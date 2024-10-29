«Милан» поплыл. Отдаёт очки середнякам – к ним едет теневой фаворит Серии А

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29 октября 2024, 12:46

Новый тренер нашёл подход к команде.

Непростой старт сезона

«Россонери» расстались со Стефано Пиоли из-за противоречивых результатов и хотели этим пробить застой. На деле команда выбрала в разы более сомнительного специалиста, с которым не прёт уже сейчас. В первых пяти матчах сезона коллектив одержал лишь одну победу. Начал с ничьей против «Торино», поражения от «Пармы» и 2:2 с «Лацио» – а ведь у них тоже непростая ситуация.

А там уже Лига чемпионов стартовала – и «Милану» в первом же туре достался огненный «Ливерпуль». С мерсисайдцами ловить было нечего. Миланцам не хватает организованности и системности в атаке, они сразу отпустили конкурентов. В плотном графике проблемы выплывают наружу – поэтому во втором туре главного еврокубка снова потерпели поражение (1:2 от «Байера»), а сразу после провалили матч против «Фиорентины» — Де Хеа отразил два пенальти. Если при Пиоли «Милан» хотя бы шёл в зоне еврокубков, то сейчас они восьмые. Ещё повезло, что «Интер» и «Ювентус» в выходные не смогли определить победителя – результативные 4:4 оставили «россонери» в трёх очках от третьей строчки.

«Наполи» – неожиданный лидер

На контрасте со стагнацией «россонери» неаполитанцы по результатам во много раз превосходят ожидания. Не верится, что эта же команда в прошлом сезоне мучилась с Руди Гарсия, Вальтером Маццарри и Франческо Кальцоной. Летом Аурелио Де Лаурентис признал свои ошибки и выбрал опытного главного тренера – тем более того, с кем давно хотел поработать.

Антонио Конте – победа для президента клуба во всех планах. Менеджер почти везде и всегда – это гарантия результата. Вдобавок это амбициозный специалист, менталитет победителя которого быстро передаётся команде. И главное – ради команды функционер согласился пойти на уступки. Что Аурелио, что Антонио – люди с непростым импульсивным характером. Последний, например, поэтому нигде и не задерживается. Де Лаурентис принял правила игры.

И ведь начиналось не очень – неаполитанцы с трудом прошли «Модену» в Кубке, а в первом туре уступили «Вероне». Как оказалось, «Интер» и сам в кризисе, а остальные пока не готовы этим воспользоваться. «Наполи» в следующих восьми турах не проиграл ни разу – сейчас это лидер Серии А, на которого при этом никто не ставил. И ведь у конкурентов дела лучше не становятся – а это уже заявочка.

Конте интегрирует Лукаку и даже подстроился под Хвичу

Конте и сам не стоит на месте. Уже традиционно менеджер начал с того, что перестроил неаполитанцев на схему с тремя центральными защитниками – до этого команда играла в два центрбека. Показательно, что так «Наполи» отыграл первые четыре тура – но после вернулся к привычной расстановке.

Специалист обратил внимание на качества имеющихся игроков. Хвича Кварацхелия не давал того же эффекта, что и раньше. Он вингер, а в тройке ЦЗ латераля играть не может (нужен тот, кто успевает отрабатывать в обороне). При этом позиция под нападающим лишает «Наполи» козырей Хвичи – грузин в ширине шикарно протаскивает мяч и обыгрывает 1-в-1. Последние шесть матчей неаполитанцы играют либо в «4-3-3», либо в «4-2-3-1».

Но не отказал себе итальянец и в возвращении любимчика. С Ромелу Лукаку вышел идеальный союз в «Интере», с «Челси» не срослось – возвращаться бельгиец не собирался, а у «Ромы» на полноценный трансфер не было денег (или желания). Между тем в «Наполи» сложились напряжённые отношения между руководством и Виктором Осимхеном. Поэтому Антонио решил пристроить нигерийца в другую команду, а вместо него поставить форварда, которому доверяет. Удивительно, но Лукаку раскрывается не только и не столько как бомбардир – в его активе всего три гола в семи турах. Он набил шикарную статистику по голевым передачам – четыре ассиста. Габаритный форвард стал более разноплановым.

Фонсека вряд ли дотянет до декабря

Паулу старается установить в раздевалке свой авторитет – после той же игры с «Фиорентиной» он грозно высказывался по поводу инциденте с бьющими пенальти (Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам не дали пробить два 11-метровых штатному пенальтисту Пулишичу – а сами не реализовали их):

Я не закрываю глаза перед проблемами, а смотрю в лицо проблемам и вообще всем. Я говорю то, что думаю в раздевалке, лицом к лицу. Если у нас возникают проблемы, мне плевать на имена игроков. Что важно в менеджменте, так это не смотреть по сторонам, когда есть проблема. Это то, что я делаю – прямо, с командой или игроками, которые допустили ошибку.

Но проблемы не решаются – хотя времени прошло достаточно. В ноябре «россонери» ожидает очередная проверка – уже в начале месяца предстоит отправиться в Мадрид и сыграть с «Реалом». В конце месяца – принципиальный поединок против «Ювентуса», который борется за лидерство в чемпионате. Ну и о самом поединке с «Наполи» забывать не стоит. Три контрольные точки, по которым будут судить о крепости проекта Фонсеки. И большие сомнения в том, что португалец продержится до декабря у руля команды.

Прогноз Soccer.ru: разница очевидна. У Конте с «Наполи» медовый месяц – лучшее время для тренера. «Милан» и Фонсека – наоборот, испытывают проблемы. Выхода пока не видно, и не факт, что он найдётся. Даже в гостях неаполитанцы добудут уверенную победу над «Миланом».