«Спартак» – проклятье для ЦСКА. Проигрывали даже Абаскалю – теперь это ещё и сербское дерби

1730476830

вчера, 19:00

Исход снова сложно предсказать.

Станкович уступает Николичу в классе

Марко давно показал свой уровень в рамках РПЛ . Его топ-статус стал очевиден ещё в момент, когда он у руля «Локомотива» боролся с отторжением из-за предшествующей истории с некрасивым прощанием с Юрием Сёминым. И даже в таких условиях команда взяла Кубок России и бронзу чемпионата.

Теперь менеджер готовится к перестройке в ЦСКА (до борьбы за титул всё же пока далековато). Схема с тремя центральными защитниками – не его козырь. Но Марко не стал трогать то, что настроил Федотов и решил подождать более длительной зимней паузы. И даже так «красно-синие» – в топ-5.

От работы Станковича нет такого эффекта. «Красно-синие», конечно, убедительно переигрывали «Крылья», «Факел» в чемпионате, «Динамо» и тех же самарцев в Кубке. Только всё это – на стартовом отрезке и вперемешку с тревожными звоночками (1:3 от «Оренбурга» и 0:0 с «Ахматом»). После ничьей с «Зенитом» на выезде всё пошло на спад. Деян начал грешить необязательными экспериментами, которые к тому же приводили к провалам – теперь «Спартак» повис за пределами топ-5. Именно в тренерской дуэли знаменитый футболист в прошлом уступает тренеру ЦСКА .

«Красно-белые» системно слабее конкурентов

Этому есть комплекс причин. Прежде всего, из-за того, что это сырой проект с неопытным тренером. Под руководством Станковича «Спартак» играет меньше полугода. Очевидно, за такой срок никто не способен построить чемпионскую команду. «Зенит», прежде чем основать гегемонию в РПЛ , долго набивал шишки и собирал костяк. «Локомотив» начинал с борьбы за выживание (хотя это аномалия) и только на третий сезон с Галактионовым влетел в гонку за медали (и даже так не хватает опыта). «Краснодар» Ивич выстраивал с января 2023 года – и сейчас под руководством Мусаева «быки» мчатся к титулу на фундаменте серба. «Спартак» этот путь только начал. И начал с куда менее опытным специалистом, в качествах которого ещё есть сомнения.

Вдобавок к этому – несбалансированный состав, неоднозначная селекция, отсутствие внятного вектора и давление имиджа. На выходе конкуренты уже сделали пару шагов в рамках клубной стратегии – а «красно-белые» топчутся на месте. Простая иллюстрация – команда Станковича не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов и команд из топ-3. 0:0 с «Зенитом», 2:2 с «Динамо», 1:3 от «Локомотива» и 0:3 от «Краснодара». Одними победами над «Пари НН» и другими аутсайдерами за медали не поборешься.

У «армейцев» нашёлся бомбардир и молодой талант

Оценивать ЦСКА как команду Николича можно только весной. Пока он действует по конспектам Федотова. Но у команды уже появились свои лидеры. После ухода Фёдора Чалова было страшно за позицию форварда – у «красно-синих» не было элитного наконечника атак. При этом «Локо», взяв Воробьёва, показал – не обязательно иметь в составе именитого форварда, чтобы разрывать. И ЦСКА это оказалось необязательно – у них нашёлся Тамерлан Мусаев. Трудолюбивый нападающий уже забил шесть мячей в 13 матчах чемпионата. Один из них принёс победу в дерби с «Динамо», другой стал единственным в матче с Махачкалой. Учитывая проблемы клуба с финансами, это очень облегчает задачу селекционеров.

Неожиданно засверкал Данил Круговой. Полгода в дубле «Зенита» никак не ударили по защитнику – и в новой команде он стал настоящим лидером. Вдобавок под руководством Николича начинает раскрываться молодёжь (то, чего не хватало при Федотове). Кисляк и Лукин уже стали игроками обоймы и всё чаще выходят в старте – причём оба показывают не по годам зрелую игру.

Вопрос амбиций

У обеих команд будет запредельный настрой на матч – это едва ли не самые принципиальные соперники. Но в амбициях двух клубов всё же есть разница – и это может повлиять на исход. «Армейцы» скованы финансовыми ограничениями. Это точно не тот клуб, который позволит себе крупные трансферы. Постоянно сообщается, что на новичков приходится искать деньги, трансферы обеспечиваются только за счёт продаж игроков – тот же Пьянич пришёл лишь после того, как расстались с Давилой. Поэтому пускаться в погоню за «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом» прямо сейчас нет возможности.

У «Спартака» же такая возможность есть, клуб – второй в лиге по тратам в летнее трансферное окно и это не случайность, а тенденция. Проблема в неэффективной работе менеджмента. Мевля и Бальде оказались не нужны, Дуарте ищут новую команду, Тавареша отдали в аренду, Зиньковский потерял место в старте (его теперь тоже хотят продать), Бонгонда и Медина не делают разницу так, как рассчитывали. И всё это только после ухода Федуна из клуба. Это мешает команде развиваться – при этом давление не снижается, от «красно-белых» всегда требуют борьбы за чемпионство. У ЦСКА нет таких проблем – и нет трансферных провалов. И это в том числе может сыграть на руку.

Их матчи – всегда огонь

Стычек Соболева и Виллиана Роши в рамках дерби мы больше не увидим, хотя они в том числе задавали настроение. В любом случае это будет обоюдоострый матч – три из последних пяти игр завершались вничью. Причём в двух случаях команды забивали четыре гола. Ещё в двух поединках победа оставалась за «красно-белыми».

Для ЦСКА это вызов – обыграть «Спартак» не удавалось даже в смутное время при Абаскале. Последняя победа датируется февралём 2022-го года.

Прогноз Soccer.ru: на этот раз запредельный настрой вряд ли поможет. «Армейцы» дают цельную картину игры, от «Спартака» не знаешь, чего ждать – плюс сам себе помешать может Станкович. «Красно-синие» одержат первую победу с 2022 года.