Лаутаро присоединился к Месси и Роналду. Чужаки с голами покорили сердца фанатов грандов

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вчера, 11:38

Аргентинец обошёл легенд «Интера».

Иностранцам непросто стать лучшими снайперами клубов с великой историей. Но у легионера есть отдельная задача – обойти других пришлых звёзд. Лаутаро Мартинес, который недоволен 7-м местом в опросе на «Золотой мяч», забил очередной гол за «Интер». Добрался до исторической высоты. Расскажем о похожих успехах.

«Интер» – Лаутаро Мартинес, 134 гола

На первом месте Меацца с 284 голами, итальянца тяжело обогнать. Теперь невероятному снайперу не разрешат долго играть в Серии А законы футбольного рынка. Но Лаутаро много раз отказывался от приглашений в другие лиги. Аргентинский чемпион Южной Америки со 134 голами опередил венгра Иштвана Ньерса, оказался на седьмой строчке в общем рейтинге снайперов «Интера». Первый среди легионеров. В тройку Лаутаро точно должен попасть, но приблизиться к Меацце вплотную практически нереально.

«Манчестер Сити» – Серхио Агуэро, 260 голов

Ещё один невысокий ловкий аргентинец. Агуэро провел за «Манчестер Сити» 390 матчей. Друг Месси не думал, что задержится в Манчестере, когда переходил в разбогатевший клуб из «Атлетико». Но судьба сложилась иначе. Если бы не проблемы с сердцем, то отец внука Марадоны играл бы в большой футбол до сих пор. Но завершил карьеру, занялся стримами и был «психологом» Аргентины на чемпионате мира. Жил в одной комнате с Месси. Холанду нужно ещё 157 голов, чтобы обогнать Агуэро.

«Реал» – Криштиану Роналду, 450 голов

Пошла тяжелая артиллерия. Испанцы могут похвастаться великими снайперами из Испании, вроде Рауля. Но у Гонсалеса Бланко не было шансов сохранить клубный рекорд по голам, когда разыгрался Роналду. Криштиану – голевая машина. И хотя въедливый эксперт Пети считает, что португалец не забьет 1000-й гол в карьере даже в Саудовской Аравии, одержимый футболом форвард может справиться. В «Реале» у CR7 450 голов в 438 играх. А у Бензема 354 мяча, тоже обогнал в итоге великого Рауля.

«Бавария» – Роберт Левандовски, 344 гола

Никого другого здесь не ждали. Роберт в 375 матчах забил 344 мяча. Левандовски приехал в Мюнхен голевой машиной, но стал ещё лучше. Побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон, но не сыграл за «Баварию» в 613 играх, как Медведь, чтобы опередить в целом. У немца 570 голов за «Баварию» в официальных матчах. Но среди легионеров поляк с отрывом первый. После немецких легенд на восьмой строчке есть вингер Арьен Роббен, но мастер обводящих ударов забил 144 мяча.

«Ливерпуль» – Иан Раш, 339 голов

Как в случае с Агуэро в «Манчестер Сити», лучшим снайпером в истории «Ливерпуля» является иностранец. Валлиец Иан Раш оказался в «Ливерпуле» после выступлений за скромный клуб «Честер Сити». И дал прикурить защитникам соперников. Усатый Раш провел за команду 653 поединка, 339 голов не удивляют. На второй строчке англичанин Хант. А вот дальше человек, у которого теоретически есть шанс выйти на первую строчку. Но вряд ли Салах останется на много лет. Пока у него 219 голов.

ПСЖ – Эдинсон Кавани, 200 голов

Мбаппе – лучший снайпер ПСЖ в истории, отсудил у клуба задолженность по зарплате. Вряд ли боссы парижан радостно встретят Килиана в ближайшее время, хотя у француза 256 голов за клуб. А вот Кавани будут рады, ведь уругваец с 200 мячами является самым результативным из легионеров. Ибрагимович забил 156 раз, но сыграл намного меньше матчей. Тяжело задержаться во Франции надолго, если ты форвард такого уровня. В пятерке у ПСЖ четыре иностранца, дальше Неймар и Паулета.

