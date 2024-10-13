Скандальный гол Испании и важнейшая победа Сербии. В «группе смерти» кипит жизнь

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вчера, 10:16

Квартет оправдывает громкий статус.

Испанцы должны были оступиться с датчанами

Невзирая на тотальное преимущество – 25:3 по ударам, чемпионам Европы не хватало реализации на стадионе в Мурсии. Вратарь гостей Каспер Шмейхель долгое время справлялся со всеми моментами. А где у голкипера не было шансов, как после выхода талантливого Ламина Ямаля один на один, то помогал соперник. Вингер сборной Испании не сумел перебросить голкипера.

Всё шло к ничьей. Её нельзя назвать заслуженной, если смотреть через линзу Испании – давили, играли в пас. Но без ряда основных игроков на Евро-2024 игра команды де ла Фуэнте изменилась. Не было Ле Нормана в обороне. Не хватало Карвахаля и Кукурельи в форме, в которой оба были летом в Германии. Порро и Гримальдо собрали статистику, но эти латерали не выступали на уровне чемпионской версии Испании.

Из всех перемен только голкипер Райя не повлиял в худшую сторону. Без Ольмо на позиции «десятки», без Родри в опорной зоне и без Нико Уильямса слева получили команду, которая доминирует, но не побеждает. Шмейхель заслужил ничью в Испании. Но вратарю в последнее время не всегда улыбается удача в гостях. Сын легендарного Петера получил 7 голов от «Боруссии» в Дортмунде в форме «Селтика».

А теперь пропустил обидный мяч от Субименди, потенциального новичка «Манчестер Сити». Гвардиола ищет подмену для травмированного Родри, как и тренер сборной Испании. К исполнителю победного удара нет вопросов. Субименди подстроился под вынос мяча. Помог рикошет, Шмейхель пропустил обидный гол. Но во время атаки могло быть сразу два нарушения правил. Словак Иван Кружляк начудил.

Арбитр со своей бригадой засчитал взятие ворот. Хотя по ходу атаки мог случиться пас в офсайд – помощники с повторами нарисовали линию по ногам испанца, а не по его плечу, которое могло быть в положении вне игры. Также судьи проигнорировали действия Мерино. Хавбек сборной Испании не имел шансов выиграть верховой мяч, но со всей силы прыгнул в соперника. Повторы показывают чистый фол.

Правым локтем Микель ударил соперника в район почек. Датчанина отбросило вправо в воздухе, такое физически невозможно симулировать без удара. Даже нет причины для споров. Словацкие арбитры закрыли глаза на нарушение закона. УЕФА в своем репертуаре: Испания могла вчера потерять очки во втором поединке из трех. Групповой этап Лиги наций – скоротечный турнир. У чемпионов сложная группа.

Шансы финишировать ниже второго места низкие, но не равны нулю. Поэтому судьи сделали вид, что можно бить соперников в борьбе за мяч? Испанцы по-прежнему крутые, не спорим. Но если не забиваете – получайте ничью 0:0, так честнее. Получилась скандальная победа в поединке, где команда де ла Фуэнте играла по старым лекалам, но без ряда исполнителей, ответственных за былую магию.

Сербы могли разгромить дома сильных швейцарцев

Хотя Швейцария не играла ужасно, крепкие сербы воспользовались стандартами, навесами и умными пасами за спину защитникам, чтобы получить свои явные моменты. Команда Якина пропустила первый мяч после рикошета от своего игрока. Автогол в ворота Кобеля. Также вратарь «Боруссии» из Дортмунда не дал Йовичу реализовать выход один на один. Но когда пробил капитан Митрович, шансов не было.

Александар красиво жахнул, сместившись с левого фланга. И хотя Швейцария заработала пенальти, Эмболо не сумел переиграть Райковича. Голкипер справился с первым ударом в угол, а потом забрал мяч ещё раз после неудачной попытки добивания. Автогол и нереализованный пенальти – не вечер Швейцарии. Но сами виноваты, допустили много ошибок в защите, а команда Сербии порадовала своих фанатов.

Разумеется, победа не была первым номером. Но тренер Стойкович толково объяснил подопечным методы игры команды Якина. Бывший тренер «Спартака» проиграл Эраковичу из «Зенита», а голевой пас на Митровича отдал Зделар из ЦСКА . Три пункта улучшили положение сербов. У них всего 4 очка, а Швейцария проиграла все три поединка. Во вторник Сербия сыграет в Испании, а Якин дома с Данией.

Французский скандал

Хотя есть четверка, где вместе Франция, Италия и Бельгия, квартет Испании лучше подходит под определение «группа смерти». Французы несерьезно относятся к групповому этапу Лиги наций. Футболисты используют приезд на базу команды Дешама для рекламы одежды и обуви. А капитан сборной Мбаппе с травмой не сидел в Мадриде, а полетел в Швецию в ресторан и ночной клуб. Зачем так поступать?

Килиан пытался скрыть личность под маской, не удалось. То есть капитан наплевал на важный матч Франции против Бельгии в понедельник, но совершил два перелета из Мадрида в Стокгольм. Причем его нельзя оправдать даже как гурмана. Это не был заказ в ресторане с тремя звездами Мишлен, где столик бронируют за месяцы наперед. Тусовался с друзьями в обычном заведении, таких полно в Мадриде.

Поведение некоторых тренеров и футболистов показывает их пренебрежение к матчам сборных. Но испанцы, датчане, швейцарцы и сербы хотят побеждать. В их игре есть необходимый ситуации патриотизм. Поэтому это самая интересная группа. Сейчас Швейцария на последнем месте, но впереди три тура, а команда у Якина сильная. Испания первая, но Дания отстает на один пункт, а Сербия всего на три очка.

Теперь Якину нужно обыграть Данию, которой на выезде уступил 0:2 после двух удалений. Тренеру надо успокоить свою мощную команду. Неплохо работают с мячом, ведь состав классный. Но без джокера Шакири, который завершил карьеру в сборной и больше не будет забивать в падении через себя, нет голевой конкретики. Швейцария и Дания среди сильнейших команд Европы, их бой будет интересным.