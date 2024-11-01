«Оренбург» тонет, продолжение чемпионской гонки, дерби. Начинается 14-й тур РПЛ

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вчера, 14:00

В топ-3 началось расслоение.

«Динамо» – «Ростов»

– Футбол, который показывает «Динамо», даже член совета директоров Дмитрий Гафин называет робингудским, весёлым и корвалольным. Надёжности нет и близко – в двух последних играх пропустили шесть мячей. А самое удивительное – даже так одержали победу (6:3 с «Крыльями» в Кубке, 4:3 с «Химками» в чемпионате).

– Поединок с «Ростовом» точно должен получиться весёлым. Южане тоже и сами забивают, и сопернику дают. Только для них это заканчивается плачевно. В последних трёх играх – ничья, поражение по пенальти в Кубке и в основное время в прошлом туре чемпионата.

«Зенит» – «Динамо» Махачкала

– По итогам поединка титанов каждый остался при своём. Петербуржцы забили первыми – после перерыва отличился Мостовой. Но у «Локо» включился Батраков – вернул равенство и принёс «красно-зелёным» один балл. Но «Краснодар» тем временем продолжил побеждать – так что их отрыв от конкурентов увеличился.

– Сейчас махачкалинцы набирают очки исключительно за счёт ничьих. В последний раз победу одерживали в начале сентября. А в последних четырёх турах лишь с «Факелом» и «Акроном» смогли забрать по баллу. «Зениту» проиграть не так страшно – важнее будут следующие игры. Тогда предстоит встретиться с «Оренбургом», «Пари НН» и «Факелом». Все они – прямые конкуренты «бело-голубых».

«Локомотив» – «Рубин»

– Задачу-минимум в Санкт-Петербурге москвичи выполнили – держались весь первый тайм и нашли, чем ответить на гол Мостового во втором. Правда, поражение от «Химок» за тур до этого портит расклады. Отставание от «Зенита» – всё ещё два балла, но «Краснодар» отрыв увеличил до пяти очков.

– Казанцы снова набирают ход. По 0:4 от «Динамо» об этом, конечно, не скажешь – но в последних трёх турах помимо этого были две победы: 2:0 с «Ахматом» и 2:1 с «Оренбургом». Так «Рубин» окопался на седьмой строчке. Вроде и от топ-5 отставание солидное – шесть очков до ЦСКА . А вроде и фора перед конкурентами ниже такая же – пять баллов. Тем более ближе всех проблемный «Ростов» и нестабильный «Акрон».

ЦСКА – «Спартак»

– Время для принципиального противостояния. И «армейцы» сейчас – фавориты. Николич не перешёл на свою схему и играет с тремя центральными защитниками. И даже так в последний раз «красно-синие» проигрывали «Зениту» в середине сентября. С тех пор провели восемь игр во всех турнирах – и только дважды потеряли очки. К слову, даже этого не хватает, чтобы обойти нестабильное «Динамо».

– «Красно-белые» далеки от победы в дерби. Принципиальные матчи для них не складываются. Хорошо сыграли только с «Зенитом» — и упустили победу над «Динамо», уступили «Локомотиву» и «Краснодару». Обыгрывают разве что команды калибра «Пари НН» — отсюда справедливое шестое место. Тем более Станкович мешает сам себе, экспериментируя в таких встречах.

«Акрон» – «Крылья Советов»

– Вроде хозяева – «Акрон», но «Крылья» будут чувствовать себя как дома – играют-то команды на одной арене.

– Тольяттинцы сбавили ход после рывка в конце сентября – тогда обыграли «Химки» и «Ростов», проиграв при этом «Краснодару». В трёх же недавних турах – лишь две ничьи и поражение. Очки поделили с «Пари НН» и Махачкалой, которые стоило бы обыгрывать. В любом случае команда – на восьмом месте. Но и отрыв от стыков – всего два балла.

– «Крылья» — среди тех, кто догоняет «Акрон», но получается не очень. В шести минувших турах самарцы забрали лишь одну победу, при этом потеряв очки с «Ахматом», «Химками» и «Оренбургом». Ещё тяжелее было из-за игр с «Локо» и «Краснодаром» — их ожидаемо проиграли. Осинькина уже отбили – теперь такой громоотвод не сработает.

«Ахмат» – «Пари НН»

– Долгожданная первая победа в чемпионате пришла ближе к финишу первого круга – это всё, что нужно знать о положении «Ахмата». Грозненцы уже сменили Адиева на Ташуева, но проблемы не решились. И уже начинают поговаривать о новой рокировке. 3:2 с «Ростовом» должны снизить давление – команда оторвалась ото дна и в трёх баллах от спасительных 11-12-й строчки.

– Три матча – победа над «Краснодаром» в Кубке, ничья с «Ростовом» и поражение от «Спартака» в чемпионате. Ганчаренко неплохо начал у руля «Пари НН». С Иличем команда успела ухватить очки – поэтому перед новым тренером нет задачи тушить пожар.

«Факел» – «Химки»

– В прошлые выходные воронежцы отобрали очки у ЦСКА , до этого обыграли «Ахмат», а ещё ранее сыграли вничью с Махачкалой. Получается, уже три тура команда набирает очки. Пятибратов что-то нащупал в игре, причём вовремя – на этот раз играют с прямым конкурентов из зоны стыков.

– В конце сентября «Химки» зацепили очки с «Оренбургом» и «Крыльями», но куда важнее, что получилось обыграть «Локомотив» дома. В подвале таблицы сохраняется плотность, поэтому выбраться банде Артиги тяжело.

«Краснодар» – «Оренбург»

– Мы уже увидели, что «быки» научились побеждать на классе. Это «Локо» уступил «Химкам» и отлетел на третью строчку. «Горожане» в таких матчах стабильно надёжны. И вот пример – в прошлые выходные «Зенит» играл с «Локомотивом», команды поделили очки, а южане, играя против «Крыльев», этим воспользовались. Победа на классе позволила увеличить отрыв (три очка от «Зенита» и пять – от «красно-зелёных»).

– Продолжается серия без побед в чемпионате – теперь её продлил «Рубин». Слишковичу тяжело поднять команду, упавшую на дно турнирной таблицы. А ведь в ноябре предстоит сыграть не только с «Краснодаром», но и с «Зенитом».