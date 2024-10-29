Расклады в РПЛ от суперкомпьютера. Назвал неожиданного фаворита – «Зенит» лишь второй

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29 октября 2024, 22:23

В «Спартак» не верят.

Подсчитывать расклады на сезон осенью – неблагодарное дело. Кто годом ранее мог предположить, что «быки» так резко слетят из чемпионской гонки, но «Зенит» собственными усилиями возродит интригу? На этот раз прогноз сделал суперкомпьютер – у цифр есть разумное основание.

«Краснодар» сделали фаворитом

Вероятность их чемпионства оценивается в 47,3 %. Такой показатель вполне поддаётся объяснению. «Быки» раньше делали акцент исключительно на эстетику игры, забывая о характере и прагматичности. В последние годы самобытная команда выросла. Ивич привил южанам умение играть на результат, удерживать минимальное преимущество. Вернувшийся Мусаев же попытался примирить новые черты команды с атакующей философией.

«Краснодар» сейчас снова играет ярко, результативно – и в то же время стал взрослее, расчётливее. Второй год кряду «быки» участвуют в чемпионской гонке – теперь в этом они могут полагаться на собственный опыт. Важный результат – победа над «Зенитом» в 10-м туре. Плюс «горожане» не допустили просадок в результатах, в отличие от конкурентов. Поэтому сейчас, как и прошлой осенью, возглавляют таблицу.

Тревожный звоночек для петербуржцев

Но даже так «сине-бело-голубые» настолько укрепили свою гегемонию, что в такой расклад верится с трудом. Даже если в апреле «быки» сохранят лидерство с небольшой форой, они не будут фаворитами. Просто потому, что «Зенит» уже дожимал.

Тем более сейчас клуб сделал всё, чтобы красиво отпраздновать 100-летие. Летом учли проблемы прошлого сезона, устроили массовую закупку. Привели русскоязычный костяк – тот же Глушенков сразу стал звездой.

Но 42 % на чемпионство «Зенита» – не из пустого места. «Быков» в рейтинге пропустили вперёд прежде всего из-за потерянного баланса. Команда в атаке быстро начала зависеть от Глушенкова – и вот он слёг с травмой аккурат перед игрой со «Спартаком». Плюс в команду привели ещё двух форвардов – теперь в бригаде есть Соболев, Кассьерра и Гонду. Всех на поле не разместить, но и на скамейке не удержать. Отсюда ничьи с «Химками» и «Спартаком» в августе. Теперь же к этому добавились поражение от «Краснодара» и ничья с «Локо» – осечки с прямыми конкурентами.

Дисбаланс и проблемы в очных встречах – то, что может стоить титула.

«Локомотиву» дают слишком мало

Москвичи для суперкомпьютера – третий лишний. Коллектив только вышел на уровень топ-3. Двумя годами ранее Галактионов вытаскивал команду из кризиса, потом формировал почву для рывка. И вот теперь его совершил. Нынешний «Локо» – как «Арсенал» в АПЛ -22/23. Тоже появился спонтанно и вдруг начал портить кровь фавориту. Но тому «Арсеналу» не хватило запаса прочности, опыта, вариативности. В решающий момент «канониры» поплыли – и сами отдали чемпионство.

«Красно-зелёные» пока на подъёме – но никто не видел их в период спада, который неизбежно наступит. Плюс команда стала зависеть от Алексея Батракова – молодой «десятки», которая быстро обрела влияние на команду. Против «Зенита» хавбек чудом избежал травмы – но это повод задуматься, какое у «Локо» оружие без Батракова.

«Динамо» и ЦСКА – пространство для сенсации

А вдруг. «Зенит» сейчас выглядит неустойчиво – а если это толкнёт к зимней закупке, характер гонки весной вообще будет невозможно предположить. Но в обычном сценарии без внештатных ситуаций «бело-голубые» и «армейцы» – лишь для обозначения конкуренции в топ-5.

«Красно-синие» только запустили процесс, который в «Локомотиве» давно бурлит. Николич пока даже не перешёл на свою схему – работы слишком много. Хотя этого хватает, чтобы обойти проблемные «Динамо» и «Спартак». У «бело-голубых» кризис в отношениях с Марцелом Личкой. Хочется больше надёжности, присущей чемпионам. Весёлые авантюристы титулы не завоёвывают.

«Красно-белым» вероятности победы лучше не видеть

Проект настолько сырой, что о чемпионской гонке глупо и заикаться. Начать стоит с того, подходит ли вообще Деян Станкович как главный тренер. «Спартак» резво начал, феерил, когда Барко только пришёл и уловил химию с Угальде. Но если эту связку закрывают, «красно-белым» больше нечего предложить.

Последним тренерским успехом стали 0:0 с «Зенитом». После потеряли очки с Махачкалой, упустили победу в дерби с «Динамо». Поединки с фаворитами чемпионата «Локомотивом» и «Краснодаром» сложились ещё хуже – 1:3 и 0:3 соответственно. Причём в этих играх большая часть вины на тренере из-за подготовленных им планов. Разбили «Ростов» и «Пари НН» в последних турах – но регулярные осечки против закрытых команд и главных конкурентов ставят крест на «Спартаке» в чемпионской гонке.

Дебютанты РПЛ спасутся от вылета – есть кандидаты посерьёзнее

Итоги борьбы за выживание тоже предсказали. В таблице не стали ничего менять – больше всего шансов вылететь у «Ахмата» и «Оренбурга». Первым не удалось сохранить союз с Магомедом Адиевым – под его руководством команда и оказалась в подвале. Только недавно – уже при Сергее Ташуеве – получилось одержать первую победу в чемпионате.

Единственная победа «Оренбурга» – над «Спартаком» в первом туре. Давид Деограсия так и не выправил ситуацию, руководство решило отправить испанца в отставку. Теперь вытащить южноуральцев пытается Владимир Слишкович – получается не очень: ничья с «Крыльями», поражение от «Рубина».