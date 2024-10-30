«Манчестер Сити» кажется непотопляемым. Но чемпионы Англии потеряли пятерых игроков основы

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30 октября 2024, 23:00

Сегодня могут покинуть Кубок Лиги.

На игру фаворит влияют травмы

Гвардиола не знает, когда Де Брюйне сможет выйти на поле. Не попытка скрыть правду от соперников, а правда. Когда Кевин бьет по мячу, то иногда чувствует боль. Ни один врач не скажет, когда лидер и ветеран придет в себя. На Де Брюйне всё чаще стали влиять травмы. Пропускал игры в прошлом сезоне. Возможно, «Манчестер Сити» начал поиски замены для бельгийца, а мастер голевых пасов уедет в другую лигу – в США или Саудовскую Аравию.

Кроме Де Брюйне, в лазарете Уокер, ветеран и правый латераль. Ещё Грилиш и Доку – вингеры, которые легко могут занять фланги, а также новый обладатель «Золотого мяча» Родри. Пять человек, которых легко поставить в основу, четверо железных игроков старта, если отправлять Грилиша в резерв вместо Доку. Серьезные потери. Причем Родри вылетел надолго. Историческую награду, вызвавшую недовольство в «Реале», получил на костылях.

Другие команды с такими потерями начали бы терять очки намного чаще. «Манчестер Сити» пока не проигрывал. Начали с победы над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Были ничьи против «Интера», «Арсенала» и «Ньюкасла», но чаще Гвардиола забирает три очка. Сегодня матч Кубка лиги, после «Уотфорда» им достался «Тоттенхэм». Сложный соперник, особенно с учетом, что неизбежны перемены в стартовом составе.

Изменили тактику без Родри

Гвардиола понимает, что переход на два центральных полузащитника — не только дань моде, но и отражение двужильности Родри. «Двойная ось» набирает тактическую популярность после успеха Испании с Родри и Руисом в центре поля. Хавбек «Манчестер Сити» мог справляться один, тогда играли бы «4-1-4-1». Такую схему время от времени используют, зависит от имени соперника. Но Ковачич, хотя хорват стал важным для «горожан», не равен Родри.

Против «Саутгемптона» в последнем туре хавбек справился. А против «Спарты» в Лиге чемпионов единственным опорником оказался ветеран Гюндоган. Его возвращение тоже связано с травмой Родри. Немец оказался лишним в «Барселоне», где в опорной зоне раскрылись выпускники академии. А вот «Манчестер Сити» своих воспитанников частенько отдает в другие команды. Или они травмированы, как вингер Бобб, который планировал играть чаще.

У Гвардиолы по-прежнему хитрая игра флангами. Молодой Льюис подменяет Уокера. Рико видели на трех позициях. Правый защитник, центральный хавбек или даже ложный инсайд. У Гвардиола похожая роль, ведь у хорвата прекрасный удар и голевое чутье. Центральный защитник выступает на левом краю, может порадовать своевременным выстрелом по чужим воротам. Универсализм ценится. Например, бек Стоунз умеет смещаться в опорную зону.

Ищут новые подходы в атаке

В нападении ключевой вопрос для Гвардиолы: «Что в голове у Холанда?» «Манчестер Сити» интересуется нападающими. Отражение планов норвежца поиграть в Ла Лиге. Но победа Родри в опросе на «Золотой мяч» может повлиять на Эрлинга. Раньше не верил, что можно взять награду, представляя АПЛ . Куда чаще побеждали ребята из «Реала». Теперь хавбеку Родри будет тяжелее перейти в клуб обиженного миллиардера Переса.

Холанда тоже будут убеждать остаться в «Манчестер Сити», указывая на проблемы Мбаппе с адаптацией в Ла Лиге. Но даже если Эрлинг останется, «горожанам» не хватает правильного резервиста в атаке. Тяжело найти человека, чтобы подменял Холанда, который хочет играть постоянно. «Манчестер Сити» не хватает джокера. Гвадиола давно наигрывал ложных форвардов, как Фоден. Теперь ищет другие варианты освежения нападения.

Вингер Савиньо из «Жироны» оказался сильным новичком. В последних матчах интересная роль у португальца Нуньеша. Бедняга рисковал стать дорогим трансферным проколом, как получилось с английским опорником Филлипсом. Но португалец, который работал в центральной зоне, появляется на левом фланге атаки. Забил с пенальти и сделал два ассиста против «Спарты» в Лиге чемпионов. А ещё Нуньеша опробуют в зоне де Брюйне.

Не определились с голкипером

Эдерсон не скрывает, что прошлым летом едва не ушел из «Манчестер Сити». Лигу чемпионов выиграл. Чемпионом Англии становился много раз. А в Саудовской Аравии предлагали огромные деньги. Затем последовал разговор с Гвардиолой, бразилец остался ещё на год. Но Хосеп понимает, что шейхи придут снова. Следующим летом отказать будет сложнее, ведь останется всего год по личному контракту. Мастеру голевых передач Эдерсону сейчас 31 год.

Средний возраст для голкипера, но «Манчестер Сити» вряд ли сохранит вратаря на много лет. Значит, нужно искать замену. Причем Гвардиоле нужен не просто хороший мастер с реакцией, а человек, привыкший часто играть ногами. Эдерсон иногда слишком сильно рискует, на лице у Хосепа написан страх после финтов вратаря. Но Ортега, который не первый год в «Манчестер Сити», поступает аналогично. Причем немцу тоже тридцать один, как Эдерсону.

Нужен молодой и перспективный голкипер. Не исключаем переговоры с Доннаруммой, хотя ногами Джанлуиджи играет намного хуже, чем Эдерсон. И хуже, чем Сафонов, в чем Матвей мог убедиться на тренировках ПСЖ . Лунин из «Реала» тоже не король работы ногами. Поиски вратаря для «горожан» будут непростыми. Проводить их будет новый спортивный директор клуба Уго Виана. Бегиристайн уходит в конце сезона, а португалец перенимает опыт.

Успех «Манчестер Сити» зависит от мелочей. Важно, чтобы вторая команда поставляла дорогих футболистов. Доходы помогают клубу сохранят трансферный бюджет на высоком уровне. В этом сезоне важны юристы и адвокаты, которые бьются за клуб в суде. Важно, чтобы Гвардиола не ушел в конце сезона. Без него проще посыпаться, как «Манчестер Юнайтед» без Фергюсона. Сейчас сильнее всего вредят травмы, но чуть позже появятся другие преграды.