу. На большом турнире (Евро-2024) появилась проблема с реализацией – и Доменико оказался неспособен её решить. Вдобавок с Куртуа до сих пор не разрешился конфликт, нельзя рассчитывать на Лукаку (попросил не вызывать его в сборную, пока он не адаптируется в «Наполи») – а уже 14 октября предстоит матч против Франции. И в ноябре новый поединок с Италией.