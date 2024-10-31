«Динамо» и «Краснодар» бросили вызов «Зениту». Самые грозные линии атаки в РПЛ

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вчера, 19:23

Отрыв минимальный, могут обогнать Семака.

«Зенит» – 29 забитых мячей

Очевидный лидер по классу команды. У «Зенита» опасен у чужих ворот каждый игрок. Но расскажем не только о козырях, вроде последних пасов Вендела и навесов Дугласа, но также о минусах. «Зенит» лишь на пятой строчке в таблице по ожидаемым очкам. Атака недорабатывает, а вратарь Латышонок спас от верных пропущенных мячей. Но «Зенит» забил больше всех, 29 голов. И есть важная ремарка – 13 мячей отправили в чужие ворота в трех первых турах, затем сбавили без травмированного Глушенкова. Но у «Зенита» много форвардов. Соболев, Кассьерра и Гонду в центр атаки. Много вингеров с инсайдами, от Педро и Мостового до Ерохина и Глушенкова. Богатство состава позволяет «Зениту» забивать больше, чем создают. Эффективность поражает, хотя первое место в атаке поставят под вопрос, ведь «Зенит» – единственная команда РПЛ без голов со стандартов. Если раскроют эту грань по примеру лондонского «Арсенала», то средняя результативность снова вырастет. В новом сезоне атакующий потенциал распределен между футболистами. В списке нет команды, где всё делает один человек.

«Динамо» – 27 забитых мячей

В одной из метрик «Динамо» на первом месте по xG. А подсчет по другой системе отправляет команду Лички на второе место с небольшим отставанием от «Краснодара». В любом случае у «Динамо» много шикарных статистических параметров в нападении. У москвичей 8 голов после стандартов, центральные защитники команды опасны в чужой штрафной площади. Форварды умеют заработать пенальти. Хавбеки недобрали последних передач, но лично у Бителло 40 пасов под удар напарников. У «Динамо» 217 ударов по чужим воротам, лучший результат в РПЛ . Все это великолепие в атаке на фоне не идеальной игры Тюкавина. Фанаты «Динамо» включают Константина в список разочарований после отдельных матчей. При этом Константин умеет отдать умный короткий пас в голевой атаке, даже если забивают Нгамалё, Бителло или Артур. У «Динамо» 14 голов в трех последних матчах, забивали по четыре гола «Химкам» и «Рубину», шесть мячей отправили в ворота «Крыльев Советов» в кубковой игре. Огромный потенциал в атаке, у команды 14 разных футболистов с голами в РПЛ . А Тюкавин забил больше всех, невзирая на перепады формы.

«Локомотив» – 27 забитых мячей

Молодая команда с новыми людьми в атаке. Ушли Дзюба, Жемалетдинов, Глушенков и Миранчук. Все могли представлять нападения «Локомотива» в основе. Остались Пиняев и Тикнизян, люди левого фланга. Справа тренер Галактионов использует Самошникова, бывшего крайнего защитника. А помогает связать воедино атаку 19-летний плеймейкер Батраков, который стал рекордсменом РПЛ по последним пасам. У Бителло из «Динамо» 40 таких передач, а у Батракова 44 паса. Алексей создал 6 голов для напарников и отличился 8 раз. Помогает новичок команды, форвард Воробьев из «Оренбурга». Хотя опыта «Локомотиву» порой не хватает, команда может дать бой любому сопернику. Не проиграли в Санкт-Петербурге. А против более слабых оппонентов создают больше моментов. «Локомотив» на первом месте по реализации ударов в створ. Даже «Зенит» и «Краснодар» немножко уступают. Если в ближайших турах прибавят Сильянов и Ненахов – латерали, а Батраков не сбавит после небольшой травмы, то «Локомотив» порадует размашистыми атаками. Как и «Динамо», команда строится на глазах. Есть недочеты, но даже резерв хорош – Севикян, Сулейманов и Сарвели.

«Краснодар» – 27 забитых мячей

Лидер чемпионата может обогнать «Зенит» по голам в ближайших турах до третьей паузы на игры сборных. Если «Динамо» в списке выпадает по реализации моментов, то «Краснодар» среди лидеров. Соотношение голов к ударам в створ 0.34. Мяч идет в чужие ворота. «Краснодар», как и «Зенит», в основном забивает с игры в позиционных атаках, умеют владеть мячом. Но также могут отдать мяч, сыграв на контратаке. Проблем со стандартами нет, центральные защитники команды забивали в чужие ворота важнейшие победные мячи. А основная ударная сила «Краснодара» – крепкий Джон Кордоба. Ему бы ещё меньше скандалить… Но колумбиец хорош, у него 10 созданных голов в 9 турах. У Сперцяна были проблемы с формой, но на счету Эдуарда 8 голевых действий. В промежуточных фазах атак и в завершении опасен вингер Са, 6 баллов по системе «гол плюс пас». Можно лучше атаковать флангами через защитников, но за счет Ленини в центре добирают умных атак на чужие ворота.

ЦСКА – 22 забитых мяча