Контроль темпа и удобный график. Секреты успеха «Ливерпуля»

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вчера, 00:52

«Ливерпуль» не сенсационный, но и не самый ожидаемый лидер Премьер-Лиги.

Пока бушуют страсти сборных, можно оглядеться по сторонам в национальных лигах. В Англии лидирует, например, не более привычный «Манчестер Сити», не обрастающий опытом «Арсенал» и даже не сорящий деньгами «Челси», а «Ливерпуль». Конечно, нельзя сказать, что это большая неожиданность, однако и очевидным подобного лидера не назовешь.

Прежде всего, из-за смены главного тренера, которая произошла летом. Казалось, что 80 процентов успеха «красных» держится на Юргене Клоппе. Но пока Арне Слот демонстрирует, что это не так. Он стал первым наставником «Ливерпуля», который выиграл девять из десяти стартовых матчей у руля команды во всех турнирах. И он единственный главный тренер в истории АПЛ , нанятый к началу сезона, который в первых семи матчах набрал 18 очков и добился разницы мячей «+11» вместе.

Давайте посмотрим более конкретно на причины успеха «Ливерпуля» — пока только по итогам семи туров.

Фундамент уже был заложен

Начнем с очевидного. Никто не скажет, что Слоту пришлось что-то перестраивать и приходить на руины, как это часто бывает, когда приглашают нового наставника. Здесь смена власти произошла плавно, и Клопп оставил коллеге очень боеспособную команду. Да, «Ливерпуль» искал и не нашел опорника, гоняясь за Мартином Субименди. Но раньше он так же безуспешно «бегал» за Мойсесом Кайседо, за Орельеном Тчуамени. «Красные» несколько лет пытаются укрепить опорную зону, но как будто успешно справляются и нынешними силами.

В прошлом году, например, линия нападения у них была одной из лучших в мире. Да, можно было неоднозначно оценить реализацию моментов и эффективность атаки. Но никто лучше «Ливерпуля» не создавал голевые моменты. Даже когда вылетал из-за травм то один, то другой игрок нападения, «красные» оставались крайне опасными. Возможности полузащиты очень расширили как Кертис Джонс и Харви Эллиотт, выросшие в команде, так и пришедшие в прошлом году Алексис МакАллистер, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи. Сейчас они просто лучше сыгрались.

Так и во всех линиях у «Ливерпуля» был соблюден баланс, были настроены как основные позиции, так и дублирующие. Слоту из важных решений пришлось выдвигать в качестве основного опорного полузащитника Гравенберха. Так он справился с задачей по поиску опорника. Но в остальном знаковых перемен в составе не произошло. И ровно эта же команда еще в апреле считалась фаворитом чемпионской гонки. Сейчас она лидирует во многом как раз потому, что почти не изменилась.

Защита «Ливерпуля» выглядит надёжной

В этом сезоне «Ливерпуль» пропустил всего два мяча в Премьер-Лиге. В семи матчах только четыре раза в истории АПЛ пропускали меньше: дважды «Челси» Жозе Моуриньо, «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в сезоне-1997/98 и «Астон Вилла» Джона Грегори годом позже.

Расширенная статистика показывает, что «Ливерпуль» в этом сезоне прессингует не так агрессивно, как в прошлом. Он и не столь быстро перемещает мяч. Кажется, что игра «красных» стала более плавной в атаке. И при этом они аккуратнее работают с мячом. В то же время полузащитники, крайние защитники и даже вингеры куда чаще стали отрабатывать в обороне, опускаясь назад. Возможно, менее резкая игра в нападении оставляет им больше сил на такие рывки сзади?

Это приводит к тому, что «Ливерпуль» допускает меньше касаний мяча в своей штрафной со стороны соперника (17,4 за матч против 21,6 в прошлом сезоне) и меньше ударов по своим воротам (9,3 против 11,0 годом ранее). Это один из лучших показателей в лиге. «Ливерпуль» стал спокойнее и увереннее защищаться.

Простота графика

Конечно, нельзя отрицать и такой фактор, как календарь. Легко быть лучшим по статистике, имея удобный график игр. Средний рейтинг соперников «Ливерпуля», с которыми он до сих пор встречался, самый низкий в лиге. Только у одного из семи оппонентов на данный момент положительная разница мячей. И это «Ноттингем Форест» – единственная команда, обыгравшая «Ливерпуль».

Можно провести мысленный математический эксперимент. Возьмем матчи с теми же соперниками, которые «Ливерпуль» провел в прошлом сезоне, только заменим «Ипсвич», которого тогда не было, на «Шеффилд Юнайтед», пришедший с того же места в Чемпионшипе. И что увидим? «Ливерпуль» прошлого сезона набрал в таких же играх 19 очков, а нынешний – 18. То есть тот выступил бы не хуже. Конечно, это все умозрительно. Но что-то говорит о том, какую скидку нужно делать на уровень соперника.

Если бы «Арсенал» или «Манчестер Сити» играли на старте сезона по графику «Ливерпуля», то, скорее всего, были бы лидерами. Хотя и сейчас при более тяжелом календаре они отстают от «красных» всего на одно очко. Впрочем, не будем забывать, что «Ливерпуль» еще в Лиге чемпионов разгромил «Милан». А он в том же рейтинге Opta котируется где-то на уровне «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

«Ливерпуль» научился замедлять игру

Команда Слота стала более экономно расходовать энергию. Например, она лучше контролирует игру по счету. Посчитано, что при ничейном счете или разнице в один гол «Ливерпуль» создает стабильно явные голевые моменты на одном и том же уровне. А вот при разнице в два мяча и больше он почти перестает это делать. И средняя дистанция удара сократилась – «Ливерпуль» стал реже лупить издали с риском нарваться на отскок и контратаку или загубить потенциально опасный подход.

Возможно, эта бережливость, которая проглядывает как почерк Слота, в какой-то момент поможет «Ливерпулю» избегать травм. Ведь, как мы уже отмечали ранее, «красные» стали лучше контролировать темп, агрессивность, интенсивность. А постоянная игра на пределе как раз и становилась частой причиной травм в прошлом, пусть и приносила свои плоды и фирменный стиль Клоппа. Посмотрим, насколько подход Слота улучшит ситуацию.

А главное – впереди у «Ливерпуля» по-настоящему суровые испытания. И вот они проверят, чего стоит эта команда с Арне Слотом.