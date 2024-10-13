Карсли: «Жаль, что матч с Грецией не на следующей неделе»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли дал комментарий после победы над Финляндией (3:1) в матче 4-го тура Лиги наций.

Команда отреагировала очень хорошо — наилучшим образом. Игроки забили три хороших гола. Сегодня мы сыграли гораздо лучше [чем с Грецией]. Мы намного больше контролировали мяч, сделали очень много передач и создавали моменты. Но мы можем играть еще лучше. Финляндия очень хорошо организована с пятью защитниками в линии обороны. Нам приходилось ждать лучшего момента для вскрытия свободных зон. Джек [Грилиш] был превосходен. Он принес бы много пользы в матче с Грецией. Я очень рад за него. Жаль, что мы не сыграем с греками на следующей неделе.