«Челси» – Дидье Дрогба, 164 гола

В списке только у Мартинеса меньше голов за «Интер», чем у Дрогба за «Челси». «Девяткам» тяжело заиграть в лондонском клубе в новое время. Многие коллеги Дидье провалились. У самого ивуарийца не было бешеной результативности. Но крепкий форвард давил на чужие защитные линии, чтобы больше голов стало у Лэмпарда, лучшего снайпера «Челси» в истории. Хавбеки редко на первой строчке, но это «Челси». В первой десятке лишь два иностранца, кроме Дрогба – Азар и Хассельбайнк.

«Манчестер Юнайтед» – Денис Лоу, 234 гола

Когда англичане не знают, как сделать правильно, то зовут на работу шотландцев. Хотя сэр Бобби Чарльтон, кумир Эндрика из «Реала», забил больше, чем Лоу, именно шотландец опережал коллегу много лет по количеству голов за игру в составе «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» не лучшим образом поступили с Лоу, поэтому он перешел в «Манчестер Сити» и забил любимому клубу гол. Бедняга думал, что выбил МЮ в низшую лигу, но даже без гола Дениса манкунианцы вылетали.

«Барселона» – Лионель Месси, 672 гола

Недавно ребенок попросил Месси отпраздновать гол в его стиле. Но дальше малёк начал танцевать, а Лионель рассмеялся. Он не Неймар, чтобы повторить такие движения. Но не исключаем, что жена заставит Месси выучить танцевальные движения для празднования гола в «Интере Майами». В новом клубе он тоже лучший снайпер в истории. У нападающих «Барселоны» ноль шансов обойти Лионеля, собрал 672 гола. У второго в списке Сесара Родригеса 226 мячей, а Суарес третий – 195 голов за «Барселону».

«Арсенал» – Тьерри Анри, 228 голов

Классный снайпер, заслуживал получить «Золотой мяч», поскольку является одним из самых хитрых форвардов в истории футбола. Удачная смесь генов людей из разных уголков планеты подарила Анри выдающиеся мышцы, он был невероятно резким крайним нападающим. И хотя не всегда торчал в штрафной площади и не умел играть головой, Тьерри забил за «Арсенал» 228 мячей. Обошел лучших снайперов в истории клуба, сильно оторвался от англичанина Райта со 180 голами. Анри – главная легенда «Арсенала».

«Ювентус» – Давид Трезеге, 171 гол

Давид мог играть с Месси в одной сборной, так как Трезеге родился в семье аргентинского футболиста с гасконскими корнями. Давид начинал карьеру в Аргентине, но его быстро забрали в «Монако». Венгер вырастил чемпионов мира и Европы Трезеге и Анри. Франция получила крутых форвардов. Как и «Ювентус», ведь именно Давид обошел датчанина Хансена, который с незапамятных времен держал голевой рекорд клуба среди легионеров. У Трезеге средняя результативность даже выше, чем у Дель Пьеро.

«Милан» – Гуннар Нордаль, 214 голов

Начали с «Интера», а пришли к «Милану». У соседей «нерадзурри» лучшим снайпером в истории является иностранец. Великий швед Гуннар Нордаль забил 214 голов в 262 играх. Но если бы не дружба Шевченко с миллиардером Абрамовичем, то у «Милана» обновился бы лидер в рейтинге по голам. Шевченко ушел в «Челси», всего у него 175 голов за итальянцев. А у ван Бастена 125 мячей, но голландцу навредили травмы, сыграл слишком мало поединков. «Милану» грех жаловался на иностранных снайперов.

О чём говорит список? Футбол точно не становится закрытым, многие лидеры – снайперы 21-го века. А увеличение количества матчей дарит самым талантливым нападающим эпохи шанс обойти старых легенд великих клубов. Иностранные снайперы принесли «Реалу», «Баварии» и «Ливерпулю» много трофеев. В сердцах фанатов для них есть место рядом с местными героями. Месси и Роналду привычно вне конкуренции, у них суммарно 1 122 гола только за «Барселону» и «Реал».