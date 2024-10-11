Шабаров: «Ожидали от Китая более активной игры. Не умаляю наших заслуг»

Старший тренер молодёжной сборной России подвёл итоги товарищеского матча против китайской молодёжки.

Ожидали, честно говоря, от них более активной игры просто. Наверное, они немного пассивно сыграли сегодня. Не умаляю наших заслуг. Ребята сыграли дисциплинированно, забили быстрые мячи, играли очень активно. В начале сделали более комфортный для нас счёт. Следующая игра может не пойти: в начале не забьёшь — и всё будет по-другому. Вы видели, что вторая половина матча была уже более ровная. Мы сыграли неплохой матч, особенно первый тайм. Но соперник может добавить и сыграть более смело в атаке. Надо готовиться к этой игре.

При такой игре у защитников гораздо сложнее задачи. Потому что есть много пространства, нужно совершать длинные забеги, нужно противодействовать ответной игре, которую соперник норовит всё время создать, то есть отобрать и забежать за спину. Были моменты, шансы у них. Во втором тайме с фолами уже отнимали мячи, дали им подходить. Защитники сыграли надёжно, да и в атакующих действиях они очень важное звено, потому что от их решений зависит, как будет развиваться атака. Поэтому сказать, что это был лёгкий матч для них, неправильно. То, что нападающие забили, это их задача. Но ещё не забили пенальти и ряд моментов — значит, не всё ещё идеально.

Лучший игрок матча наверное, Дмитриев — два гола, один из которых в девятку. Остальные ровно сыграли.