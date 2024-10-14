Холанд пережил очередной разгром в сборной. Норвегия пока не заслужила участия на ЧМ-2026

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вчера, 11:30

У Эрлинга голевой рекорд, который его не радует.

Холанд – лучший снайпер Норвегии в истории

В поединке против Словении норвежцы забили три безответных мяча. Два гола было на счету нападающего «Манчестер Сити». Теперь у Эрлинга 37 матчей, 34 мяча и 3 ассиста в сборной Норвегии. Вышел на первое место среди снайперов, причем побил древнейший рекорд. Нападающий Йёрген забил 33 гола в 45 поединках в 1930-х годах. Юве играл преимущественно на родине, а в сборной стал участником знаменитого поединка против Германии на Олимпийских играх в 1936-м.

Норвежцы выбили немцев. По легенде, тот футбольный матч стал единственным, который Гитлер посетил в качестве зрителя после того как стал знаменитым и узнаваемым. Йёрген играл в обороне и в атаке, но один человек не может существенно поднять уровень национальной команды. Холанд тоже не смог, хотя невероятно опасен. Даже вчера в день разгрома от Австрии форвард нашел момент в дебюте встречи, мяч ударился в штангу ворот соперника. Но Арнаутович был сильнее.

Австрия Рангника могла забить гостям 7-8 голов. Счет по ударам в створ 10:1. У Холанда два удара мимо, а вот его напарник Серлот воспользовался единственной грубой ошибкой обороны Австрии. Дальше «привозили» норвежцы. Бедный голкипер «Севильи» Нюланд в 34 года вынужден был постоянно вступать в игру. Чаще всего, чтобы достать мяч из сетки. Австрийцы разгромили норвежцев, отомстили за гостевое поражение 1:2. Холанд запомнился лишь ошибкой в защите.

Эрлинг вместе с Серлотом упустили соперника при стандарте, не успели занять верные позиции и выпрыгнуть за мячом. Подачи Австрии с флангов вызывали панику у ворот Норвегии. Контратаки были легким забегом через половину поля. Понятно, что это один из худших матчей команды Холанда. Но и прошлогодний поединок с Испанией – поражение 0:3, когда счет по ударам в створ был 2:7, и новый эпизод с Австрией показывают, что в обороне у Норвегии огромные проблемы.

Тренер сборной Норвегии огорчает в главных матчах

В «Манчестер Сити» присматриваются к наставникам, ведь Гвардиола не отвечает прямо на вопрос о будущем. Может, возглавит сборную Англии. Может, возьмет паузу на несколько лет. Может, останется, продолжит тренировать Холанда. Или не будет, ведь сам Эрлинг отказал ПСЖ , держа в уме переезд в Ла Лигу в будущем. А пока летает на матчи сборной Норвегии, добавляя в копилку поражений. Понятно, что нельзя нивелировать разницу в классе напарников.

Норвежские футболисты намного слабее, чем звезды команды Гвардиолы. Но подходящий главный тренер может собрать приличную сборную, полагаясь на парочку звезд. Например, Вилли Саньоль оказался классным наставником конкретно для сборной Грузии. Напарникам Кварацхелии тяжело держать марку долго, поэтому у них есть перепады в игре. Но уровень командного мастерства заметно повысили, стали достойными участниками свежего Евро-2024.

У Норвегии пока не получилось пробраться на крупный турнир. Со времен Евро-2000, на котором играли нападающие Фло из «Челси» и Сульшер из «Манчестер Юнайтед», эти северяне не попадали в финальные части знаменитых кубков. Но есть шанс побороться за выход в высший дивизион Лиги наций, ведь пока лидируют с Австрией в группе, обе команды набрали по 7 пунктов после четырех туров. Вот только к главному тренеру Норвегии хватает тактических вопросов.

Столе Сольбаккена грешно обзывать плохим наставником. Да, в молодости неудачно работал в Германии и Англии, но позже многое сделал для «Копенгагена». После успеха с датчанами вернулся на родину, четыре года тренирует первую команду Норвегии. Разовые успехи есть, но Сольбаккену не хватает везения в решающий момент. Также тренер не лучшим образом готовится к центральным поединкам, опытный коллега Рангник его вчера легко и технично обставил.

Эрлинг по-прежнему не научился спасать в плохие дни

В этом пункте Холанд такой, как приучил в клубе. Нет никакой разницы с «Манчестер Сити», когда говорим о финалах в прямом и переносном смыслах, хотя состав у Норвегии заметно слабее. Холанд не мастер центральных и просто важных поединков. Форвард уходит в тень, и не всегда уводит за собой защитников. Но коллеги Серлот из «Атлетико» и плеймейкер сборной Эдегор из «Арсенала» в будущем сумеют выжать максимум из увлечения чужими оборонцами Холандом.

В Австрии команде Сольбаккена точно не хватало Эдегора. Мартин ведь не просто человек с последним пасом на форвардов. Хавбек «Арсенала» полезен в отборе мяча, а в центре поля у норвежцев нет игроков уровня Лаймера из «Баварии» и Баумгартнера из «Лейпцига». Рагник, когда работал куратором футбольной корпорации «Ред Булл», озаботился, чтобы важные для Австрии футболисты получили необходимый опыт на высоком уровне. Холанд тоже был в системе.

Но Эрлинг дальше выбрал «Боруссию», а не «Лейпциг». Сейчас он суперзвезда, но в невероятно комфортной для голевых рекордов команде из Манчестера. Посмотрим, сумеет ли великан вытащить Норвегию в главный дивизион Лиги Наций. Также ещё повоюют при хорошем жребии за путевку на чемпионат мира. Хотя в выход на Евро в будущем верится сильнее. Двадцать четыре путевки в финальную часть континентального кубка оставляют простор для маневров.

Вот только тренер, оборона и вся Норвегия похожи на Холанда в его худшем проявлении. Они никакие в решающий момент. На Евро-2024 не попали, ведь не вышли в стыковой раунд Лиги наций. Сейчас должны разозлиться после разгрома от Арнаутовича, но перепады в игре слишком сильные. Дома против Австрии сумели победить без мяча и огромного количества моментов. Но даже против Казахстана, который неудачно играет при Черчесове, расписали нулевую ничью.